Recenze DLC Resident Evil Village: Winters' Expansion. Hororová vesnice pohledem nebojácné dívky

Nové RE DLC je na světě. Stojí návštěva zapadlého koutu Rumunska i na podruhé za to?

Co baví Audiovizuální zpracování

Shadow of Rose

Stealth pasáže

Příběh Co vadí Kratší herní doba

Recyklování lokací 8 /10 Hodnocení

Vývojáři z Capcomu nespí na vavřínech. Nejenom že vydávají jeden remake za druhým, ale péči dávají i poslednímu a veleúspěšnému osmému dílu série – Village. Po roce a půl od vydání se nám tak universum RE rozrůstá o DLC s názvem Winters' Expansion. Přídavek obsahuje očekávané příběhové rozšíření Shadow of Rose, přírůstky do arénové rubačky The Mercenaries a dále pak pohled ze třetí osoby pro původní hru.

Nad Rose se snášejí stíny

Hlavní a nejočekávanější část DLC se točí okolo Rose. Ano, to je přesně to děťátko, které jste v původním příběhu zachraňovali. Od té doby však uplynulo dlouhých 17 let, během kterých nám z Rose vyrostlo pěkné a sympatické děvče. Zatímco její spolužačky přemýšlejí nad tím, s kým se podělí o svůj věneček, Rose má trápení. Ve třídě totiž nepatří mezi oblíbené. Tato nepříjemnost má bohužel svůj důvod. Nikdo z vás přece nemohl čekat, že dcera Ethana a Mii Wintersových bude úplně normální. Během úvodního videa, které vám vysvětlí, o co jde, se Rose rozhodne přijmout zajímavou nabídku od tajemného cizince a přesune do dějiště celého příběhu. Ocitne se opět v lokacích předešlé hry.

Buďte připraveni na to, že naprostou většinu herního času se budete pohybovat v interiérových prostorech. Což je možná trochu škoda, protože zrovna exteriérové lokace byly ve Village zpracovány naprosto dokonale, ale nevadí. Jako první se podíváte do důvěrně známého zámku Dimitrescu, dále navštívíte famózně zpracovaný dům panenek a na závěr se na několik okamžiků ocitnete ve venkovních prostorech hry.

Kromě vizuálních úprav prostředí, které jsou někdy jen v detailech a někdy naopak velmi výrazné, moc změn neuvidíte. Inventář, zbraně, vše zůstalo stejné jako v původní hře. Změn se nedočkal ani gameplay, což ale vůbec nevadí. Proč také měnit něco, co funguje perfektně. Od začátku hry Rose oplývá jednou speciální vlastností, kterou budete používat k průchodu hrou a někdy i řešení logických hádanek. Co se puzzlů týče, jsou jako vždy zpracovány precizně. Vytkl bych však přílišnou jednoduchost většiny z nich.

Jako vrchol celého příběhu bych vyzdvihl návštěvu domu panenek. Graficky je úchvatně zpracovaná, dokáže být správně děsivá a stealth pasáže, které v ní podstoupíte, jsou opravdu velkým adrenalinovým zážitkem. Hra na schovávanou s roztomile nepřátelskými pannami je hororová jízda se vším všudy.

Celým příběhem jste nuceni projít v již zmiňovaném pohledu třetí osoby. Možná je trochu škoda, že nám vývojáři nedali na výběr. Možnost přepnout do pohledu z vlastních očí bych osobně uvítal. Určitě to není něco, kvůli čemu bych celkové hodnocení musel snižovat. Na závěr ještě naznačím, že je vám v celém průchodu hrou k dispozici jeden velmi zajímavý přítel. Kdo se z něho ve finále vyklube, uvidíte sami. Je to velké překvapení. Příběhem Shadow of Rose projdete bez problémů za 4 hodiny, což není moc. Na druhou stranu jsou to 4 hodiny intenzivního zážitku a s přihlédnutím k cenovce DLC je to tak v pořádku.

Výzva pro všechny neúnavné lovce

Druhá část rozšíření The Mercenaries je jednohubka v podání arénových soubojů s monstry. Většina z vás už tento herní mód dobře zná. Jen bych podotkl, že v nejnovější verzi nelze libovolně vybírat herní mapy. Všechny si tak budete muset zpřístupnit poctivým hraním. To samé platí o postavách. Čeká vás Redfield, Heisenberg a dokonce i parádní Lady Dimitrescu.

Pro ty z vás, kteří s RE arénami ještě neměli tu čest… Jde zde o to, že během časového limitu musíte pozabíjet co nejvíce krvežíznivých nepřátel. Během každé hry se vám započítává skóre, za které vám posléze přibývají body. Za ně body si potom můžete nakupovat všemožné serepetičky v Extra Content Shopu, který je také součástí nového DLC. V průběhu každého kola se opět pohybujete v důvěrně známých lokacích, což nějak zvlášť nevadí.

„Jestli vás toto akční dobrodružství zabaví, nedokáži odhadnout, já jsem ho vyzkoušel a vracet se už asi nebudu.“

Za každé kolo získáte už zmiňované body a je pouze na vás, kolikrát se do soubojů pustíte. Motivace se stále zlepšovat a dosáhnout ještě lepšího skóre než v předchozích hrách zde určitě je. Jestli vás toto akční dobrodružství zabaví, nedokáži odhadnout, já jsem ho vyzkoušel a vracet se už asi nebudu.