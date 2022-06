Recenze herní myši HyperX Pulsefire Haste Wireless. Konečně bez drátů

Výborná esportová myška od HyperXu se konečně zbavila drátů a přitom si ponechala vše, co ji dělalo skvělou.

Co baví Stylový honeycomb design

Certifikát IP55

Svižný senzor Co vadí Chybí Bluetooth

Žádné RGB podsvícení

Jeden interní profil 7 /10 Hodnocení

Před rokem a půl, kdy se honeycomb design myší začínal pomalu ale jistě uchycovat v mainstreamu a ostatní výrobci se snažili přinést svou trošku do mlýna jsme recenzovali výbornou myš Pulsfire Haste od HyperX, která zvládla dobře vychytat všechno podstatné včetně designu.

Nyní vyrukoval výrobce s vylepšenou verzí, která je navíc konečně bezdrátová. A i když bychom chtěli více podstatných a razantnějších inovací, to základní umí myška skvěle. Ale popořadě.

Opět decentní mřížka

Už původní model uměl skvěle zakomponovat mřížkovitý design do celkového těla myši a ani zde si nemůžeme stěžovat. Ergonomie je výborná, plast pevný a příjemný na dotek, zaoblení tak akorát padne do dlaně. Mřížka vůbec nepřekáží a spíše dotváří celkový dojem. Kromě dvou základních myšítek a texturovaného kolečka tu už najdete víceméně jen horní tlačítko pro přepínání citlivosti a dvě postranní tlačítka na levé straně. Nic neobvyklého, vše je podřízeno jednoduchosti a praktičnosti.



Designově novinka jako by z oka vypadla svému drátovému bratříčkovi

Vzhledem k honeycomb designu nechybí certifikát IP55, který pomůže myšce odolat spršce vodě, potu a dalším nečistotám, které se tak nedostanou dovnitř tak jednoduše. Je také velmi lehká, takže vás nebude zdržovat při online kláních. Vepředu už pak najdete jen USB-C konektor pro nabíjení a připojení k počítači.



Myš je k dispozici ve dvou barevných variantách

Jediné, co mi chybí, je jakékoliv oživení. Ano, vím že jde o značně subjektivní záležitost, trocha barvy by ale myši rozhodně neuškodilo, především pak podsvícení zevnitř, které navíc díky mřížce krásně vynikne. Ostatně, Steelseries to u svých "děravých" myší dělá už delší dobu a vypadá to skvostně. Chápu ale, že HyperX šel především po jednoduchosti a zbytečné módní výstřelky nechal stranou. Najdete tu tak jen tenký barevný proužek kolem kolečka.

Technické specifikace Rozhraní : USB-C, 2.4GHz Wireless

: USB-C, 2.4GHz Wireless Délka kabelu : 1,8 metru

: 1,8 metru Senzor : Optický, PixArt PAW3335

: Optický, PixArt PAW3335 Hmotnost : 62 gramů

: 62 gramů Maximální citlivost snímače: 16 000 DPI

16 000 DPI Polling rate: 1000 Hz

1000 Hz Počet programovatelných tlačítek: 6

6 Dodatečné funkce: integrovaná paměť

integrovaná paměť Cena: 2 449 Kč

Na spodní straně myší se nachází PTFE plošky pro svižné klouzání po stole nebo podložce a nechybí ani zdířka, do které schováte USB adaptér pro bezdrátové zapojení. Tato frajeřinka mi u spousty myší chybí, takže jsem rád, že ji HyperX zakomponoval i sem.

Na strategie i do akce

Z technického hlediska je myška svižná a zcela dostačující pro jakékoliv herní zážitky. Optický senzor s citlivostí 16 000 DPI v kombinaci s 1000Hz polling rate sice nepatří mezi špičku, kde se již delší dobu uchytila citlivost nad 20k, stále však jde o naprosto dostačující senzor, který zvládne jak pomalejší hraní, tak svižné online kompetitivní akce. Pokud totiž nejste profesionální hráč na turnajích, rozdíl stěží pocítíte.



Honeycomb design je velmi citlivý a nepřekáží při používání

Po ozkoušení myši na hrách jako Call of Duty Warzone, Bloodhunt či pomalejším Fallen Order mohu bezpochyby říci, že je myš velmi rychlá a vaše reakce tedy nezbrzdí. Také lehkost myši přispívá k rychlému pohybu a nebudete mít pocit, že by vás design zdržoval.

RGB světýlka tu opravdu nečekejte, myš nabízí pouze malý proužek světla kolem kolečka, což je svým způsobem záměrné

Už na začátku jsem lehce nakousl téma podsvícení. RGB světýlka tu opravdu nečekejte, myš nabízí pouze malý proužek světla kolem kolečka, což je svým způsobem záměrné. Myš totiž nechce zbytečně rozptylovat a nabízí to podstatné ve skromném balení. Mnohem podstatnější je výdrž, která by se papírově měla pohybovat kolem 100 hodin na jedno nabití. Oproti některým konkurentům rozhodně nejde o bůhvíjak monstrózní číslo (takový Razer u svých profi myší umí vykouzlit podstatně vyšší limit), stále však vydrží dostatečně na to, abyste nemuseli o nabíjení neustále přemýšlet. A když už na to dojde, nabíjí se velmi rychle.



Světlo kolem kolečka jen jemně doplňuje celkový design

Ke konci se zmíním ještě o softwaru Ngenuity, ve kterém si myš můžete nastavit zcela dle libosti, od programovatelných tlačítek až do citlivosti a samozřejmě i světýlka, které můžete víceméně jen vypnout. Všechno nastavení se pak uloží v paměti myši, takže pak už program ani nepotřebujete. Menší kaňkou na kráse je snad jen to, že lze uložit pouze jeden profil nastavení, takže bohužel hráči různorodých žánrů mají smůlu.