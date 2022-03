Recenze herní klávesnice Cooler Master CK721. Stylovka na malý stůl

Co baví Povedený design

Precizní spínače

Trojité připojení

Multimediální kolečko Co vadí Horší kvalita opěrky

ABS klávesy

Slabší výdrž 7 /10 Hodnocení

Malé klávesnice berou poslední dobou trh útokem. Ať už mluvíme o mini 60% kusech, které si hráči berou do batohu, nebo TKL klávesnice pro uvolnění místa na pracovním stole, člověk má pocit, že výrobci nevydávají nic jiného. Po čerstvé recenzi nejnovějšího mini prcka od Razeru jsme přeskočili hned na dalšího.

Recenze herní klávesnice Razer Huntsman Mini Analog. První prcek ve světě analogu

Cooler Master vydal novinku v podobě 65% klávesnice, která kromě velmi líbivého designu a pár dodatečných kláves láká hlavně do rohu nasoukaným programovatelným kolečkem, trojitým připojením a dokonce se nezapomnělo ani na opěrku zápěstí.

Hliník i plast v akci

CK721 se drží někde na pomezí mezi tradičními TKL konstrukcemi a miniaturními 60% klávesnicemi moderní doby, a stejně je tomu i z hlediska kvality materiálů. Horní deska je vyrobena z kvalitního hliníku, do kterého jsou lehce zapuštěny klávesy samotné. Dolní část je však z černého matného plastu, který je překvapivě pevný, nevrže ani jinak nekazí dojem. Klávesnice je díky tomu o něco lehčí, což pomáhá s mobilitou.



Opěrka nepatří mezi nejkvalitnější, ale potěší

Jinak je ale design velmi minimalistický. Na pravé hraně naleznete jen přepínač připojení, na zadní hraně pak USB-C zdířku pro nabití klávesnice. Horní hrana je velmi vyrovnaně pokryta klávesami, díky 65% rozložení tu nechybí šipky a pár funkčních kláves z pravé strany, což jistě potěší všechny pracující, kteří mají už vybudované nějaké ty ovládací zvyky pro optimalizaci práce. Bohužel klávesy mají ABS čepičky, které jsou tenčí a ne tak odolné jako v dnešní době více populární PBT, které mají navíc ještě pěknou texturu. Ze začátku to nevadí, ale pokud plánujete klávesnici využívat dlouhodobě, může to být z hlediska odolnosti problém.



Klávesnice je malá a moc místa na stole nezabere

Největší pozornost na sebe strhává kolečko v pravém horním rohu. To má velmi příjemnou texturovanou hranu a dá se s ním ovládat celá řada funkcí včetně hlasitosti, jasu a dalších náležitostí. Je především plně programovatelné, takže si na něj můžete hodit víceméně cokoliv, což je příjemný bonus a dost důležitý aspekt pro tak malou klávesnici. Každý ovladatelný prvek navíc je na cenu zlata.

Technické parametry Rozhraní : USB-C, Bluetooth 5.1, 2.4GHz Wireless

: USB-C, Bluetooth 5.1, 2.4GHz Wireless Typ spínače: mechanické TTC Brown

mechanické TTC Brown Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key, anti-ghosting

: N-key, anti-ghosting Opěrka : Ano

: Ano Speciální funkce : 65% konstrukce, ovládací kolečko, On-the-fly systém

: 65% konstrukce, ovládací kolečko, On-the-fly systém Cena: 3 815 Kč

Nečekaný bonus je také malá opěrka na zápěstí, která sice není polstrovaná kůží jako dražší kolegové z konkurence, ani nemá magnetky na uchycení, ale díky pogumovaným nožičkám drží na stole relativně dobře. Jedinou kritiku bych směřoval k její kvalitě. Ta totiž není nejlepší a připomíná spíše čínskou hračku za pár kaček, rozhodně tedy nepasuje k velmi prémiově působící klávesnici samotné. Jako příjemný dodatek ale potěší.

Svižný odskok s trojitým připojením

Klávesnice se prodává hned se třemi druhy spínačů a my jsme do redakce dostali taktilní verzi Brown. Spínače jsou živé a mají velmi hbitý odskok, takže jsou ideální pro hraní i psaní a za celou dobu jsem nezpozoroval žádnou nepohodlnost nebo nepříjemnou reakci kláves. Vše reaguje bleskově a i psaní je velmi příjemné díky pěknému a sytému kliknutí. Dokonce i ovládací kolečko při pohybu pěkně vrní.



Klávesnice kombinuje leštěný hliník s plastovým krytem vzadu

Klávesnici připojíte skrze tři různé režimy. Nejstandardnější, který se většinou používá hráči, je bezdrátový režim 2.4GHz, který funguje na jedničku, bez jakýchkoliv výpadků nebo drhnutí. Stejně kvalitní je i režim Bluetooth 5.1, ve kterém lze klávesnici napojit až na tři zařízení zároveň, ať už jde o mobil, tablet nebo laptop. Nakonec nechybí USB-C kabel, který využijete hlavně na dobíjení baterie. Na trojité připojení jsem si u klávesnic už zvykl a nedokážu si představit mít v tomto směru nějaké omezení, takže Cooler Master rozhodně zabodoval.



I přes svou velikost se na klávesnici velmi pohodlně píše

Jinak se musíte smířit s tím, že malá velikost znamená mnohem komplikovanější ovládání. Každá klávesa tu má svou druhotnou funkci, na kterou přepínáte skrze speciální tlačítko, a musíte si jednoduše zvyknout s tím pracovat. Osobně mám dynamiku práce navrženou spíše na TKL verze klávesnic a cokoliv menšího znamená zdržení ovladatelnosti a svižnosti pracovního nasazení. Tyto malé klávesnice však nejsou dělané pro náročnou kancelářskou práci. Jsou skvělé na hráče a pracanty, kterým stačí pár kláves na celý den a nechtějí, aby jim příslušenství zabíralo půl stolu. A s tím je potřeba při nákupu počítat.

Světýlka bez výdrže nebo naopak

Velký palec nahoru si výrobce zaslouží za RGB podsvícení. To je velmi syté a výrazné a skvěle doplňuje celkově minimalistický design klávesnice. Za chodu si můžete skrze kombinaci kláves přepínat mezi jednotlivými režimy a animacemi, nebo se zavrtat hlouběji do softwaru Cooler Master+ a nastavit si vše precizně a do detailu. V programu lze mimo jiné nastavit a přizpůsobit i všechny klávesy včetně ovládacího kolečka, takže si produktivitu práce můžete alespoň trochu zlepšit.

Bohužel daní za krásná světýlka je, jak jinak, horší výdrž. Ta je průměrná a se zapnutým osvětlením vám vydrží něco kolem 40 hodin, což je na dnešní poměry zkrátka málo. Zvláště ve srovnání s konkurenci, kde modely od Logitechu nebo Razeru vydrží mnohonásobně déle. Pokud si podsvícení vypnete, čas se cca zdvojnásobí, což už je solidní doba. Kdo by ale chtěl tu krásu vypínat?