Recenze herních sluchátek Sony InZone. Pro každého něco, pro hráče však špička

Podzim se nezadržitelně blíží a spolu s ním pořádně nabušená herní sezóna. Nám hráčům tak nezbývá nic jiného než si odpočítávat poslední volnější dny do doby, než se celý kolotoč rozjede naplno. A zároveň se také vybavit pořádným hardwarem, ať to stojí za to. U této příležitosti se zaměříme na recenzi nové prémiové řady herních sluchátek společnosti Sony, která přichází se třemi zbrusu novými kousky, co uspokojí jak hardcore hráče, tak i ty méně náročné gamery. Ještě před začátkem herní sezóny jsme měli možnost otestovat všechny tři nové modely v rámci řady InZone a přinášíme vám recenzi. Nás samozřejmě zajímalo to nejlepší, co lze dostat, proto jsme se zaměřili zejména na nejvyšší model s označením H9. Ten představuje vrchol celé řady, zároveň je pochopitelně nejdražší.

InZone pro všechny

Nová řada produktů InZone však nezahrnuje pouze herní headsety, ale rovněž monitory se stejným označením. Sony se tak přidává na dlouhý seznam společností zaměřující se na herní periferie. V rámci headsetů InZone přichází s modely s označením H9, H7 a H3 a je jasné, že tak cílí na všechny skupiny hráčů. Každý si tak může vybrat dle dostupných finančních prostředků a vlastních priorit. U nižších modelů tomu však bude pouze za cenu určitých kompromisů.

Tolik obecně a nyní přistoupíme k samotné recenzi modelu H9 a začneme u samotného balení, které se již na první pohled jeví luxusně. Sluchátka jsou uložena v pečlivě vytvarovaném kartonovém obalu poměrně velkých rozměrů. Ve svém prostoru leží krásně natěsno, díky čemuž při případném transportu nemůže dojít ke zbytečným pohybům. Jedná se o detail, ale jelikož víme, jak dnešní dopravci zacházejí se zásilkami, dokonalé uložení podobně křehké techniky vždy oceníme.



Modely H9 a H7 jsou pečlivě uloženy ve vytvarovaném boxu

Kvůli transportnímu obalu si ale sluchátka nikdo nekupuje, zásadní je pochopitelně jeho obsah. Sony nevymýšlelo zbytečné hlouposti a vsadilo na jistotu. Celá řada headsetů InZone tak zapadá do elegantního designu, kterým se prezentuje konzole PS5. Převažuje matná bílá barva s minimalistickými černými prvky a jemným osvětlením, což oceníte zejména v případě, položíte-li sluchátka vedle konzole a svého ovladače DualSense. Obávat se však nemusí ani hráči, kteří PS5 nevlastní. Bílé matné plasty jsou totiž elegantní v každém případě a headset tak svým designem zapadne do každé moderněji laděné domácnosti.

Konstrukce a ergonomie

Již na první pohled zaujme velikost celého headsetu, který rozhodně nepatří k těm příliš kompaktním. Ba naopak, modely H9 a H7 jsou skutečně velké a se svojí hmotností 330 g respektive 325 g i poměrně těžké. Jedná se však o daň za robustní provedení, použití kvalitních materiálů a zejména maximální komfort, kterému se gamerům dostane i při delších seancích.



Model H9 disponuje vysoce kvalitní paměťovou pěnou a syntetickou kůží na náušnících

Konstrukce headsetu se skládá z mírně pružného hlavového mostu, na který jsou v otočných kloubech uchyceny obrovské otočné mušle. V rámci možností lze přizpůsobovat i velikost, obě mušle jsou totiž výsuvné. Jakkoli celé zpracování působí čistě a elegantně, je třeba k headsetu přistupovat skutečně opatrně. Přece jen, bavíme se o plastovém zpracování a zejména otočný mechanismus mušlí ve mně nevzbuzuje příliš důvěry. Z estetického a čistě vjemového pocitu však Sony použilo kvalitní materiály, které dobře vypadají a jsou i příjemné na dotyk.

Hlavový most je ve svém středu polstrovaný a krytý černou syntetickou kůži, což zaručuje nejen maximální komfort při delším hraní, ale rovněž snadné čištění. Nevýhodou se může do budoucna stát případné drolení materiálu, to ale ukáže čas. Podobným umělým materiálem jsou pokryty i obě mušle. Jejich přilehnutí je ukázkové, stejně tak i kvalita paměťové pěny, která byla použita.

