Recenze herních sluchátek Razer Hammerhead Hyperspeed. Pozdrav jablíčkářům

Razer opět rozšiřuje svou řadu herních špuntů Hammerhead. A tentokrát trochu fušuje do řemesla Applu.

Co baví Pěkný design

Krásně lehké a pohodlné

Technologie ANC

Podsvícení Chroma Co vadí Horší mikrofon

Výdrž by mohla být lepší

USB adaptér nelze schovat do pouzdra 7 /10 Hodnocení

Před pár lety jsme v redakci recenzovali špunty Razer Hammerhead Pro, které i přes své herní zaměření dokázaly zatopit i kdejakým hudebním sluchátkám. Letos jsme se dočkali dvojice novinek, speciálně navržených pro konzolové hráče. Špunty Hammerhead Hyperspeed vychází v edici pro Xbox a Playstation a my jsme si vyzkoušeli druhé jmenované. Obstojí v tvrdé konkurenci?

Jablečné pomrknutí

Špunty samozřejmě barevně korespondují s konzolí, ke které je koupíte. Xbox verze nabízí kombinaci černé a zelené, PlayStation varianta pak bílou a černou. Osobně mnohem více preferuji právě bílou variantu a jakožto majitel špuntů Airpods Pro 2 jsem nemohl nesrovnávat.

Pouzdro i sluchátka jsou totiž Applu velmi podobná. Příjemný je bílý matný plast, který nezanechává otisky a působí pevně. Menším bonusem je logo konzole PlayStation na přední straně, kde se nachází také dioda pro indikaci úrovně baterie a nabíjení, a texturované logo výrobce na horním krytu. Na dolní straně pak najdete už jen USB-C port pro nabíjení.

Po otevření se bílá barva doplní černou výplní, kde jsou uložené samotné špunty. Ty jsou nožičkového typu, velmi lehké a malé, takže se v uších ztratí. Samozřejmostí jsou dodatečné silikonové nástavce v balení, abyste si přizpůsobili sluchátka svému uchu. Na zadní straně špuntů nechybí podsvícené logo výrobce, které slouží paralelně i jako dotyková ploška pro ovládání. Na to jsme si ostatně v řadě Hammerhead už zvykli, dotykové ovládání má své zastánce i odpůrce, dle mého názoru jde čistě o preferenci každého. Já jej nepoužívám, zde je ale docela přesné a bezproblémové.

Hardwarové specifikace Provedení : Do uší

: Do uší Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth 5.2, Wireless 2.4 GHz USB-C

: Bluetooth 5.2, Wireless 2.4 GHz USB-C Citlivost : 91 dB/mW

: 91 dB/mW Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Technologie : Chroma RGB, ANC

: Chroma RGB, ANC Velikost měniče : 10 mm

: 10 mm Hmotnost : 53g

: 53g Cena: 3 349 Kč

Celkově musím design sluchátek i pouzdra pochválit a na první pohled by nikdo neřekl, že jde o herní sluchátka. Jediné, co to může lehce vyzradit je dodatečný USB-C adaptér, díky kterému můžete připojit pecky do konzole Playstation 5 skrze frekvenci 2,4 GHz. Na mobilní hraní a poslech hudby je tu samozřejmě i Bluetooth 5.2. Za dualitu patří Razeru palec nahoru. Co mě naopak nepotěšilo je nemožnost uložit adaptér přímo v pouzdru, jak to dělají někteří konkurenční výrobci. Ačkoliv chápu, že většinou bude stejně trčet z USB portu konzole, rád bych měl alespoň tu možnost.

Prostorové hraní a žádný hluk

I když jde primárně o herní sluchátka, Hammerhead Hyperspeed si dobře poradí i s hudbou či YouTube videem v autobuse. Zde musím podotknout, že je zvukový projev rozhodně dostačující, s Pro verzí sluchátek se ale rovnat nemůže. Je vidět, že se Razer s tímto modelem rozhodl cílit na konzolové hráče s možností využívat sluchátka na cestách jako bonus. A to je přesně to, co od nich musíte očekávat.

Díky USB adaptéru tak potěší především nulová latence při hraní na konzoli, takže se nemusíte bát, že by zvuk nestíhal dění na obrazovce. To samé platí i o mobilních hrách, tedy v případě že využijete adaptér. Pokud budete hrát skrze Bluetooth, pak rozhodně nedoporučujeme online střílečky. Drhnutí zvuku je totiž znatelné. U singleplayerových pomalejších her a malých hříček to naštěstí tolik poznat není.

S kvalitou zvuku jsem neměl problém. Vše působí velmi vyrovnaně, od čistých dialogů a hudby až po mohutné zvuky střelby. Potěší dobré prostorové vnímání zvuku, takže si můžete užít i hry z žánru battle royale či online akce, kde je směr zvuku velmi důležitý. Určitě bych uvítal hutnější basy, není to však něco, co jsem vyloženě postrádal. Horší už je to s integrovaným mikrofonem. Čas od času si spoluhráči stěžovali na to, že se můj hlas někde ztrácí nebo potlačuje, a to v obou režimech připojení. Většinou pomáhá znovuzapojení sluchátek, rozhodně to ale není něco, co bych chtěl dlouhodobě řešit.

„Potěší dobré prostorové vnímání zvuku, takže si můžete užít i hry z žánru battle royale či online akce.“

Také nechápu, proč tak málo výrobců přidává do svých sluchátek možnost paralelního napojení. Chci mít možnost při hraní na konzoli poslouchat vlastní hudbu či přijmout telefonní hovor bez toho, abych musel přepínat mezi jednotlivými zdroji zvuku či vyskakovat ze hry. U recenzovaných sluchátek se navíc hovor ani nepřipojí do špuntů, musíte vzít telefon klasickým způsobem. Velká škoda.

Co naopak potěší, je technologie aktivního potlačení hluku, která funguje na jedničku. Samozřejmě se nemůže rovnat největším hráčům na trhu v čele se Sony, v pokoji vás ale uzavře do herního světa a nepronikne jediný píp. ANC mnohem více využijete při hraní na cestách, přece jen v autobuse nebo vlaku je ruchu podstatně více než v obývacím pokoji, a i zde vás sluchátka spolehlivě podrží. Sice nejde o úplné odhlučnění a chybí třeba adaptivní ANC, to však od herních špuntů ani nemůžeme čekat. Prozatím.

Světýlka a baterie

Jak jsem zmínil už výše, ani zde nechybí oblíbená Chroma. Špunty disponují podsvíceným logem, se kterým si můžete dle libosti vyhrát v mobilní aplikaci, vybrat barvu, sytost či animaci. Osobně nic z toho nepoužívám, jelikož nechápu smysl podsvícení na sluchátkách, která stejně na hlavě neuvidím, ale proti gustu...

Podsvícení má samozřejmě vliv na výdrž, která už je mnohem podstatnějším faktorem. Já špunty vždy využíval se zcela vypnutým podsvícením a zapnutým potlačením hluku, což v mém případě vydrželo cca 3 a půl hodiny na jedno nabití. Pouzdro pak ještě nabízí dodatečná 4 dobití, takže se dostaneme cca pod 15 hodin. To není špatné, žádné rekordy to však nepokoří. Pokud navíc budete chtít hrát v plné polní, tedy se zapnutým podsvícením i ANC, připravte se, že budete dobíjet jako diví zhruba každé dvě hodiny. Au.