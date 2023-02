Recenze herních sluchátek Razer Kraken Kitty V2 Pro. Růžová je dobrá

Opomeneme-li hodně specifický tematický design, Kraken V2 Pro jsou výborná herní sluchátka pro všechny milovníky kvalitního poslechu, která bez problémů ospravedlní svou cenovku.

Co baví Velmi pohodlné

Přizpůsobivé podsvícení

Výborné měniče

Hutný prostorový zvuk Co vadí Horší kvalita mikrofonu

Pro někoho vyšší cena 8 /10 Hodnocení

Razer rád střídá revoluci s evolucí. Většinou to střídá, takže zatímco v minulém roce jsme se dočkali skvělých pecek Hammerhead nové generace a vypiplanějších verzí klávesnic a myší výrobce, tentokrát se vydáváme trošku do jiného směru. Modelová řada Kraken patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější, jelikož nabízí docela pestrou škálu technologických vychytávek i vizuálních radostí.

Kraken V3 Pro Hypersense v minulém roce přinesl opravdu nabušený zvuk, obalený světýlky. Dnes recenzovaný V2 Kitty Pro je tak spíše evolucí předchozího modelu, který však, jak už název napovídá, potěší především něžné pohlaví mezi streamery. Tedy minimálně v růžové variantě, kterou jsme do redakce dostali my.

Model, který zná svou cílovku

Konstrukce sluchátek je velmi pevná a robustní, kombinace kovu a matného růžového plastu budí skvělý dojem. Náhlavní most s letmým logem výrobce je pěkně polstrovaný a dostatečně pružný, stejně tak zaklapnutí sluchátek je tak akorát, aby dobře držela na hlavě a přitom netlačila. Bohužel na otáčení a skládání musíte zapomenout.

Neuvěřitelně pohodlné jsou náušníky z paměťově pěny. Ty jsou potažené umělou kůží, která příjemně chladí a navíc skvěle pasivně odhlučňuje okolí. To je rozhodně potřeba, protože technologii aktivního potlačení hluku sluchátka nedisponují a hráč tak musí spoléhat na kvalitní "zaklapnutí" hlavy.

Do náhlavního mostu jsou také k dispozici nasazovací uši, jedna ze specialit tohoto modelu. K mání jsou tři druhy - kočičí, zaječí a medvědí. Můžete je vzájemně kombinovat a dokonce podporují i podsvícení Chroma. O tom však až později. Dobré je, že lze uši zcela odendat, pokud náhodou neprahnete po nějaké té větší pozornosti. To se hodí především u černé verze sluchátek, která je pak k nerozeznání od klasických herních kolegů.

Sluchátka jsou drátová, takže v levém sluchátku nechybí kabel s konektorem USB-A. Je tu také regulace hlasitosti, tlačítko pro ztlumení mikrofonu a zdířka pro samotný mikrofon, který je odepínací. Pravé sluchátko je ovládacích prvků zcela zproštěno. Oba náušníky mají také značkový texturovaný povrch řady Kraken a podsvícené logo výrobce. Toto podsvícení je kombinováno s ušima a skrze software jej lze nastavit mnoha směry, od barev a animací až po interakci během streamování her např. na Twitchi. Ostatně, sluchátka jsou očividně orientována hlavně na streamerky.

Měniče, které se připomenou

Nepočítám-li specifický design, který bude sedět jen určité skupině hráčů a hráček, láká Kraken V2 Kitty Pro především špičkovými 50mm měniči TriForce TItanium, které umí vyluzovat opravdu parádní zvuk. Využití technologie umožňuje podávat velmi vyrovnaný výkon napříč spektrem, takže hráč skvěle slyší všechny jednotlivé frekvence bez toho, aby si některá z nich kradla moc místa pro sebe.

To znamená, že v příběhových hrách si užijete krásný soundtrack, dobře čitelné rozhovory a jednotlivé efekty. V kompetitivních online hrách bez problémů rozeznáte směr nepřátelských kroků, střelby či hučící artilérie. V závodních hrách si pak vychutnáte kvílení pneumatik a hukot mohutných motorů, nebo takové malé detaily jako pneumatiky najíždějící na obrubník.

V přiloženém softwaru lze samozřejmě nastavit celou řadu ukazatelů včetně ekvalizéru

Sluchátka jsem testoval na celé řadě her, od příběhovek jako Hogwarts Legacy a Atomic Heart až po Call of Duty: Warzone, Forza Horizon 5 či DayZ. V každé hře jsem sluchátka využil přesně tak, jak jsem potřeboval, aniž bych si musel zbytečně hrát s nastavením, což je rozhodně velké plus pro ty, co chtějí jen nasadit sluchátka a hrát. V přiloženém softwaru lze samozřejmě nastavit celou řadu ukazatelů, ekvalizér a další maličkosti, kterými si zvuk ještě více upravíte dle svých přání.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : odepínací

: odepínací Typ připojení : USB-A

: USB-A Citlivost : 96 dB/mW

: 96 dB/mW Frekvence : 100 - 10 000 Hz

: 100 - 10 000 Hz Technologie : 7.1 Surround Sound, Chroma RGB

: 7.1 Surround Sound, Chroma RGB Hmotnost : 332 g

: 332 g Cena: 4 419 Kč

Kapitolou samou pro sebe je podsvícení Chroma, které přeskakuje ze sluchátek na připojené uši a lze nastavit široké spektrum barev, animace a přechody či synchronizovat vše s děním na obrazovce. To je samozřejmě možné pouze na PC.

Všude kolem

Sluchátkám nechybí prostorový zvuk 7.1 Surround Sound, který odvádí výbornou práci. Tu poznáte především v online hrách, kde dusot nohou kolem může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. I v příběhovkách jsem si však užíval pohlcení zvukem. Při procházce lesem v Hogwarts Legacy je krásně slyšet různorodý směr zvuků, od hmyzu až po vzdálené volání bájného zvířete. Sluchátka mají kompletní podporu i na konzoli Playstation 5, což znamená Tempest 3D Audio, takže si prostorový zvuk užijete i na konzoli. Tady může být problém snad jen délka kabelu, která je sice s 2 metry shovívavá, při hraní na gauči ale stejně preferuji bezdrátová sluchátka. Nic hrozného, ale je třeba s tím počítat.

Trošku jsem byl zklamán kvalitou kardioidního mikrofonu, který se dá ke sluchátkám připojit dle potřeby. Ačkoliv rozhodně bohatě stačí pro hraní s kamarády online, kde nikdo neměl problém slyšet můj hlas i v bitevní vřavě, k externím mikrofonům využívaným při streamování má daleko. Jelikož má ale většina streamerů právě externí kvalitní mikrofon, hlavu bych si s tím zbytečně nelámal. Na obyčejné hraní vám bude zcela vyhovovat.