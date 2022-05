Recenze herních sluchátek Razer Barracuda Pro. Pro hráče doma i na cestách

Barracuda nám dospěla a razer vyrukoval s nabušenou verzí svých herních sluchátek. Stačí to proti narůstající konkurenci?

Co baví Špičková kvalita konstrukce

Nové měniče

Všestranné připojení

Výborný zvuk Co vadí Nepodporuje Xbox

Vyšší cenovka 9 /10 Hodnocení

Razer Barracuda v minulém roce velmi příjemně překvapila a stala se v redakci velmi populární, nejen díky krásnému designu podobnému Opusu, ale především díky její všestrannosti. Sluchátka jste totiž mohli využít téměř se vším, od mobilů po počítač a konzole.

Razer nezahálel a letos vypouští rovnou tři modely ze série Barracuda - omlazený X, standardní model a nakonec i nabušený Pro s novou generaci měničů, technologií THX AAA a prémiovým designem. A právě na něj se podíváme v naší dnešní recenzi.

Opět kvalitka

Už od první generace sluchátek Opus nemohu výrobci upřít opravdu parádní styl i pro nehráče. Barracuda Pro má krásný minimalistický design kombinující kov a černé plasty, které působí velmi hodnotně a pevně. Vnější stranu náušníků zdobí jen jemné logo a sluchátka jsou zproštěna jakýchkoliv křiklavých prvků, takže si je bez problémů vezmete i ven. Také jiné materiály jsou na úrovni, kožený náhlavní most doplňují pohodlné kožené náušníky s paměťovou pěnou a vysoká přizpůsobitelnost samotné konstrukce.



Barracuda Pro nemá designově daleko k původnímu modelu X

Z hlediska ovládání je většina podstatných prvků sdružena na levé sluchátko. Tam najdete ztišení mikrofonu, regulaci hlasitosti, zapínací tlačítko či USB-C port pro nabíjení. Na pravém sluchátku je schválně samostatně umístěno přepínání mezi dvěma bezdrátovými režimy - 2.4GHz a Bluetooth. Pokud tu hledáte klasický 3.5mm Jack, ten najdete u dalších dvou modelů této řady.

Barracuda není koncipována jako čistě herní sluchátka, nýbrž hybrid který si připojíte víceméně ke všemu

Barracuda není koncipována jako čistě herní sluchátka, nýbrž hybrid který si připojíte víceméně ke všemu. Tomu je podřízen i obsah balení, kde najdete nejen USB adaptér (dle mého stále zbytečně velký) ale také potřebné kabely včetně adaptéru z USB-C na USB-A, a hlavně skvělé kožené pouzdro na cesty. Vysoká cenovka je tu zkrátka znát i v dobrém smyslu.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : duální integrovaný, redukce šumu, potlačení hluku

: duální integrovaný, redukce šumu, potlačení hluku Typ připojení : 2.4GHz adaptér, Bluetooth, USB-C

: 2.4GHz adaptér, Bluetooth, USB-C Technologie : THX Spatial Audio, THX AAA, ANC

: THX Spatial Audio, THX AAA, ANC Velikost měniče : 50 mm Triforce Bio-Cellulose

: 50 mm Triforce Bio-Cellulose Hmotnost : 340g

: 340g Cena: 6 649 Kč

Možná si říkáte, že toho sluchátka nabízí nějak málo. Levnější Barracuda X i klasická verze mají navíc analogový port, externí mikrofon a stejně kvalitní měniče, není-liž pravda? Ne tak docela, Barracuda Pro totiž dostává svému jménu a přináší hned trojici technologií, které ji posouvají před bratříčky - THX AAA, THX Spatial Audio a hybridní potlačení hluku ANC.

Nabité technologiemi

Aby přízvisko "Pro" nebylo v názvu jen za účelem navýšení ceny, přidal Razer do novinky celou řadu velmi lákavých vychytávek. Tak předně, konečně dorazilo plnohodnotné hybridní potlačení okolního hluku. Na stranách najdete dvojici mikrofonů, které velmi aktivně zkoumají prostředí okolo a dokážou opravdu precizně potlačit veškerý randál, na který po cestě do práce narazíte. Schválně jsem zkoušel poslech hudby u tramvajoví i v metru a odhlučnění je výborné, na úrovni nejvyšších tříd hudebních sluchátek v čele se Sony WH-1000XM4.



