Recenze herních sluchátek Steelseries Arctis 7+. Proč měnit to, co funguje

Co baví Stále perfektně pohodlné

Multiplatformní využití

Větší výdrž

Podrobnější nastavení zvuku Co vadí Minimum inovací

Pro poslech hudby se moc nehodí

Vyšší cenovka 8 /10 Hodnocení

Koncem roku 2020 jsme si v redakci osahali výborná sluchátka Steelseries Arctis 7P, která jsme chválili pro pohodlí, všestrannost a výbornou podporu konzole Playstation 5 i 4.

SteelSeries Arctis 7P Wireless: skvělá sluchátka nejen pro PS5 | Recenze

Letos přichází lehce inovovaná a omlazená verze 7P+, my jsme si ale tentokrát vzali na paškál jeho bratříčka 7+, který je o něco všestrannější a nesoustředí se tolik na konzoli, jako spíše na vyrovnaný výkon napříč platformami.

Stále stejný, stále třída

Plusko na konci modelu značí, že jde o jemně vylepšený původní model a v mnohém jsou sluchátka opravdu víceméně totožná. Nebudeme se tedy soustředit na všechny aspekty jako v původní recenzi, ale spíše na novinky a rozdíly oproti 7P modelu. Co se rozhodně nemění je ikonický design sluchátek a s ním spojené pohodlí. Původní model používám doteď a díky variabilitě jej velmi hbitě přehazuji mezi PC a PS5. Současný model 7+ je více optimalizován pro PC než PS5, stále ale podporuje 3D zvuk skrze Tempest engine a jediný opravdový rozdíl je tak v barevném podání a několika ovládacích prvcích.



Design si i novinka udržuje víceméně totožný s ostatními modely výrobce

Zůstává velmi lehké a pevné plastové tělo černé barvy, kovový rám a populární pohyblivý náhlavní most, který je tvořen sérií elastických nástavců, které se přizpůsobí jakékoliv hlavě. Ať už si sluchátka nasadí kdokoliv, skvěle mu padnou, což mi vždy přišel jako výborný nápad. Sluchátka dobře drží na hlavě a zbytečně netlačí, také náušníky z paměťové pěny jsou měkké a uši se nepotí. Proč měnit něco, co funguje, což.

Kromě barvy je viditelným rozdílem oproti modelu 7P+ především rozložení ovládacích prvků. Levé sluchátko pojme většinu, je tu můj oblíbený vysouvací mikrofon, 3.5mm jack, kolečko regulující hlasitost, tlačítko pro ztlumení mikrofonu a USB-C port pro nabíjení, což je příjemný upgrade od původního klasického microUSB portu.



Už na první pohled jsou sluchátka víceméně totožná. Liší se jen v detailech

Pravé sluchátko pak schovává už jen tlačítko pro zapnutí sluchátek a kolečko pro regulaci ChatMixu, což je vychytávka, kterou nabízí většina sluchátek výrobce a která se skvěle hodí při online kláních v týmu.

Skvělý na hry, hudba ale pokulhává

Co si budeme povídat, kvalitní herní sluchátka se soustředí na něco úplně jiného než ta hudební a audiofilní a nelze tak mít vše v jednom. Arctis 7+ naštěstí nabízí perfektně vyvážený zvuk pro hráče s dobře oddělenými frekvencemi, zatímco celá řada konkurence v čele s nedávno recenzovanou Kairou Pro přechází na 50mm měniče, Arctis 7+ zatím zůstává u 40mm měničů, což je znát především v sytosti zvukového projevu. Naštěstí je zvuk stále výborný a především spolupracuje jak s konzolí Playstation 5 a jejím Tempest 3D Audio, tak 7.1 prostorovým zvukem na PC.



Pohyblivost sluchátek je dostačující, potěší hlavně otáčivé náušníky

Sluchátka jsem zkoušel na celé řadě platforem a her, Uncharted a Marvel's Spider-Man pro filmové dobrodružství, Apex Legends a Call of Duty Warzone pro prostorové vnímání a online klání. Sluchátka velmi svižně zvládají všechny možné žánry a nikde jsem necítil, že bych byl ochuzen o zážitek nebo důležitý zvuk. Tempest 3D Audio funguje na jedničku, zvuk je krásně prostorový a bohatý na detaily, plachtění s Milesem Moralesem uličkami New Yorku má ve sluchátkách ten správný vibe.

Technické specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : vysouvací ClearCast, redukce šumu

: vysouvací ClearCast, redukce šumu Typ připojení : Lossless 2.4GHz Wireless

: Lossless 2.4GHz Wireless Frekvence : 20 - 20 000 Hz

: 20 - 20 000 Hz Technologie : Tempest 3D Audio, 7.1 Surround Sound, ChatMix

: Tempest 3D Audio, 7.1 Surround Sound, ChatMix Velikost měniče : 40 mm

: 40 mm Cena: 3 899 Kč

Také mikrofon je tradičně skvělý, dá se rychle schovat a zarolovat do sluchátka a chatmix je darem z nebes, který si užívám už několik let po sobě s modelem 7P. Arctis 7+ je zkrátka připravený na všechna herní klání, která mu předhodíte, a o to jde. Velmi dobrá je také úroveň přizpůsobitelnosti v softwaru Steelseries Engine, kde si můžete pohrát se zvukovými profily pro jednotlivé hry, nastavit si ekvalizér a manuálně upravit celou řadu křivek, takže si zvuk ještě o ždibec vypipláte.

Bezdrátově všestranný

Recenzovaný kousek nabízí bezdrátové 2.4GHz připojení k celé řadě platforem díky USB-C adaptéru. Na rozdíl od sluchátek Razer Kaira Pro chybí možnost přepnutí na Bluetooth, stále se však napojíte na PC, PS4, PS5, Nintendo Switch a víceméně jakékoliv mobilní zařízení s USB-C portem. Nechybí ani USB-A adaptér, pokud budete chtít sluchátka napojit do starších zařízení, ať už počítačů nebo telefonů. Bohužel výrobce se stále nenaučil přizpůsobit platformám a zmenšit adaptér. Na konzoli PS5 mi tak stále zaclání druhý sousední port, ze kterého musím vytáhnout kabel. Je to maličkost, ale genialita je právě v detailech.



Většina ovládacích prvků se nachází na levém sluchátku

Steelseries očividně zapracovalo na kvalitě signálu, se sluchátky jsem bez problémů mohl cestovat po celém bytě bez jediného cuku a vypadávání, zatímco s modelem 7P jsem na druhé straně bytu v kuchyni už nějaké to trhání zažil. Když už mluvíme o bezdrátovém připojení, další inovací oproti staršímu modelu je lepší výdrž. Výrobce přihodil pár hodin a nyní se na jedno nabití dostanete na cca 30 hodin hraní, což je velmi nadprůměrná hodnota a při mém obvyklém herním režimu jsem nemusel řešit nabíjení necelý týden.