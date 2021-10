Recenze herních sluchátek Steelseries Arctis Prime. Zaostřeno na zvuk

Co baví Výborná kvalita zvuku

Pohodlná konstrukce

Bez zbytečného balastu Co vadí Minimum funkcí

Chybí chatmix

Dunivější basy 7 /10 Hodnocení

Steelseries u mě patří mezi jedny z nejoblíbenějších značek herního příslušenství, ať už kvůli stylovému designu či výborné kvalitě. Sluchátka Arctis 7P používám doteď a byl jsem velmi zvědav, s čím vyrukuje výrobce i s řadu Prime, která má cílit na esport a profi hráče, kteří chtějí to nejlepší bez zbytečného balastu.

Steelseries Prime: v jednoduchosti je síla | Recenze

Po recenzi myši Prime, která nabídla precizní senzor v minimalistickém balení, jsem se tak vrhnul na sluchátka Arctis Prime, která lákala hráče Hi-Res zvukem s velmi příjemnou cenovkou. A to je víceméně to, co jsem také dostal.

Klasický Steelseries

Výrobce už dlouhé roky drží víceméně kanonický, lehce futuristický vzhled, díky kterému jej okamžitě rozeznáte od ostatních konkurentů a Prime je na tom stejně. Ihned po vyndání z krabice je vidět, že se s modelem Arctis Prime myslelo jen na to nejzásadnější a zážitek je tak velmi základní, a to v dobrém i špatném smyslu tohoto slova. Nedostatky v designu byste však hledali jen stěží, matný černý plast je velmi příjemný na opak a doplněn o kovový náhlavní most, potažený látkou.



Design Steelseries se pozná na první pohled

I přes svou velikost jsou sluchátka neuvěřitelně pohodlná a velké náušníky dokážou vaše uši schovat bez zbytečného nátlaku, takže vůbec není problém je nosit i delší dobu, což hráči esportu rozhodně uvítají. Paměťová pěna potažená kůží také výborně izoluje okolní hluk, takže se nemusíte bát, že by vás něco rušilo při hraní. První náznakem nižší ceny je tu ostatně minimální přizpůsobitelnost náušníků a sluchátek celkově. Těmi lze hýbat a nastavovat jen minimálně, i přesto je však jejich držení na hlavě skvěle vyvážené.



Sluchátka jsou velmi jednoduchá, a přesto stylová

Veškeré ovládací prvky jsou seřazeny na levém sluchátku. Najdete tu klasické kolečko pro regulaci hlasitosti, tlačítko pro ztlumení mikrofonu i konektor pro připojení sluchátek. Ta mimochodem podporují pouze 3.5mm Jack, což je solidně limitující a především v dnešní době telefonů bez jacku solidní nedostatek. Na druhou stranu je Prime primárně určen pro hráče, konkrétně PC hráče, takže je opět jasná snaha o snížení ceny.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Vysouvací, redukce šumu

: Vysouvací, redukce šumu Typ připojení : 3.5mm Jack

: 3.5mm Jack Frekvence : 10 - 40 000 Hz

: 10 - 40 000 Hz Velikost měniče : 40 mm

: 40 mm Hmotnost : 34ág

: 34ág Cena: 2 290 Kč

Ovládací prvky doplňuje už jen vysouvací mikrofon, který je opět špičkový a spoluhráči hlásili krystalicky čistý hlas za víceméně jakýchkoliv podmínek. Všechny tyto náležitosti má řada Arctis navíc společné, takže jsem si po přechodu ze sluchátek 7P ihned připadal jako doma.

Jde hlavně o zvuk

Nejlákavější vlastností těchto sluchátek je při nízké cenové hladině především podpora Hi-Res zvuku a parádní frekvenční rozsah 10 - 40 000 Hz, který se na herních sluchátkách nevidí moc často. Díky tomu umí Arctis Prime vyprodukovat krásně čistý zvuk na všech frontách, od razantních výbuchů a svištění kolek až po kroky v okolí nebo dialogy, blíží se tak kvalitou svému mnohem dražšímu Pro kolegovi. Vše je krásně slyšitelné, nic nesplývá. Jedinou menší výtku bych směřoval k basům, které jsou občas až moc "dunivé" a kvůli absenci ekvalizéru a možnosti si zvuk přizpůsobit můžou občas přeřvávat to důležité.



Náušníky jsou opravdo velké a pojmou všechny druhy uší

Tím se dostáváme od největšího lákadla naopak k největší slabině. Arctis Prime je totiž maximálně soustředěn a nastaven na kvalitní zvukový projev, kvůli nízké cenovce však chybí téměř všechny možnosti přizpůsobení a nastavení, které nabízí dražší headsety. Není tu externí zvukovka Pro verze, chybí chatmix ze střední řady výrobce, díky kterému byste rychle vyvážili zvuk hry a chatu. Chybí dokonce i podpora softwaru, takže si v počítači nenastavíte ekvalizér či specifické profily, aby lépe seděly konkrétní hře. Sluchátka jsou výborná pro lidi, kteří je chtějí jen popadnout a hrát, paradoxně jde ale také o největší nedostatek, kvůli kterému nevyužijete jejich potenciál naplno.

Arctis Prime je maximálně soustředěn a nastaven na kvalitní zvukový projev

Také v případě hudby a filmů můžete očekávat spíše průměrnější podání, které nikoho z židle nezvedne. Sluchátka jsou zkrátka precizně nastavena spíše na hraní, a srovnávání např. s audiofilními sluchátky Philips Fidelio s podobně širokou frekvencí, které jsme recenzovali nedávno, jednoduše nemá smysl. Arctis Prime jsou totiž orientované na čistě herní zábavu bez zbytečností.

Na druhou stranu, pokud nelpíte na takových detailech a chcete jen maximálně jednoduchý a přístupný headset, Arctis Prime má pravděpodobně nejlepší a nejvyrovnanější zvuk ve své cenové kategorii. Oželet budete muset také několik druhů připojení, jak je tomu zvykem u moderních sluchátek, jelikož Prime zapojíte pouze skrze 3.5mm Jack. To sice nabízí dostatečně širokou škálu zařízení včetně PC, herních konzolí a mobilních telefonů, novější generace konzolí či telefony bez jacku (což je stále rozšířenější) mají ale smůlu.