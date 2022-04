Recenze herních sluchátek HyperX Cloud Alpha Wireless. 300 hodin v kapse

HyperX vyrukoval s vylepšenou verzí svých populárních bezdrátových sluchátek Cloud Alpha. A moc často je nabíjet fakt nemusíte.

Zatím poslední model sluchátek Cloud Alpha jsme v redakci hodnotili velmi kladně. Až na pár much totiž nabízel nekompromisní herní zážitek a i když nebyl natolik všestranný jako moderní konkurence, na PC šlo o špičku. HyperX se nyní rozhodl na tento úspěch navázat omlazenou bezdrátovou verzí.

Ta možná na první pohled vypadá takřka identicky, v útrobách ale skrývá velmi lákavé technologie v čele s prostorovým zvukem, špičkovým mikrofonem a až 300 hodinovou výdrží, což je také poznávací znamení modelu. Podařilo se?

Kontrast barev sluší

Z vizuálního hlediska jsou sluchátka od svého předchůdce takřka k nerozeznání. To ale není vůbec na škodu, i zde totiž model láká neuvěřitelně prémiovým feelingem a opravdu robustní, perfektně sedící konstrukcí. Výrazně červený kovový rám je opleten kvalitním koženým náhlavním mostem s hezkou texturou šití, stylově pojaté drátky jsou pak napojeny do velkých prostorných náušníků. Ty mají na sobě velmi pohodlné polštářky z paměťové pěny, které zcela zakryjí uši, takže je tu dobré pasivní odhlučnění.



Design jako by z oka vypadl předchůdci. Proč ale měnit to, co funguje?

Osobně se mi barevný kontrast červené a černé neuvěřitelně líbí, je stylový a přesto ne přehnaný. Již tradičně je tu minimální pohyblivost v kloubech, na to jsme si už ale zvykli a sluchátka jsou velmi pohodlná téměř na jakékoliv hlavě, bez nutnosti cokoliv moc štolovat nebo upravovat. Jsou také překvapivě lehká a dobře drží na hlavě. Vnější stranu náušníku už jen zdobí logo výrobce, veškeré ovládací prvky jsou schované v dolní části.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : odepínací, redukce šumu

: odepínací, redukce šumu Typ připojení : USB-C, USB-A

: USB-C, USB-A Frekvence : 15 - 21000 Hz

: 15 - 21000 Hz Velikost měniče : 50 mm

: 50 mm Hmotnost : 335g

: 335g Technologie : prostorový zvuk DTS Headphone:X, výdrž 300 hodin

: prostorový zvuk DTS Headphone:X, výdrž 300 hodin Cena: 5 499 Kč

Na levém sluchátku najdeme zdířku pro připnutí mikrofonu, USB-C port pro nabíjení, zapínací tlačítko a tlačítko pro ztišení mikrofonu. Na pravém sluchátku už je pak jen regulace hlasitosti, takže si to rozhodně nespletete. Chybí mi tu ChatMix, na který jsme si už zvykl z konkurenčního Arctisu, ale člověk holt nemůže chtít všechno. Jinak působí sluchátka velmi bytelně a kvalitně, zde tedy HyperX tradičně odvedl skvělou práci.

PC hraní vládne všem

Sluchátka bezdrátově připojíte skrze 2.4GHz adaptér k PC, PS4 a PS5, jen na PC ale sluchátka nabízí svůj plný repertoár schopností, což je lehce omezující. Osobně jsem si už zvykl na moderní duální přístup sluchátek, která připojíte téměř k čemukoliv a mít sluchátka soustředěná víceméně jen na jednu platformu už zkrátka netáhne tolik. Minimálně 3.5mm Jack by rozhodně pomohl. Na druhou stranu chápu zaměření kvality a pokud hledáte právě herní sluchátka pro PC hraní, pravděpodobně je jen málo stejně vypiplaných sluchátek. Na PS4 a PS5 si zplna neužijete prostorový zvuk a ani si nepohrajete s ekvalizérem. Naštěstí to vynahrazuje už v základu špičkový zvuk.



Prémiové materiály jsou vidět na první pohled. Sluchátka vypadají velmi bytelně

Cloud Alpha Wireless se může pochlubit 50mm měniči a ty odvádí precizní práci. Zvuk je krásně sytý, hluboký a dost zřetelně jsou slyšet všechny frekvence, jen s lehce slabým podáním těch středních. Basy jsou mohutné, vokály krásně čisté a je úplně jedno, zda zrovna hrajete, koukáte na film nebo posloucháte hudbu. Pokud používáte sluchátka na PC, skrze software Ngenuity si můžete jemně pohrát s ekvalizérem a zvukový projev si ještě více vypiplat. Jinak ale v programu nenajdete nic moc zajímavého.

Pro hráče bude také dobrou zprávou výborný prostorový zvuk, zde zastoupený technologií DTS Headphone:X

Pro hráče bude také dobrou zprávou výborný prostorový zvuk, zde zastoupený technologií DTS Headphone:X, což je taková konkurenční obdoba THX Spatial Audio, které můžete najít např. ve sluchátkách společnosti Razer. Prostorový zvuk je vypiplaný a velmi přesný. Neměl jsem problém slyšet čisté dialogy v RPG hrách, nebo skvěle orientované ducání podrážek v Call of Duty: Warzone. Všechny detaily jsou krásně vyrovnané a nic zbytečně nepřehlušují basy nebo šustění vyšší hlasitosti. Osobně hraju většinou s 60% hlasitostí, i vyšší úrovně ale držely velmi čistý zvuk.



Ovládacích prvků je minimum, Cloud Alpha se soustředí na maximální jednoduchost

Stejně mohu pochválit i mikrofon, který je perfektní. V případě potřeby jej lze osadit ještě blokátorem okolního hluku, už v základu je ale precizní a snímá hlas velmi čistě, což mi potvrdili kolegové na Discordu. Mikrofon se skvěle hodí i na streamování, i když tam je samozřejmě vždy nejlepší sáhnout spíše po externímu zařízení.

Ke konci se musím zmínit o hojně propagované výdrži, která se papírově má držet na hranici 300 hodin. Sluchátka jsem používal intenzivně (rozuměj cca 5 hodin denně, v některé dny 8-10 hodin) celý týden a nemusel jsem je nabíjet ani jednou. Ke konci neděle ukazoval software v počítači stále cca 60% baterie, což je velmi působivé. Zapomínat nelze ani na to, že udávaná výdrž se počítá s cca 60% hlasitostí. Cokoliv nad to už baterii ždíme podstatně více. Opravdovou výdrž ukáže až dlouhodobé používání, mít možnost zapomenout na to, co je to nutnost nabíjet je ale rozhodně příjemné.