Recenze herního mikrofonu Razer Seiren BT. Bezdrátové streamování i na mobilech

Mít doma kvalitní USB mikrofon pro streamování je skvělé, ale co když potřebujete vyrazit do terénu? Mobilní hraní se stále více rozmáhá a není nezvyklé, že se streamuje v ulicích nebo kavárně. Razer vyráží na pomoc a vydává nový Bluetooth mikrofon Seiren BT, který má hráčům umožnit streamovat své zážitky opravdu kdekoliv.

Recenze herních sluchátek Razer Kaira Pro. Vibrace až za ušima

Cílem mikrofonu je být nejen extrémně mobilní, ale také pozvednout kvalitu nahrávání na novou úroveň prostřednictvím potlačení hluku ovládaného umělou inteligencí a dlouhé výdrži. Jak si prcek vedl v naší recenzi?

Malý ale šikovný

Z hlediska vzhledu se dá přenosný mikrofon vyhodnotit především ve dvou sférách - kvalita konstrukce a její mobilita. V obou případech si Seiren odnáší jedničku s hvězdičkou, protože má velmi malé zaoblené tělo, tvořené kovem s chytrou plastovou žabkou na připnutí k límečku nebo bundě. Konstrukce je velmi bytelná, a přesto neuvěřitelně lehká, takže vám nezatíží kapsu. Váží ostatně jen 16,4 gramů.



Konstrukce je téměř celokovová, plastový je pouze připínáček na straně

Na těle se schovává 3.5mm Jack pro zapojení vlastních sluchátek na zvuky z mobilních her, případně poslouchání kvality záznamu, což je příjemný detail. V balení najdete také dva protivětrné ochranné nástavce, jeden do interiéru a druhý do exteriéru. Ty umí dobře blokovat vítr, i když mají vliv na výslednou kvalitu záznamu. Jejich nasazení bohužel blokuje jack, což je nešťastné řešení. USB-C konektor pro nabíjení je samozřejmostí.

Technické specifikace Mikrofon : 6mm směrový

: 6mm směrový Připojení : Bluetooth 5.0, Analog, 3.5mm Jack

: Bluetooth 5.0, Analog, 3.5mm Jack Vzdálenost nahrávání : do 10 metrů

: do 10 metrů Výdrž : 6 hodin

: 6 hodin Hmotnost : 16,4 gramů

: 16,4 gramů Cena: 2 219 Kč

Směrový mikrofon odvádí špičkovou práci především ze dvou důvodů. Za prvé umí perfektně odchytit váš hlas nezávisle na hluku v prostředí. Ať už jste ve studiu a tiché místnosti, nebo jdete po ulici při rušné dopravě, váš hlas je slyšet precizně a ve většině případů velmi čistě. Za druhé má mikrofon technologii potlačení okolního hluku hlídanou umělou inteligencí, která dělá divy. U ní však musíte najít dobrý kompromis mezi potlačením a kvalitou záznamu. Při maximálním potlačení hluku se totiž hlas často zkresluje a nepůsobí tak čistě. V konečném důsledku zjistíte, že je lepší ponechat střední úroveň potlačení, který sice pustí nějaké okolní zvuky, ale hlas zní mnohem věrněji, což se rozhodně vyplatí více.

Vše si ostatně můžete nastavit ve skvělé mobilní aplikaci, která je k dispozici pro Android a iOS. Tam si pohrajete s vyvážeností hlasitosti, jednotlivými úrovněmi potlačení hluku a dalšími křivkami, takže si kvalitu záznamu uzpůsobíte podmínkám. Bohužel chybí jakákoliv speciální aplikace pro videozáznam, se kterou by se mikrofon jednoduše spojil mimo streamování.

Omezená využitelnost

Problém nastává v oblasti využití. Razer hned z kraje podotýká, že se mikrofon téměř výhradně hodí pro herní a jiné streamery. Skrze Bluetooth spolupracuje s většinou aplikací, zaměřených na streamování a funguje tam také nejlépe. Využít jej lze i v některých dalších nativních aplikacích, jako je záznamník. Pokud jste tedy hráči, kteří rádi streamují mobilní hry, jste v suchu.



Mikrofon je neuvěřitelně malý a mobilní

Mikrofon bohužel nefunguje v celé řadě dalších aplikací včetně nativního fotoaparátu mobilních telefonů, což jeho využitelnost značně omezuje. Kromě streamů jej totiž využijete jen minimálně a tam, kde se jej přece jen podaří připojit (například online platformy jako Zoom nebo Discord), narazíte na celou řadu problémů s připojením. Naprosto chápu, že jej výrobce zamýšlel prakticky exkluzivně pro herní streamery na mobilech a dalších mobilních zařízeních, širší využitelnost mi ale zkrátka chybí.



Připínáček pomůže s manipulací, nasadit se dá i větrná ochrana

Co naopak potěší je herní režim nízké latence, díky které můžete bez problémů sjednotit mobilní hraní online, streamování a váš komentář do jednoho úhledného celku bez jakéhokoliv cukání, zdržování zvuku a dalších neduhů, což je pro podobný typ obsahu naprosto prioritní a je tedy skvělé, že na to Razer myslel. Problém nebudete mít ani při dlouhých kláních mimo nabíječku. Mikrofon totiž vydrží cca 6 hodin na jedno nabití, což by mělo být naprosto dostačující i pro tu nejdelší herní štreku.