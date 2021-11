Recenze flash disku Kingston DataTraveler Max. Bleskurychlý pomocník pro PS5

Co baví Extrémně lehký

Bleskurychlý

Pro PC i konzole

Cenově dostupný Co vadí Konstrukce není moc odolná

Pouze USB-C 9 /10 Hodnocení

Trh s úložišti, SSD disky a flashkami se neustále vyvíjí a jak se na trhu objevují zbrusu nové herní konzole a jiná herní zařízení, vzrůstá nárok také na tyto produkty. Hry zabírají stále více prostoru, nejnovější generace konzolí díky rychlým SSD diskům dokázaly nahrávací obrazovky téměř eliminovat a hráči tak očekávají možnost nosit s sebou hry kdekoliv.

WD_Black D30 Game Drive: pomocník k novým konzolím | Recenze

Po nedávném SSD disku od WD, který se specializuje právě na hráče, jsme se vrhli na test novinky od společnosti Kingston, flash disk DataTraveler Max. Ten na první pohled možná úctu nevzbuzuje, schovává ale sílu medvědí a člověk si tak říká, na co vlastně to SSD potřebuje.

Plastová tyčka

Je pravda, že v dnešní době už se SSD disky zmenšily do takové míry, že jim množství hráčů dává přednost před tradičními flashkami, především také díky mnohem vyšším přenosovými rychlostem. Ostatně nedávno recenzované herní SSD D30 Game Drive na nás rozhodně zapůsobilo a šlo o výborné úložiště pro konzole nové generace. Kingston ale velmi překvapil.



Flash disk je malý a zvládnete jej zapojit do čehokoliv s portem USB-C

Přitom na první pohled DataTraveler Max nijak extra nezapůsobí. Tenké a extrémně lehké tělo je vyrobeno z matného černého plastu a možná i kvůli muší váze působí velmi křehce. Vlastně není nijak odolný, což by pro některé uživatele mohl být nedostatek, za dobu používání se ale nikdy nestalo, že by projevil známky poškození či únavy, a to i přes ne zrovna šetrné zacházení. Nejvíce jsem byl zvědav, jak náchylná na poškození bude vysouvací konstrukce, která vždy v případě nečinnosti schová USB-C konektor zpět do těla. Prozatím jsem se však se zasekáváním a jinými problémy nesetkal.

Technické specifikace Typ úložiště : flash disk

: flash disk Rozhraní : USB 3.2 Gen 2

: USB 3.2 Gen 2 Rychlost čtení : až 900 MB/s

: až 900 MB/s Rychlost zápisu : až 1000 MB/s

: až 1000 MB/s Hmotnost : 12g

: 12g Kompatibilita : PC, Mac, PS5, Android, iPad

: PC, Mac, PS5, Android, iPad Cena a kapacita: 1 549 Kč (250GB), 2 599 Kč (500GB), 4 399 Kč (1TB)

Leckomu by mohl vadit právě USB-C konektor, na který sice přechází většina výborců jako na moderní standard, stále však existuje spousta herních počítačů, notebooků a jiných zařízení, které mají pouze starší USB-A. Na druhou stranu, malé adaptéry jsou k dostání na každém kroku. Potěší naopak extrémně vysoká mobilita s hmotností pouhých 12 gramů, nepotřebujete totiž žádné dodatečné kabely a flashku i s 1TB úložištěm tak schováte lehce do kapsy.

Blesková rychlost nové generace

Na flash disk je DataTraveler Max až nezvykle rychlý. Toho je docíleno především kombinací konektoru USB 3.2 Gen 2 a TLC pamětí a rychlost zápisu i čtení se stabilně držela na hranici 1000 MBps, nebo těsně po dní. V některých chvílích dokonce dokázala flashka překonat nedávno recenzovaný externí SSD disk od Sandisku. Rychlost pohybu dat je velmi stabilní a celkově mě produkt překvapil svou svižností, a to jsem už vyzkoušel celou řadu flash disků.



Tělo je z platu a nepůsobí odolně, vysouvací konstrukce ale nezlobí

USB-C konektor mimo jiné znamená, že flashku nativně dokážete zapojit do většiny moderních laptopů, Macbooků a dokonce i mobilních telefonů s operačním systémem Android, takže máte pod palcem obrovské úložiště, které téměř nic neváží a vejde se vám opravdu všude.

Pomyslou třešničkou na dortu pro hráče je fakt, že DataTraveler Max využijete i jako přenosné úložiště pro konzoli Playstation 5. Ta totiž nedávno dostala aktualizace, která zvýšila podporu pro externí úložné prostory a novinka Kingstonu se do toho seznamu dostala. V tuto chvíli konzole nepodporuje přímé hraní z externího disku, flashku lze ale využít jako úschovnu pro vaše oblíbené hry, které zrovna aktivně nehrajete. Pokud se k nim budete chtít vrátit, stačí flash disku píchnout do konzole a překopírovat do interního úložiště to, co si chcete zahrát. Průměrný čas přenosu jedné velké hry (cca 60 GB) se pohybuje pod hranicí 8 minut, což je výborná hodnota.