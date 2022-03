Recenze herních sluchátek Asus Rog Delta S Animate. Prvotřídní poslech se světýlky

Co baví Výborná kvalita zvuku

Bohatý software

Nastavitelné LED animace

Stylový design Co vadí Vyšší cena

Slabší stisk 8 /10 Hodnocení

Asus je na poli herního příslušenství znám už nějakou dobu a ve své řadě ROG kromě herních notebooků solidně konkuruje také sluchátky, klávesnicemi a myšmi. Hned dvojici novinek jsme ostatně nedávno recenzovali a přišel čas trojici uzavřít novými sluchátka z řady Delta. Omlazený model Animate přidává ještě blikající světýlka, což se bude líbit streamerům.

Jinak i zde Asus ukazuje svou kvalitu a kromě parádního futuristického designu překvapí hlavně bytelná, a přitom lehká konstrukce a kvalitní zvuk, který si užijí nejen hráči, ale i milovníci hudby. Je něco, co Delta S nezvládne?

Stylové trojúhelníky

Asus vždy uměl dělat vzhledově skvělé kousky s vyváženým poměrem futuristického a minimalistického designu. Delta S Animate není výjimkou a přichází rovnou s trojúhelníkovým stylem náušníků, které jsou navíc dostatečně hluboké a prostorné, aby pojaly víceméně jakkoliv velké uši. Zajímavé je, že zvolený design nikde netlačí ani nepřekáží, naopak jsou sluchátka neuvěřitelně pohodlná a lehká. Konstrukce je velmi bytelná, černé matné plasty doplňují kovové prvky a pevný náhlavní most. Jediným zdánlivým nedostatkem se mi jeví dost slabý stisk hlavy. Na druhou stranu v případě hraní doma většinou netřesete hlavou jako o život, takže by to neměl být výraznější problém.



Design je futuristický, a přesto ne nijak přeplácaný a přehnaně vizuální

Nejvýraznějším designovým výstřelkem je samozřejmě tečkovaná kovová plocha na obou stranách náušníků, která je pokryta LED diodkami. Ty lze nastavit na celou řadu animací a synchronizovat s tím, co právě děláte, o tom ale až později.



Sluchátka jsou na svou bytelnou konstrukci překvapivě lehká

Také ovládací prvky jsou velmi skromné a doplňují tak minimalistický vzhled. Na levém náušníku najdete kromě sítového kabelu a odepínacího mikrofonu jen přepínač LED světel a hlasitosti, který supluje také ztlumení mikrofonu v případě stisku. Osobně mám rád spíše kolečka, která umí velmi rychle a přesně upravit hlasitost na potřebnou úroveň. V tomto případě jen přepínáte směr a čekáte, až se dostanete na požadovanou úroveň. Jako nápad ale rozhodně zájímavý.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : odepínací, redukce šumu

: odepínací, redukce šumu Typ připojení : USB-C, USB-A (adaptér)

: USB-C, USB-A (adaptér) Frekvence : 20 - 40000 Hz

: 20 - 40000 Hz Velikost měniče : 50 mm

: 50 mm Hmotnost : 310g

: 310g Technologie : AniMe Matrix LED diody, virtuální 7.1 zvuk

: AniMe Matrix LED diody, virtuální 7.1 zvuk Cena: 6 999 Kč

Jedním z nejdůležitějších prvků Delta S Animate je maximální přizpůsobitelnost, a to jak ze strany softwaru, tak hardwaru. V balení tedy najdete také dvojici náušníků, jedny látkové a druhé kožené. Takže si můžete vybrat, zda chcete své uši nechat dýchat, nebo preferujete lepší pasivní potlačení hluku s koženými náušníky. Hvězdnou novinkou je LED matice na obou sluchátkách, která dokáže rozpohybovat celou řadu animací a GIFů, které si nastavíte buď z předem připraveného katalogu, nebo dle vlastního uvážení.

Customizace je tu obrovská a rozhodně jde o velmi lákavý prvek, se kterým si užijete kopec srandy

Sem lze pustit cokoliv, od loga výrobce až po pobíhající vojáky, auta nebo přepnout na interaktivní animaci a nechat na uších běžet ekvalizér hudby či vašeho mluvení na streamu. Customizace je tu obrovská a rozhodně jde o velmi lákavý prvek, se kterým si užijete kopec srandy. Jako vždy ale v případě sluchátek nechápu, na co mi animace budou. Osobně RGB podsvícení ani animce při hraní nevidím, a tudíž jde o frajeřinku, kterou ocení hlavně streameři, kteří si budou chtít obohatit své video pěkným vizuálem. Nebo pokud se chcete pochlubit před bráchou v pokoji.

