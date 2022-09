Recenze herní myši Logitech G502 X Plus. Legendární myš se vrací a je ještě lepší

Kultovní herní myška, která vzala herní trh útokem před mnoha lety, je zpět a neztratila nic ze své formy.

Herní myš Logitech G502 Hero a především navazující bezdrátová verze Lightspeed patří mezi nejprodávanější herní myši na trhu a i já osobně jsem s oběma verzemi strávil dlouhé roky. Vlastně mi mého věrného oře G502 až velmi nedávno nahradil Razer Basilisk V3 Pro, který designově z této legendy v mnohém vychází.

Logitech se ale rozhodl oprášil svého bojovníka a vydává nejnovější generaci modelu G502 - modely G502 X, G502 X Lightspeed a G502 X Plus. My jsme si samozřejmě nemohli nechat ujít osahat si tu nejdražší variantu a máme možnost porovnat to nejlepší na současném trhu. Vrací se král na trůn?

Proč opravovat co není rozbité

Ikonická myš si zaslouží ikonický design, a to je většinou prvek, který fanoušci chtějí změnit ze všeho nejméně. Proč také měnit něco, co funguje. Logitech si to vzal k srdci a vizuálně se tak G502 změnil jen opravdu minimálně. Na první pohled je vidět o něco více rozpláclé tělo, které se rozrostlo do šířky a umožnilo tak více prostoru pro tlačítka i dlaň, jinak je ale vzhled takřka identický.



Design myši je ikonický a změněný oproti původní jen minimálně

Znamená to matný černý/bílý plast, který je velmi příjemný na omak, precizní konstrukce a řezané hrany, které jsou však oproti původnímu modelu o něco více zaoblené. První slovo, které mě při pohledu na novinku napadlo bylo "omlazení" a rozhodně to sedí. Jinak jsou všechna tlačítka přesně tam, kde si je pamatujete, zde se nic nezměnilo.



Černá vám nevoní? I bílá vypadá naprosto peckově

Předně musím vytknout nové hybridní opticko-mechanické spínače Lightforce, které mají zaručit precizní stisk za všech okolností a minimalizovat nechtěné dvojkliky. Kromě o něco širších myšítek a texturovaného kolečka je tu tak horní tlačítko pro přepnutí režimu kolečka a profilů, dvě postranní levá tlačítka, nasoukané k levému myšítku, a nakonec i další dvě tlačítko přímo na levé straně, které se těsní vedle populární DPI spouště. Toto tlačítka je nyní oboustranné, takže si jej může hráč nastavit a otočit podle toho, jak zrovna myš drží. Případně jej lze odepnout úplně a spoléhat na klasické DPI tlačítko na horní straně. Otázkou je, jak dlouho neustále odepínání a fyzické přemisťování tlačítku vydrží, ale to ukáže až čas.

Také hmotnost pohybující se na hranici 102 g zdá být akorát a ačkoliv nejde o tu nejlehčí myš na trhu, cíl to ani nebyl.

Technické specifikace Rozhraní : 2.4GHz Lightspeed, USB-C

: 2.4GHz Lightspeed, USB-C Senzor : Optický, Hero 25K

: Optický, Hero 25K Hmotnost : 102 gramů

: 102 gramů Maximální citlivost snímače: 25 600 DPI

25 600 DPI Počet programovatelných tlačítek: 13

13 Dodatečné funkce: integrovaná paměť na 5 profilů, RGB podsvícení

integrovaná paměť na 5 profilů, RGB podsvícení Výdrž : cca 140 hodin na jedno nabití

: cca 140 hodin na jedno nabití Cena: 4 699 Kč (Lightspeed verze 3 699 Kč)

Kromě jemného loga na zádech myši je v případě Plus verze myši razantní změnou především stylová RGB textura, která lemuje myš ze strany na stranu a dodává ji opravdu futuristický nádech. Podsvícení je velmi minimalistické, takže vůbec nepřekáží a mě osobně se tento malý prvek oproti klasické Lightspeed verzi bez něj líbil. Navíc je lem zapuštěný do těla a nabízí tak trochu prostoru pro cirkulaci vzduchu, takže se dlaň tolik nepotí. Na dolní straně už pak najdete jen nové PTFE plošky na kvalitní klouzání, tlačítko pro zapnutí myši a malou schovku pro USB adaptér, jak už to známe u staršího kolegy.

