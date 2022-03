Recenze herní klávesnice Razer Huntsman Mini Analog. První prcek ve světě analogu

Co baví Výborné spínače

První mini analog

Bohatá RGB customiazce

Bytelná konstrukce Co vadí Vysoká cena

Omezená ovladatelnost 8 /10 Hodnocení

Začátkem uplynulého roku jsme recenzovali klávesnici Huntsman V2 Analog, která přinesla revoluční nastavitelné spínače a konzolovou pohodlnost páček i na počítače. Razer za tu dobu rozhodně nespal a aktualizoval celou řadu svých dalších sérií, nejnovějšího Huntsmana ostatně máme právě v redakci a nemohu si jej vynachválit.

Moderním trhem ale hýbe trend mini klávesnic a po svém prvním pokusu se výrobce vrací k 60% velikosti s něčím zajímavějším. Přináší totiž ty revoluční analogové spínače také do malé klávesnice do batohu. A neztratila nic ze svého lesku většího brášky.

Pevná hliníková destička

Osobně nejnovější model Hunstman V2 z konce uplynulého roku používám a nemohu si jej vynachválit. Perfektní tiché spínače, prémiová kvalita, opěrka na zápěstí, co chtít víc? Pokud bych chtěl ale tuto skvělou klávesnici vzít do batohu, pravděpodobně bych narazil na problém. Právě na to Razer myslel a vyrukoval s mini modelem, který je pomyslným nástupcem modelu Analog v mobilním provedení. Kvalita však rozhodně zůstává.



Huntsman se vším všudy, jen v menším balení

Opět tu tak máme mohutnou hliníkovou destičku, která je pevná, avšak překvapivě lehká, takže vás na cestách moc nezatíží. Na destičku jsou nasazeny bez plýtvání jediným milimetrem PBT klávesy, které jsou pěkně texturované a příjemné na omak. Jak už jistě chápete, 60% konstrukce znamená maximální mobilitu na úkor funkcionality. Za posledních pár let jsme recenzovali již nespočet těchto klávesnic a verdikt máme vždy stejný - pokud potřebujete něco na cesty a chcete kvalitu bez praktického kabátku, rozhodně to není špatná volba. Jinak vám ale budou klávesy chybět. Ostatně, jako mě, o pracovní klávesnici se rozhodně nejedná, jelikož prostě není praktická. Na druhou stranu, pro práci určená ani není.

Technické parametry Rozhraní : USB-C

: USB-C Typ spínače: opto-mechanické, analogové

opto-mechanické, analogové Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key, anti-ghosting

: N-key, anti-ghosting Opěrka : Ne

: Ne Speciální funkce : 60% konstrukce

: 60% konstrukce Cena: 4 349 Kč

Huntsman Mini Analog je malý, lehký a něco vydrží. Pěkným bonusem je mohutný pletený USB-C kabel, který je navíc odepínací, takže nezaclání a dá se dobře transportovat. Na pohled jde víceméně o malého kolegu velkého Analogu, takže tak nějak víte, co očekávat.

Upravitelný klik na míru

Nejlákavějším prvkem celé klávesnice, kromě její velikosti pro cestovatele, jsou samozřejmě analogové spínače, které umí simulovat postupný stisk analogové páčky z konzolových ovladačů. Básnili jsme o tom už v původní recenzi a zde tomu nebude jinak. Moc dlouho jsme v PC hrách přicházeli o ty letmé pohyby a citlivý stisk, a nyní je tomu konec.



Analogové spínače na první pohled nepoznáte, genialita je však v bodu aktivace

Pokud chcete o spínačích vědět více, určitě doporučujeme si přečíst původní recenzi. Zde jen řekneme, že jsou velmi hbité, precizní a rychlé. Je radost na nich nejen hrát, ale také psát, odskok je totiž velmi uspokojující. Genialitou analogových spínačů jsou dva body aktivace, které si můžete nastavit dle libosti v softwaru Synapse. Ten je mimochodem velmi propracovaný a nastavit si lze opravdu naprosto vše a pro každou klávesu samostatně, až do konkrétního bodu aktivace.

Genialitou analogových spínačů jsou dva body aktivace, které si můžete nastavit dle libosti v softwaru Synapse

Představte si, že hrajete závodní hru. Můžete si nastavit, že mezerník klasicky bude fungovat jako brzda, ale jen na poloviční stisk. Po kompletním domáčknutí už se spustí ruční brzda. Případně ve střílečce se můžete na půl stisku pohybových kláves vyklánět za rohy, při úplném pak normálně spustit pohyb. Na první pohled to může být chaotické a rozhodně to oproti páčce chce cvik, pokud si s tím ale dostatečně vyhrajete, dostanete do rukou úplně novou dimenzi ovládání a možností.



Design i konstrukce jsou precizní a věrné výrobci

V Synapse si samozřejmě můžete kompletně nastavit i RGB podsvícení Chroma, které je velmi přizpůsobivé a vyhrát si s tím můžete stejně dobře jako s klikáním samotným. A pokud se vám do toho zrovna nechce, můžete si vybrat s celé řady předem připravených šablon a barevných animací. Mým favoritem vždy rozhodně byla a je vlna. Vše si pak uložíte do palubního úložiště přímo v klávesnici, takže vaše nastavení poputuje s vámi nezávisle na počítači.

Ještě dodám, že již klasicky u každé 60% klávesnice každá klávesa zastává dvě role, které jsou pěkně označeny na čepičkách kláves a mezi kterými lze přepínat Fn tlačítkem. Je to komplikované a nepohodlné, ale je to daň za malé rozměry. V Synapse si můžete přenastavit i to, takže s trochou cviku můžete mít na stole dost praktického pomocníka. Otázkou je, zda vám ta námaha za to stojí.