Technické specifikace H9 Provedení : Náhlavní, uzavřená

: Náhlavní, uzavřená Konstrukce mikrofonu : Pevný, sklápěcí

: Pevný, sklápěcí Typ připojení : Bezdrátové

: Bezdrátové Frekvence : 5 Hz–20 000 Hz (JEITA)

: 5 Hz–20 000 Hz (JEITA) Technologie : 360 Spatial Sound, ANC- aktivní potlačení hluku

: 360 Spatial Sound, ANC- aktivní potlačení hluku Velikost měniče : 40 mm, kulatý typ (hlasová cívka EDCCA)

: 40 mm, kulatý typ (hlasová cívka EDCCA) Hmotnost : 330 g

: 330 g Cena: 7 499 Kč

Na levé mušli nalezneme otočné ovládání hlasitosti, tlačítko pro ovládání potlačení okolního hluku, USB-C slot pro nabíjení a zejména raménkový mikrofon, se kterým lze dosáhnout skutečně kvalitního zvuku, pochopitelně v rámci voice chatu. Příjemnou vychytávkou je potom automatické zapnutí/vypnutí mikrofonu při jeho sklopení. Odpadá tak nutnost neustálého vypínání a zapínání mikrofonu na ovladači konzole či hledání příslušného tlačítka. V tomto případě stačí jen vysunout a jste off. A pokud vás to uklidní, všechny tři modely disponují marketingovou certifikací Discord. Takže můžete v klidu spát.

Pravá mušle je osazena tlačítky pro vypínání, Bluetooth párování a kolébkovým ovladačem game/chat, kterým si lze vybalancovat úroveň hlasitosti mezi zvukem ze hry a voice chatem, což je rovněž velice praktické, a to zejména pro hardcore hráče.

Konektivita a zvuk

Modely H9 a H7 lze připojit bezdrátově prostřednictvím USB adaptéru, a to jak k PC tak ke konzoli PS5. Připojení si lze volit za pomocí přepínače. Bezdrátové připojení funguje spolehlivě a nezaznamenali jsme žádné výpadky. Potěší rovněž možnost současného připojení skrze Bluetooth i 2,4 GHz. Lze tak komunikovat za pomoci mobilního telefonu a zůstat připojený prostřednictvím USB. Slušný je i celkový dosah, který v mém dvoupokojovém bytě nenarazil na žádné hranice.



Ovládací prvky na modelu H9

Co se výdrže baterie týče, H9 i H7 se hravě dostanou k hranici 30 hodin aktivního využívání. Pokud dojde šťáva, lze pochopitelně dobíjet při hraní, a to skutečně uspokojivě rychle. Dle výrobce by mělo 10 minut nabíjení zajistit cca 60 minut hraní. Pochopitelně v závislosti na mnoha faktorech. Model H3 již komfort v podobě bezdrátového připojení nenabízí a je třeba počítat s kabelem, který již v dnešní době nepředstavuje zrovna komfortní řešení.

Je třeba si uvědomit, že celá řada je mířena zejména na hráče a v tomto segmentu odvádí H9 i H7 rozhodně skvělou práci

Tím, co nás však u sluchátek zajímá vždy nejvíce, je zvuková reprodukce a její kvalita. Ta je v případě recenzovaného modelu H9 na opravdu vysoké úrovni, a to platí jak pro samotné hraní, tak i pro poslech hudby, i když v tomto případě už pochopitelně nelze očekávat zázraky a zkušení audiofilové pravděpodobně nebudou plně uspokojeni. Je třeba si však uvědomit, že celá řada je mířena zejména na hráče a v tomto segmentu odvádí H9 i H7 rozhodně skvělou práci. Potěší jak hutně znějící basy, tak věrné podání středů i přesné výšky.

Zejména model H9 je v tomto ohledu opravdu skvělým kusem hardwaru. Sluchátka jsme pečlivě testovali jak na atmosférických hrách, tak FPS akcích a zvukový projev byl naprosto ohromující. Zvukové podání je plné, hutné a přirozeně dynamické. Při vyšších úrovních hlasitosti nedochází k výraznějšímu zkreslení a zvuk je tak kvalitní ve všech ohledech. To bohužel neplatí pro model H3. V tomto případě je třeba počítat s výraznějším úbytkem kvality reprodukce, která se s vyššími modely nedá příliš srovnávat.

