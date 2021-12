Recenze herní klávesnice Steelseries Apex 3 TKL. Překvapivě přizpůsobivý prcek

Co baví Kvalitní konstrukce

Stylové RGB podsvícení

Multimediální ovládání Co vadí Napevno ukotvený kabel

Až příliš lehká

Tužší spínače 7 /10 Hodnocení

Steelseries nás před dlouhou dobou potěšil jednou z nejlepších klávesnic, kterou jsme v redakci měli tu možnost používat - Apex Pro. Zatímco čekáme na jejího nástupce, dorazily také levnější varianty řady Apex včetně voděodolného modelu Apex 3, který jsme recenzovali v uplynulém roce.

Steelseries Apex 3: voděodolný základ každého hráče | Recenze

Nyní k nám na stůl dorazila zmenšená TKL verze a přinesla s sebou víceméně vše, co jsme na velkém bratrovi milovali i nesnášeli. Výrazné podsvícení a bohaté možnosti přizpůsobení, ale také tužší spínače a méně kvalitní materiály.

Apex 3 se vším všudy, jen menší

Často se stává, že TKL verze nějaké klávesnice shodí nějakou tu korunu, ale také funkcionalitu, Apex 3 je však doslova menším klonem svého staršího bratříčka. Design je už výrobci vlastní, opět tak můžete očekávat hezky zaoblenou plošinku, na které jsou posazené klávesy. Hodnotnější materiály, jako leštěný letecký hliník z dražších modelů, tu vzhledem k ceně chybí, kvalita je však stále ucházející.

Nejvíce potěší fakt, že i přes TKL verzi klávesnice tu nechybí celá řada přizpůsobitelných macro kláves v horní části, ke kterým dostanete přístup přes zkratku, a dokonce je tu v pravé části multimediální tlačítko a kolečko pro regulaci hlasitosti, což je příjemný bonus. Vše si můžete velmi podrobně nastavit v přiloženém softwaru, což je jedna z dalších silných stránek modelu.

Technické parametry Rozhraní : USB-A

: USB-A Typ spínače: membránové

membránové Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key, anti-ghosting

: N-key, anti-ghosting Opěrka : Ne

: Ne Speciální funkce : multimediální ovládání, IP32 odolnost proti vodě a prachu

: multimediální ovládání, IP32 odolnost proti vodě a prachu Cena: 1 390 Kč

Kromě absolutní přizpůsobitelnosti kláves si můžete pohrát také s RGB podsvícením. A že je o co stát. I zde totiž nechybí "plovoucí" design, kdy jsou klávesy posazeny na celistvém svítícím kusu, který je rozdělen do 11 zón, co lze upravit nezávisle na sobě. Právě RGB podsvícení je něco, co tento model rozhodně staví do popředí podobně cenově zaměřené konkurence a dokáže opravdu nalákat.

Membránově tichá

Další obětí nižší ceny jsou spínače samotné. Apex 3 totiž má místo klasických herních a mechanických méně populární membránové, které jsou sice velmi tiché a vhodné pro noční hraní, ale také jsou mnohem tužší, bez hbitého odskoku a kliku, na který jsme u herních klávesnic tak zvyklí. Pokud si chcete recenzovaný kousek koupit kvůli esportu a kompetitivním střílečkám, rovnou na tento nápad zapomeňte. Apex 3 TKL se rozhodně nehodí na takový typ her a vaše prsty jednoduše nebudou plachtit po klávesách tak rychle, jak byste si přáli.

Na druhou stranu jsou klávesy krásně jemné a texturované, takže se na klávesnici velmi dobře pracuje, píše a celkově je uživatelský zážitek na dobré úrovni. Bez problémů si na ni zahrajete většinu her, jen nesmíte počítat s tím, že byste soupeřili s nejrychlejšími hráči světa. Na to Apex 3 jednoduše není stavěn a musíte s tím počítat.