Recenze herní myši Steelseries Aerox 5 Wireless. Tlačítko pro každou příležitost

Steelseries vyrukoval s celou novou rodinou myší Aerox, které se soustředí na hráče, co potřebují každé tlačítko navíc.

Co baví Lehká a pohodlná

Výborný senzor

Spousta možností customizace

Krásné RGB podsvícení Co vadí Větší USB adaptér

Vysoká cena 9 /10 Hodnocení

Steelseries nás už dlouho zásobuje neuvěřitelně stylovým herním příslušenstvím a po nedávné recenze ultra lehké myši Aerox 3 Wireless jsme rozhodně překvapeni, že místo sluchátek a klávesnice se zatím vrhnul ještě na další přírůstky do této rodiny. Venku jsou totiž dva nové modely a zatímco Aerox 7 Wireless s pořádnou nadílkou postranních tlačítek pro MMO nadšence necháme na později, dnes se podíváme na novinku Aerox 5 Wireless.

Ta víceméně vychází z modelu Aerox 3, přidává ale o něco řezanější designové rysy, monstrózní výdrž baterie a především mnohem více praktických přizpůsobitelných tlačítek. Vlastně se na recenzovaném kousku dost těžko hledají nedostatky, tak se na to pojďme podívat.

Mřížka opět táhne

Obzvlášť poslední generace myší výrobce se vždy honosily velmi pohodlným ergonomickým designem a ani novinka není výjimkou. Aerox 5 se drží neuvěřitelně lehce a i přes černé matné plasty a absenci hodnotnějších materiálů působí velmi bytelně a pevně. Honeycomb design už dnes nikoho neoslní, zde ale funguje jako příjemný dodatek nejen kvůli nižší hmotnosti, ale především RGB podsvícení. O tom však později.



Honeycomb design myši neuvěřitelně sluší. Není ani přehnaný, ani neviditelný

I zde dostanete futuristický design s jemným zaoblením, které skvěle padne do dlaně, a řezanými hranami vepředu, kde najdete tlačítka. Osobně se mi velmi líbí rozložení všech funkčních tlačítek. V horní části jsou dost velká hlavní myšítka, která konečně mají mnohem lepší klik a odskok než nabízel předchozí model. Nechybí robustní texturované kolečko a DPI tlačítko pro rychlou změnu citlivosti. Zbytek myši je pokryt mřížkou, která ale není přehnaná a dobře doplňuje celkový vzhled.



RGB podsvícení díky mřížce patřičně vynikne a rozzáří stůl

Nalevo už je to zajímavější. Kromě dvou funčkních tlačítek je tu také jedno překlikávací, tedy jde o jedno tlačítko, se kterým lze hnout do dvou směrů. To velmi pohodlně leží pod palcem a je ideální např. pro procházení inventáře ve hře nebo rychlou změnu zbraně. Nakonec dole je umístěno ještě speciální tlačítko ve stylu "spouště". To se skvěle hodí například pro přebíjení zbraní nebo nějaký ten ultimátní úder. Všechna tlačítko lze samozřejmě kompletně namapovat podle sebe a customizace myši je tak na vysoké úrovni.

Technické parametry Rozhraní : USB-C, Bluetooth, 2.4GHz Wireless

: USB-C, Bluetooth, 2.4GHz Wireless Délka kabelu : 1,8 metru

: 1,8 metru Snímač pohybu : Optický

: Optický Hmotnost : 74 gramů

: 74 gramů Senzor : TrueMove Air

: TrueMove Air Maximální citlivost snímače: 18 000 DPI, 400 IPS

18 000 DPI, 400 IPS Počet programovatelných tlačítek: 9

9 Cena: 3 699 Kč

Steelseries Engine jinak nabízí velmi podrobné nastavení všech tlačítek, úrovní citlivosti i RGB podsvícení. To je mimochodem jedním z poznávacích znamení této řady a i zde je krásně rozhozené na celou plochu, a prostupuje také dolní stranou myši. Barvy i animace si lze samozřejmě opět nastavit dle libosti a výbornou vychytávkou je šetřící funkce baterie. Myš totiž rozezná, když na ni položíte ruku a vypne horní podsvícení, aby šetřilo energii. Díky tomu myš vydrží opravdu velmi dlouho. Papírově je uváděno více jak 180 hodin na jedno nabití a osobně jsem myš nemusel nabíjet více jak týden plný intenzivní práce a hraní, což je skvělá hodnota.

Senzor na špici

Po větším počtu tlačítek je další novinkou oproti předchůdci také nejnovější senzor TrueMove Air s maximální citlivostí až 18 000 DPI a rychlostí až 400 IPS. To myš staví do přímého boje s matadory trhu a Aerox 5 se vůbec nemá za co stydět. Rychlost a reakce myši jsou bleskurychlé, nikdy jsem neměl problém s drhnutím, zpomalováním nebo nepřesným snímáním. Hladkému pohybu pomáhají také prvotřídní PTFE kluznice, které jsou jedny z nejlepších, co jsem za poslední dobu mohl testovat.



Tlačítko jsou poskládána velmi rozumně. Nepřekáží a lehce se tisknou

Kromě špičkového senzoru tu nechybí ani pár dalších vychytávek, známých např. z konkurenčních myší Razeru, jako je senzor sledující náklon myši. I přes muší váhu kolem 74g je tak myš extrémně přesná a nikdy jsem neměl pocit, že bych kvůli nedostatečné hmotnosti a razantnosti myši špatně trefoval. Naopak jsem skvěle využil dodatečná funkční tlačítka, v Call of Duty Warzone jsem si tak užíval přebíjení spouští na boku, v Zaklínači 3 pak postranním překlikávátkem přepínání mezi magií.

Nepočítám-li o něco vyšší cenu, která se dle mého názoru za několik novinek oproti modelu Aerox 3 Wireless úplně nevyplatí, je tak jedinou kaňkou na kráse větší USB adaptér. Osobně jsem si už zvykl na mini adaptéry, které nejsou o nic větší, než je USB zdířka samotná a kdykoliv do počítače musím zapojovat něco širšího, zbytečně to blokuje okolní zapojená zařízení kvůli úzce sousedícím portům, což byl přesně tento případ.