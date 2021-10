Recenze herních sluchátek Logitech G435. Něco za něco

Verdikt

G435 představuje povedený headset zaběhlého konceptu společnosti Logitech. Zbystřit by měli ti, kteří hledají skutečně lehká sluchátka kompaktních rozměrů a plánují je využívat především pro herní aktivity s občasným poslechem hudby. Odměnou jim bude mimo jiné i slušná konektivita. Naopak hardcore hráči se sklony k audiofilii by se měli poohlédnout po jiných modelech. Model G435 to nedělá špatně, jen vsadil na jinou kartu za cenu ústupků. Mezi ty patří např. průměrná zvuková reprodukce, nižší výdrž baterie či menší míra flexibility a přizpůsobení. To je však celkem pochopitelné, neboť jde o materiální zhmotnění výrazu něco za něco.