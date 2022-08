Recenze herní myši Razer Basilisk V3 Pro. Vždy může být lépe

Verdikt

Už původní Basilisk V3 jsem jmenoval jednou z nejlepších herních myší a v duši mi chybělo jen jedno - bezdrátová verze. Basilisk V3 Pro je tak minimálně v mých očích novým králem na poli herních myší, jelikož nabízí vše podstatné. Skvělý design, krásné RGB, špičkový senzor podpořený moderními technologiemi a bezdrátové duální připojení. Navíc i cena zcela odpovídá tomu, co dostanete do ruky. Co chtít víc?