Něco navíc

Potěšující zprávou je však podpora 3D zvuku, a to ve všech třech případech. Tato funkce je ve spojení s konzolí PS5 naprosto pohlcující. Prostorový zvuk je uvěřitelný a hráče obklopuje na každém kroku. Zmíněnou vychytávku oceníte zejména při hraní FPS akcí. Pomineme-li celkový požitek spojený se vtáhnutím do akce, prostorový zvuk poskytuje opravdu skvělý přehled o hře jako takové, což může pro HC hráče znamenat rozdíl mezi životem a smrtí.



H9 je tím nejlepším v celé řadě, jeho cena vás ale odfoukne

Skvělou vychytávkou modelu H9 je rovněž aktivní potlačení hluku, které je zajištěno za pomoci duálního snímače. Odfiltrovat tak lze okolní ruchy, jakými jsou například myčka nebo vysavač. A je třeba uznat, že tato funkce funguje perfektně. Potlačeny jsou navíc jen statické okolní ruchy, nemusíte se tedy bát, že neuslyšíte mobilní telefon, zvonek nebo křik manželky/přítelkyně. Jen je třeba si v začátcích zvyknout na trochu nepříjemné pocity v podobě určitého tlaku v hlavě. Headset nabízí tak silné potlačení, že dochází i k omezení takových frekvencí, jejichž absence může způsobovat mírné závratě, zejména tedy v klidovém stavu. Míru potlačení hluku si lze odstupňovat.

Sony pochopitelně nezapomíná ani na softwarovou podporu v podobě INZONE hubu. Ten nabízí řadu užitečných nastavení zahrnující ekvalizér, hlasitost mikrofonu, nastavení vlastních profilů apod. Těch možností sice není úplně mnoho, aby to bylo nezbytné, ale mnohé by podpora českého jazyka jistě potěšila.

Čím se liší

Závěrem tak zbývá menší shrnutí toho, co celá řada nabízí a čím se liší. To nejkvalitnější pochopitelně najdeme v rámci modelu H9, který se pyšní vysokou kvalitou reprodukce, kvalitním provedením včetně použitých materiálů a zejména aktivním potlačením hluku. Zároveň jde však o nejdražší model a je třeba uznat, že cena 7 499 Kč není zrovna lidová. Je třeba však přiznat, že jde o pravdu kvalitní kus hardwaru, u kterého bychom hledali nedostatky jen stěží.

H9/H7/H3 Typ připojení : bezdrátové/bezdrátové/3,5 mm Jack

: bezdrátové/bezdrátové/3,5 mm Jack Výdrž baterie: až 32 h/ až 40 h/ -

až 32 h/ až 40 h/ - Technologie : 360 Spatial Sound - všechny modely

: 360 Spatial Sound - všechny modely ANC- aktivní potlačení hluku - pouze H9

pouze H9 Hmotnost : 330 g/325 g/299 g

: 330 g/325 g/299 g Cena: 7 499 Kč/5 749 Kč/2 499 Kč

Jenže ne každý (včetně mě) chce utratit za sluchátka takový balík. V takovém případě je skvělým kompromisem model H7, který se díky cenovce 5 749 Kč jeví jako jasný vítěz v kategorii poměru cena/výkon. Oproti vyššímu modelu je třeba si odpustit aktivní potlačení hluku a smířit se s méně kvalitní paměťovou pěnou na mušlích, ve zbytku jsou ale oba modely srovnatelné a rozdíly v kvalitě reprodukce spíše zanedbatelné.



Model H7 nenabízí ANC, použity byly též jiné materiály v oblasti náušníků

Nejlevnější variantou je potom model H3, který však při cenovce 2 499 Kč nedává příliš velký smysl. Těch kompromisů už je zkrátka víc než dost. Odpustit si musíme aktivní potlačení zvuku, stejně tak i bezdrátový přenos. Bohužel zvuková reprodukce je ve srovnání s vyššími modely daleko za očekáváním. Určité změny na pokles kvality ze zaznamenat i v rámci konstrukčního řešení či samotného balení.



Nejnižší model H3 je je drátový a v konkurenci vyšších modelů neohromí

Pokud se řadíte mezi hardcore hráče a hledáte ve světě hardwaru to nejlepší, model H9 vás jistě plnohodnotně uspokojí a třeba uznat, že vyšší cenovka je v tomto případě ospravedlnitelná, neboť tenhle headset si vás získá. Mnohem více však doporučuji nižší model H7, který je přesně na půli cesty mezi akceptovatelnou cenovkou a kvalitním výrobkem.