Recenze herní myši Razer Viper V2 Pro. Když nechcete žádné kompromisy

Razer vylepšuje svou vlajkovou loď mezi herními myšmi a Viper tak posouvá technologie zase o další kus dál.

Co baví Stále krásný design

Senzor nové generace

Obří baterie

Celá řada praktických technologií Co vadí Již není obouruční

Chybí RGB podsvícení

Vysoká cenovka 8 /10 Hodnocení

Razer Viper Ultimate pro mě dlouhá léta byla jednou z nejlepších herních myší, na které si můžete sáhnout a na svém bezdrátovém stojánku mi dělala okrasu na stole dlouhou dobu, než ji nahradil nejnovější Basilisk se svým taktilním kolečkem. Razer se ale rozhodl jít trochu jiným směrem.

Řada Viper tedy nyní dostává menší odbočku v podobě modelu V2 Pro, který do sebe nasoukal obrovské množství moderních technologií a zacílil hlavně na ostřílené hráče a esportové nadšence, kteří nechtějí žádné kompromisy. I když, pár se jich tu našlo.

Viper jako vyšitý

Pokud jste někdy drželi v ruce myš ze série Viper, drželi jste je všechny. Také novinka si bere zcela tradiční, lehce futuristický kabátek, jen na rozdíl od předchůdců shazuje z ramenou vše, co je jen možné. Pryč je RGB podsvícení, pravá strana postrádá tlačítka a celkově myš zhubla na neuvěřitelných 58 gramů. To byl ale cíl, myš totiž cílí na komunitu esportu a chce být nejlepším parťákem do akčních klání.



K dispozici je černá i bílá varianta

Mě osobně se RGB podsvícení na myši líbí, stejně jako na dalším příslušenstvím, co mi leží na stole, a nemůžu říct že mi nechybí. Chápu ale, že tady funkčnost nahrazuje pozlátko a to zcela beru. Jinak je totiž myš opět perfektně vyladěná, extrémně lehká a přitom bytelná. Také povrch je z velmi příjemného materiálu, který dobře drží v ruce i bez dodávaných texturovaných nálepek a je jemný na dotek. Kvalita se tedy nezměnila. K mání jsou dvě barevné varianty, tradiční černá a moderní bílá.



Vzhledově je to Viper jako vyšitý

Také rozložení kláves a ovládacích prvků je víceméně tradiční. Dvě hlavní myšítka se nahoře tulí ke kolečku, které je pěkně texturované a robustní. Z levé strany nechybí dvojice dalších tenkých tlačítek pro dodatečné funkce. Pravá strana je tentokrát tlačítek zproštěná, oproti klasickému Viperu už tedy myš není obouruční, což je trochu škoda. Na spodní straně pak najdete opravdu perfektní PTFE nožičky pro pohodlné klouzání, přepínač citlivosti a vepředu USB-C konektor pro nabíjení.

Technické specifikace Rozhraní : USB-C

: USB-C Délka kabelu : 2,1 metru

: 2,1 metru Senzor : Optický, Focus Pro 30K

: Optický, Focus Pro 30K Hmotnost : 58 gramů

: 58 gramů Maximální citlivost snímače: 30 000 DPI, 750 IPS

30 000 DPI, 750 IPS Polling rate: 1000 Hz

1000 Hz Počet programovatelných tlačítek: 5

5 Dodatečné funkce: integrovaná paměť, senzor povrchu

integrovaná paměť, senzor povrchu Cena: 3 535 Kč

Vše, o co nový Viper přišel vynahrazuje novinkami. A že jich je dostatek. Z vizuálního a funkčního hlediska jsme konečně dostali moderní USB-C konektor, o kterém jsem se zmínil v předchozím odstavci. Tlačítka mají nové spínače a mají krásný, precizní odskok. Ani nejsou moc hlučná a působí velmi bytelně a hbitě. Levá tlačítka mají každé jiný zvuk kliku, což je trochu nezvyklé, ale osobně mi to nevadí. Hlavně, že jsou přesná a dobře dostupná. Viper celkově opět ukazuje, že umí a vše, o co přišel vynahrazuje něčím novým.



Vespod najdete pouze senzor a přepínač citlivosti

Všech 5 programovatelných tlačítek i citlivost senzoru si můžete libovolně nastavit v softwaru, který je z hlediska nastavení tentokrát poněkud chudý. Ostatně RGB podsvícení chybí, tudíž si do profilu myši uložíte jen nastavení jednotlivých tlačítek pro všemožné hry a programy. Také tu máte přehled o výdrži baterie.

Nabitý technologiemi

Konečně se dostáváme k jádru pudla, a sice nejnovějším využitým technologiím. Razer tentokrát vyrukoval se zbrusu novým senzorem Focus Pro 30K s citlivostí 30 000 DPI a rychlostí 750 IPS, což je víceméně naprostou špičkou současného trhu. Ať už jsem se snažil myš protáhnout jakýmkoliv zátěžovým testem, rychlost a odezva byly okamžité.



I bílá barva vypadá perfektně. Pomáhá příjemná textura povrchu

Myš si hravě poradila s kompetitivními střílečkami jako Valorant, Warzone, Fortnite a díky extrémně nízké hmotnosti dokáže dlouho neunavit ruku, což je rozhodně plus. K nové generaci senzoru připočtěte také pár vychytávek, které Razer pravidelně přidává do svých myší, jako například senzor změny povrchu pro co nejpreciznější snímání pohybu. Myš nemá naprosto žádný problém ani se skleněnou plochou, pokud je tlustá alespoň 2mm. Jedná se tedy o společníka, který vám neudělá ostudu, ať už jste kdekoliv.

Další velkou výhodou je opravdu objemná baterie, která se do myši vměstnala díky její odtučňovací kůře. Výdrž je opravdu impozantní a po celotýdenním záhulu s každodenním využitím cca 8 hodin, se výdrž sotva dostala pod hranici 80%. Myš vám tedy na jedno nabití vydrží opravdu dlouho, takže se dá označit i za skvělou cestovní alternativu, pokud víte, že týden nebudete moci nabíjet.