Konstrukce je velmi pohyblivá a přizpůsobivá každé hlavě

Druhá technologie je hráčům již velmi dobře známá. THX Spatial Audio produkuje kvalitní prostorový zvuk, který je naprosto stěžejní v online hrách, kde je potřeba přesně znát polohu nepřátel. Po otestování na hrách Valorant, Call of Duty Warzone a několika příběhovkách i čerstvě vydané mobilní verze Apex Legends musím konstatovat, že je prostorový zvuk precizní a přesný. V kompetitivních střílečkách jsem neměl problém rozpoznat směr i vzdálenost kroků či střelby, v příběhových hrách si pak vychutnat kvalitní soundtrack. Jedinou pihou na kráse se tak zdá být absence režimu nízké latence, kvůli kterému si online mobilní hry moc pohodlně neposlechnete. Lag je totiž znatelný.

THX Spatial Audio produkuje kvalitní prostorový zvuk, který je naprosto stěžejní v online hrách

Průvod technologií uzavírá THX AAA, která se stará o co možná nejvěrnější a nejkvalitnější produkování zvuku i při vysoké hlasitosti bez ztráty kvality, šumu a zkreslení. To samo o sobě znamená špičkový zvukový projev, ať už posloucháte hudbu, hrajete nebo koukáte na film, v kombinaci s novou generací 50mm měničů TriForce jde opravdu o to nejlepší, co v herních sluchátkách lze v současné době najít. Tedy pokud neplánujete utrácet přes 10 tisíc Kč.



Ovládání je minimalistické, nechybí ale vše potřebné

Zvuk je velmi sytý, vyrovnaný na všech frekvencích a i při velmi vysoké hlasitosti nepostrádá detaily. Basy jsou razantní a dunivé, přesto ale nepřehlušují další frekvence. Při poslechu testovací hudby jsem bez problémů rozděloval malé detaily, které většinou slyšíte spíše na úrovni studiových sluchátek, Razer tedy nakombinoval opravdu perfektní koktejl technologií, které vzájemně spolupracují a vytváří výborný zážitek. A to nejen na hry.

Z domu a ven jediným stiskem

Barracuda Pro se může pochlubit duálním připojením v režimu 2.4GHz a Bluetooth, které je mimo jiné ještě doplněno o technologii SmartSwitch pro okamžité přepojení mezi různými zařízeními bez toho, abyste museli pracně přepínat nebo párovat. V praxi to funguje tak, že máte například sluchátka napojená na Playstation 5 skrze adaptér a hrajete. Někdo vám však zavolá na telefon, na který jsou sluchátka napojena skrze Bluetooth. Stačí stisknout tlačítko na sluchátkách a okamžitě se přepnout do hovoru. Výborná funkce, která často usnadní život.

Jinak se sluchátka umí připojit víceméně ke všemu kromě konzole Xbox, tedy PC, PS4, PS5, Nintendo Switch a jakékoliv další mobilní i standardní zařízení skrze Bluetooth nebo USB-C.



Kov, černé plasty a kůže. Tady se rozhodně nešetřilo.

S tím je spojena i větší mobilita sluchátek díky integrovaným duálním mikrofonům na rozdíl od původního modelu X, který měl odepínací mikrofon. Mikrofony mají navíc technologii potlačení šumu a okolního hluku, takže poslouží skvěle nejen při hraní, ale také při hovorech venku, kde vás druhá strana bez problémů uslyší.

Nakonec se zmíním o výdrži, která je z hlediska všeho dostupného smysluplná. Na jedno nabití sluchátka vydrží cca 40 hodin, což je důstojné a zcela dostačující. Nabíjí se totiž překvapivě rychle a THX AAA mimo jiné i šetří energii, takže jsem se bez problémů dostal na týden aktivního hraní a trsání, aniž bych musel nabíjet.