Prvotřídní zvuk

I přes všechny vizuálnlí serepetičky je to ale hlavně kvalita zvuku, kvůli které si sluchátka kupujeme a Delta S Animate si dost pohrává s audiofilní sekcí trhu. V rámci drátových sluchátek jde pravděpodobně o jedny z nejlepších, co jsem za posledních několik let používal, při pohledu na papírové parametry se ostatně není čemu divit. Sluchátka se chlubí 50mm měniči, frekvenčním rozsahem 20 - 40 000 Hz, audio čipem ESS 9281 s technologií Quad DAC.



LED světla na sluchátkách opravdu umí upoutat pozornost

To znamená nejčistší zvuk napříč kompletním frekvenčním spektrem, kde každá z frekvencí má svůj vlastní DAC. Tím je docílená vysoká čistota všech frekvencí i pro ty nejmenší detaily, ať už mluvíme o jednotlivých nástrojích v případě hudby, nebo různorodých zvukových projevů ve hrách. Zvuk umí sluchátak jedním slovem špičkovým a bylo velmi těžké najít nějakou výraznou slabinu. Vlastně se o to snažím doteď, marně.

Ve hrách Call of Duty Warzone, Apex Legends, Elden Ring či Gran Turismo 7 jsem si užil velmi přizpůsobivý zvuk dle žánru. V battle royale hrách slyšíte každý krok ze správného směru, mimo jiné i díky skvělému prostorovému zvuku, ale také protože dokážete mezi smrští kulek rozeznat více zvukových detailů. V přiloženém softwaru si pak přepnete profil a vyrazíte do příběhovky, kde zase vynikne skvělý soundtrack a dialogy. Pak skočíte do závodů, kde kromě hudby potěší burácející motory a maličké detaily, jako hvízdání pneumatik. Delta S Animate si zkrátka v detailech vyžívá a zvukový projev mě nejednou překvapil.



Na výběr máte ze dvou typů náušníků - látkové a kožené

Skvělý je i mikrofon. Jeho kvalita sama o sobě je sice víceméně tradiční a skvělá pro herní klání na Discordu, naopak potlačení okolního hluku za pomocí umělé inteligence už je jiné kafe. Ta totiž zvládá potlačit opravdu libovolný hluk okolí a pokud zrovna nemluvíte, občas má druhá strana pocit, že jste si ztlumili mikrofon. To je mimo jiné signalizováno LED diodou na konci, takže vždy periferně víte, zda vás kolegové v týmu slyší.



Síla stisku by mohla být silnější, na běhání ale sluchátka stejně nikdy nebyla

Sluchátka jsou multiplatformní a kvalitu zvuku si tak můžete užít nejen na PC. Sluchátka jsem vyzkoušel i na konzoli PS5 a neměla problém s 3D zvukem Tempest Audio. Bohužel nepotěší krátký kabel, na konzolové hraní se sluchátka hodí jen v případě, že sedíte docela blízko televizi. Já mám konzoli na druhé straně místnosti a dvoumetrový kabel zkrátka není tak pohodlný jako bezdrátové připojení, které stále preferuji i na PC.

Software jako kompletní servis

Velká přizpůsobitelnost sluchátek v mnohém stojí a padá se softwarem Armoury Crate, který ovládá všechno příslušenství výrobce a v mém případě i hardware notebooku Zephyrus S. Na software je třeba si trochu zvyknout, protože nabízí opravdu solidně chaotické ovládací prvky a smeť statistik. Jakmile se ale rozkoukáte, najdete tu horu různorodého nastavení, díky kterému si přizpůsobíte sluchátka vlastním potřebám.

Je tu podrobný ekvalizér, jednotlivé profily, které si můžete nastavit na hry nebo vaši činnost na počítači. Pohrát si můžete s citlivostí mikrofonu a jednotlivými frekvencemi. Již tak kvalitní zvukový projev si tedy můžete vypiplat ještě více. Nakonec právě zde najdete ovládání LED světýlek na sluchátkách, možnost spojovat jednotlivé animace a GIFy do navazujících cyklů a vůbec si vše nastavit přesně podle představ. Přizpůsobitelnost je vůbec jednou z nejsilnějších stránek recenzovaného kousku a v softwaru strávíte spoustu času.