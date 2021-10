Recenze herních sluchátek Razer Kaira X. Výborný zvuk za pár babek

Co baví Výborný poměr ceny a výkonu

Pěkný design

Uspokojivý zvuk

Špičkový mikrofon Co vadí Pouze 3.5mm Jack

Neodepínatelný mikrofon

Minimální přizpůsobení konstrukce 8 /10 Hodnocení

Razer se nám letos opravdu rozjel. Po celé řadě novinek z řad klávesnic, myší, kamer a notebooků jsme se dočkali malé domů pro všechny, kdo chce kvalitní sluchátka za pár kaček. Po bezdrátových sluchátkách Kaira Pro totiž přichází levná drátová verze Kaira X.

Recenze sluchátek Razer Hammerhead True Wireless. Lepší než Pro?

Ta se vyznačuje tím, že je k mání ve dvou designových variantách - a sice pro Playstation a Xbox, což se odráží hlavně ve vzhledu. Jinak jde totiž o jednoduchá sluchátka s univerzálním připojením skrze 3.5mm Jack, takže je připojíte víceméně ke všemu. A to nejlepší? Jejich nákup sotva pocítíte.

Plastová stylovka

Nízká cenovka se tu odráží téměř v každém aspektu sluchátek, překvapivě ale vůbec nejde o odfláknutý produkt, kde by nízká cena škodila. Začněme u konstrukce. Ta je vyrobena z pevného plastu, který je velmi příjemně texturovaný a drží jako ulitý. Náhlavní most je uprostřed polstrovaný, aby netlačil na hlavu a postranní části sluchátek lze minimálně upravit a pootočit. Vše působí velmi bytelně a sluchátka jsou při tom opravdu lehká.



Kaira X je nabízena ve dvou variantách - pro Playstation a Xbox

Potěší dostatečně velké polstrované náušníky, které pohodlně pojmou celé uši a dobře odhluční okolí. Sevření hlavy je tak akorát, aby sluchátka dobře seděla, a přitom moc netlačila při dlouhodobém hraní. Látka na uších je navíc krásně prodyšná a uši se tak nepotí. Také design sám o sobě je minimalistický a najedete tu pouze logo výrobce na vnější straně sluchátek. Podle toho, zda si vyberete Xbox či Playstation verzi dostanete i barevné provedení, jinak tu ale rozdíly najdete jen stěží.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : 3.5mm Jack

: 3.5mm Jack Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Velikost měniče : 50 mm

: 50 mm Hmotnost : 283g

: 283g Cena: 1 299 Kč

Dalším důkazem nízké cenovky jsou konektory, které jsou neodnímatelné, a tudíž si budete muset zvyknout na to, že jak mikrofon, tak 3.5mm Jack vám budou ze sluchátek viset neustále. Také ovládání je velmi skromné, na levém sluchátku najdete jen regulaci hlasitosti a přepínač pro ztlumení mikrofonu. Nic více jsem popravdě za tisícovku s fousem ani nečekal.

Skvělý zvuk a špičkový mikrofon

Ani u zvuku si nemůžeme stěžovat. Razer osadil Kairu 50mm TriForce měniči s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 kHz, které nabízí velmi vyvážený a vyrovnaný zvuk takřka za všech okolností. Osobně bych preferoval trochu razantnější basy, které tu opravdu viditelně zaostávají za dražší konkurencí, jinak ale sluchátka potěší skvěle čitelnými dialogy, nepříliš dunivými výbuchy a stabilní hudební složkou. Zkrátka neurazí, ani nenadchnou.



Design je jednoduchý, ale dostatečně stylový

Co mě naopak opravdu překvapilo byl karioidní mikrofon s technologií HyperClear. Bez nadsázky mohu říci, že jde o jeden z nejkvalitnějších herních mikrofonů, které jsem ve sluchátkách měl možnost za posledních několik let používat, a to i na podstatně dražších modelech. Spoluhráči mě slyšeli krystalicky čistě, bez jakéhokoliv hluku okolí, a i při obyčejném nahrání svého hlasu se budete divit, jak čistý záznam vlastně je. Jistě, externí mikrofon pro streamy Kaira nenahradí, při této cenovce ale pravděpodobně nenajdete nic lepšího. Tečka.



Malé detaily potěší

V redakci jsme recenzovali verzi sluchátek pro Playstation 5, univerzální připojení 3.5mm Jack ale znamená, že je dokážete napojit víceméně do čehokoliv, od PC a hernícíh konzolí starších i novějších generací až po mobilní zařízení jako telefony a tablety, které port ještě obsahují. Xboxová verze se tak v zásadě liší pouze barevným provedením.