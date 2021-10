Recenze herní myši Razer Basilisk V3. K dokonalosti jen krůček

Co baví Komfortní ergonomie

Špičkový senzor

Chytré HyperScroll kolečko

Bohatá customizace Co vadí Chybí bezdrátová verze

Nelze měnit závaží 9 /10 Hodnocení

Razer letos neusíná na vavřínech a přináší jednu novinku za druhou. Do redakce se nám nyní dostala hned trojice novinek, které vám postupně představíme a které pokryjí všechny vaše herní potřeby. První na řadě je nová herní myš Basilisk V3.

Basilisk patří mezi nejvyšší řadu myší výrobce a spolu s modelem Viper Ultimate přináší to nejlepší, co na trhu herních myší lze nalézt. Razer každou generaci patřičně vylepšuje a ani generace nejnovější se nevyhnula několika skvělým inovacím.

Vypiplaná ergonomie a světýlka k tomu

Kromě precizního senzoru měla řada Basilisk na prvním místě vždy perfektní ergonomii, která sice sedne pouze pravákům, ale nabízí vysoký komfort a pohodlí. Jednou z nejlepších myší, která mi kdy spočinula v rukou je Logitech G502 Hero a k mému příjemnému překvapení si Basilisk V3 inspiruje tímto kultovním kouskem v mnoha směrech. Právě design a ergonomie je tomuto modelu velmi blízká, což jsem kvitoval s povděkem.

Pevné černé plasty tak doplňuje precizní konstrukce, která nikdy neskřípe ani neodstává, zaoblení střídá řezané hrany a dostatečně prostorné pogumované strany jsou velmi pohodlné na dlouhé držení. Prostorná horní myšítka doplňuje taktilní kolečko nové generace, o kterém si více povíme později. Také jsou tu dvě funkční tlačítka a už jen podsvícené logo výrobce. Na levé straně najdete další dvě tlačítka a speciální spoušť. Vepředu pak jen čouhá pletený kabel, který je mimo jiné velmi ohebný a vůbec nebrzdí pohyb myši, čemuž dopomáhají také PTFE nožičky pro jemné klouzání po stole nebo podložce.

U podsvícení se ještě zastavím, jelikož se Razer tentokrát vyřádil podstatně více a kromě podsvíceného kolečka a loga výrobce tu najdete i tenký proužek, který lemuje celou spodní část myši a barvy tak krásně vyniknou na podložce nebo stole. Vše si můžete nastavit v aplikaci Synapse, a to jak obyčejné střídání barev, tak komplexnější propojení s dalšími periferiemi Razeru či dokonce synchronizaci s hudbou či děním ve hře. Hračičkové mají zkrátka druhé Vánoce.

Kolečko s automatickou převodovkou

Jednou ze stěžejních novinek je nové taktilní kolečko HyperSpeed. Kromě toho, že nabízí ukliky do stran, takže supluje ještě další dvě dodatečná tlačítka, funguje ve dvou režimech. Taktilní režim využijete při pomalém pohybu, kde cítíte každý další zásek kolečka. Ideální pro pomalé listování inventáře nebo preciznější scrollování. Druhým režimem je rychlý pohyb, kdy kolečko nemá žádný blok a sviští neomezeně. To je skvělé např. při brouzdání internetovým prohlížečem a rychlý pohyb po stránkách, případně v dokumentech.

Oba režimy lze manuálně přepínat tlačítkem u kolečka, což známe i z celé řady dalších myší. Novinkou je však funkce Smart Reel, což je v zásadě automatická převodovka pro myš. Ta automaticky detekuje, zda pohybujete prstem pomalu nebo rychle a přizpůsobuje tomu pohyb kolečka. Stačí rychle mávnout prstem a kolečko se rozjede, pak jen zaseknete pohyb a uslyšíte kliknutí, které značí, že je kolečko opět v taktilním režimu. Je to neuvěřitelná droga si s tím hrát, ale především to funguje až překvapivě dobře a precizně. Určitě si musíte trochu pohrát v nastavení, abyste si citlivost přizpůsobili přesně svým potřebám, jakmile to ale máte dobře nastavené, je to parádní vychytávka, která zrychlí práci i hraní.

Technické specifikace Rozhraní : USB (Speedflex kabel)

: USB (Speedflex kabel) Senzor : Optický

: Optický Hmotnost : 101 gramů

: 101 gramů Maximální citlivost snímače: 26 000 DPI, 650 IPS

26 000 DPI, 650 IPS Počet programovatelných tlačítek: 11

11 Dodatečné funkce: integrovaná paměť na 5 profilů, RGB Chroma, HyperScroll

integrovaná paměť na 5 profilů, RGB Chroma, HyperScroll Cena: 2 299 Kč

Preciznost nadevše

Basilisk V3 nabízí to nejlepší i z hardwarového hlediska. Nový optický senzor nabízí maximální citlivost až 26k DPI s rychlostí 650 IPS, nechybí ani pro Razer již typický senzor, který snímá každou změnu povrchu a upravuje kalibraci pro maximální přesnost a preciznost za všech okolností. Hraní s myší je opravdu přesné, rychlé a můžete se na ni maximální spolehnout i při těch nejhektičtějším kláních online.

Myš navíc nabízí bohatou přizpůsobitelnost, celkem 11 tlačítek si můžete zcela nastavit dle libosti a zvyku v programu Synapse, v myši samotné je 5 integrovaných profilů, kam si lze uložit své nastavení a rozložení funkcí. Speciální trigger z levé strany myši může sloužit buď jako standardní tlačítko, nebo jako přepínač profilů, takže během hraní lze přeskakovat mezi celou sadou během okamžiku.