Lightspeed vládne všem

Bezdrátová technologie Lightspeed v případě Logitech patří mezi špičku trhu a často se považuje za vůbec to nejlepší, co lze v rámci trhu herních myší najít. Novinka se chlubí senzorem Hero 25K s maximální citlivostí až 25 600 DPI a především celou řadou technologií v záloze, jako doslova nulové zkreslení pohybu či poměr 1:1 v jeho přesnosti nezávisle na povrchu.



RGB lem je stylovým doplňkem designu, který přibližuje myš herní obci

Myš jsem porovnal jak s nejnovějším konkurentem Basilisk V3 Pro, tak starším modelem G502 Lightspeed a zatímco přesnost a hbitost senzorů se velmi podobá a jde o špičkovou kvalitu snímání, především na různých površích je novinka podstatně schopnější a drží krok společně s Basiliskem. Ať už tedy hrajete na stole, podložce či skleněném stolku, G502 si poradí hravě.

Zkoušel jsem také různorodé žánry a tomu přizpůsobené herní profily a různé citlivosti. Spoušť na straně, kterou lze rychle korigovat citlivost se hodí především u kompetitivních her jako Call of Duty Warzone, Apex Legends či Valorant, naopak kolečko se dvěma režimy potěší třeba u budovatelských strategií, kde lze v mžiku přepnout mezi rychlým točením pro ovládání kamery a pokrokovým režimem při pohybu v menu a jemném výběru položek.



Ergonomie je špičková a hmotnost tak akorát na pohodlné hraní

Je vlastně těžké popsat, co přesně je na myši tak skvělé, což je stejný pocit, který už několik let mám u staršího kolegy. Všechny aspekty myši jsou zkrátka perfektně sladěné a umožňují nerušené hraní, práci či brouzdání internetem.

Všechny aspekty myši jsou perfektně sladěné a umožňují nerušené hraní, práci či brouzdání internetem

Jediné, co mi tak viditelně chybělo byla dualita připojení, která se poslední dobou rozmáhá nejen v herní branži. Již jmenovaný Basilisk tak má například připojení skrze bezdrátový USB 2.4GHz adaptér i Bluetooth, což mu umožňuje přeskakovat ze zařízení do zařízení jediným hbitým stiskem tlačítka. To je pro uživatele, aktivně pracující na několika počítačích, případně počítači a tabletu, skvělá vychytávka, která tu bohužel chybí. Je to naprostá nutnost? Rozhodně ne, ale záleží na tom, k čemu myš plánujete využívat. Je lepší mít možnost a nevyužít, než naopak.

Výdrž a bezdrátové nabíjení

Výborně si G502 X Plus vede také v případě výdrže. Na jedno nabití zvládnete utáhnout něco přes 100 hodin aktivního hraní, což je příjemný nadprůměr a během mžiku skrze USB-C kabel myš i nabijete. Za cca půl hodiny se můžete dostat až na 80% kapacity.



Vlevo Razer Basilisk V3 Pro, vpravo Logitech G502 X Plus. Podoba je zřejmá

Myš podporuje také bezdrátové nabíjení podobně, jak je tomu u Basilisku v případě dokovací stanice. V tomto případě jde o oficiální podložku Logitechu, která nejen že umožňuje pohodlné klouzání, ale myš paralelně i nabíjí. Zda je to opravdu potřeba se už musíte rozhodnout sami. Skvělým bonusem je postupná implementace schopnosti mít na jeden USB adaptér napojenou jak myš, tak klávesnici. To je zatím umožněno jen několika málo modelům, postupně se však seznam výrobce bude rozšiřovat.

Když už se díváme na přizpůsobitelnost, rozhodně nesmím závěrem opomenout ani vysokou míru customizace myši. Máte tu celkem 13 programovatelných tlačítek, na které si nastavíte libovolnou akci a uložíte v interních profilech, takže se vám váš styl hraní přesune kamkoliv, kam s myší vyrazíte. Nastavit si v softwaru lze i RGB podsvícení, ať už mluvíme o barvě nebo animaci. Barevná vlnka pro mě byla jasnou volbou. Program je mimochodem trochu omlazený a podstatně přehlednější, než si jej pamatuji z dob dřívějších, což uvítá každý hráč, který se nechce zbytečně přehrabovat v křivkách a tlačítkách.