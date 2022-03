Recenze herního monitoru ViewSonic Elite XG320Q. Pohyblivý kolos co hraje barvami

Co baví Výborná kvalita obrazu

Věrné zobrazení barev

Špičková odezva a frekvence Co vadí Chybí HDMI 2.1

Slabší repráčky

Vyšší cena 8 /10 Hodnocení

Výrobce ViewSonic nás už delší dobu těší výborně sestavenými a především promyšlenými herními monitory, které často nabízí skvělý poměr ceny a výkonu a některé opravdu špičkové technologie pro herní nadšence. Nejinak je tomu i v případě jeho nové řady Elite, která přichází hned v několika iteracích.

Recenze monitoru Huawei MateView GT. Zaoblené 3K s parádními barvami

My jsme si tentokrát posvítili na model XG320Q, který nabízí velmi lákavou kombinaci 2K rozlišení, 175Hz frekvence, 1ms odezvy a věrohodného podání barev, takže potěší jak hráče, tak grafiky. Přidejte k tomu G-Sync, HDR a celou řadu portů a máte solidně všestranný nástroj.

Otočky na sto způsobů

Hned zkraje je vidět, že ViewSonic ví, co dělá. Konstrukce a kvalita materiálů je totiž špičková, nikde nic nevrže, neodstává a i přes solidní hmotnost má monitor solidní možnosti přizpůsobení. Tenké postranní rámečky, až na o něco tlustší dolní, obepínají IPS panel (v našem případě s úhlopříčkou 32 palce) a ani ze strany monitor nepůsobí tlustě nebo neohrabaně. Vlastně nechybí lehce futuristický nádech, který je umocněn velmi tenkým podstavcem, který nezabírá zbytečně moc místa na stole.



Monitor i přes svou velikost působí velmi minimalisticky

Zadní strana je pěkně texturovaná a nechybí ani RGB podsvícení stejně jako na dolní hraně, které může hrát libovolnou barvou nebo jejich kombinací. Zde musím poznamenat, že mi monitor trochu násilně chtěl nainstalovat program pro jeho ovládání, ale to je opravdu jen malá připomínka. Co naopak potěší je velká míra pohyblivosti, monitor můžete nastavit jak z hlediska výšky, tak pootáčet do stran a dokonce nahoru i dolů.



Háček na zavěšení sluchátek je příjemný detail

Obzvlášť musím vytknout malé vychytávky, které zpříjemňují užívání monitoru. Z několika stran najdete záchyty pro uzpůsobení kabelů, abyste na stole neměli zbytečný bordel. Vlevo pak můžete zaháknout svá herní sluchátka. V dolní části hrany naleznete pár ovládacích tlačítek a joystick pro pohyb v menu. Hned za tím pak veškeré porty. Nechybí USB-A/USB-B, micro USB, 3.5mm jack pro připojení sluchátek (in a out), DisplayPort a samozřejmě HDMI 2.0. Zde mi opravdu chyběl modernější HDMI 2.1, aby byl monitor perfektně využitelný ještě s novou generací konzolí. To je spolu s 4K rozlišením dostupné v modelu XG320U.

Technické specifikace Typ panelu : IPS

: IPS Úhlopříčka : 32 palce

: 32 palce Rozlišení : 2560 x 1440 bodů

: 2560 x 1440 bodů Frekvence : 165Hz (DisplayPort), 144Hz (HDMI 2.0)

: 165Hz (DisplayPort), 144Hz (HDMI 2.0) Kontrast : 1000:1

: 1000:1 Konektory : 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-B, USB-A, microUSB, 3.5mm Jack

: 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-B, USB-A, microUSB, 3.5mm Jack Technologie : HDR400, G-Sync, RGB podsvícení

: HDR400, G-Sync, RGB podsvícení Cena: 16 369 Kč

Schované v zadní straně jsou tu i integrované 5W repráčky, které jsou ale z hlediska kvality spíše do počtu a ačkoliv mají pěkně vyvážený zvuk, jsou opravdu tiché. Pokud to s hraním myslíte vážně, rozhodně máte na stole buď soundbar, nebo pořádnou sestavu.

Barvy na prvním místě

Když se papírově na recenzovaný kousek podíváme, není tu nic, co by nás vyloženě posadilo na zadek. Jakmile ale začnete monitor používat, zjistíte, že je to především kombinace všech jeho prvků a specifikací, co vytváří skvělý pocit z užívání. IPS panel má úhlopříčku 32 palce, WQHD rozlišení 2560 x 1440 bodů, kontrast 1,000:1, frekvenci 175Hz a bleskovou odezvu 1ms. Co si budeme podívat, nativní 4K hraní sice zní skvěle, jde ale stále o přežitek, který vyžaduje solidní výkon bez zjevně velkého rozdílu oproti 2K rozlišení. To nabízí stále velmi ostré zobrazení, a přitom stále shovívavé nároky.



Monitor je z hlediska vzhledu velmi minimalistický, a přesto stylový

To ale není vše. Monitor podporuje G-Sync a HDR400, především má ale na herní monitor až nezvykle špičkové vyvážení barev a kontrastu. To je možné díky technologii Quantum Dot, kterou ViewSonic u novinek Elite využívá a ta se v zásadě stará o velmi věrohodné ztvárnění barev a sytý kontrast za všech okolností. Musím uznat, že při porovnání s nedávno recenzovaným MateView od Huawei a několika dalšími monitory v redakci jsem byl překvapen, jak precizní práci s barvami monitor odvádí. Naprosto bez problémů se hodí i pro grafickou práci či další podobné pozice, kde je realistické podání barev klíčové. Monitor se tak stává mnohem všestrannější a nejde jen o pomůcku pro hráče.

Monitor podporuje G-Sync a HDR400, především má ale na herní monitor až nezvykle špičkové vyvážení barev a kontrastu

Velkým tématem je dnes v herní branži frekvence a odezva, což je další velmi silná stránka recenzovaného kousku. I přesto, že se uvádí maximální frekvence 175Hz, povětšinou se dostanete na 165Hz skrze DisplayPort a 144Hz v případě HDMI. Obojí je stále více než dostačující i pro ty nejfrenetičtější střílečky online, a situaci ještě prospívá technologie PureXP Motion Blur Reduction, kterou můžete aktivovat v menu monitoru. Ta se stará o minimalizaci rozmazání obrazu, jeho obecného zadrhávání a trhání, což je v kombinaci s G-Sync opravdu mocné kombo.



Je tu celá řada vychytávek a dodatečných prvků, které usnadní užívání

Za celou dobu se mi jen jednou stalo, že začal monitor nečekaně problikávat, což vyřešilo opětovné zapojení, problém tedy mohl být spíše v grafické kartě či ovladačích Nvidie. Jinak po celou dobu podával naprosto vyrovnaný výkon a při hraní akčních her jako Dying Light 2, Call of Duty Warzone či Sifu, jsem měl vždy jistotu v tom, že na zásek nenarazím.



Monitor lze nastavit takřka do všech směrů, a to jak z hlediska úhlu tak výšky

Bohužel mi právě v tomto modelu opravdu chyběl HDMI 2.1, abych vyzkoušel i zapojení nových konzolí. Na to se však specializuje bratrský model XG320U, který mimo portu přináší také 4K rozlišení. Ochuzen je však o několika prvků, které jsou pro mě v případě recenzovaného kousku mnohem podstatnější.

S přihlédnutím k výše napsanému lze opravdu monitor označit za neuvěřitelně všestranný kousek, který nabízí hodně důležitých technologií a prvků pro pohodové hraní i uživatelský komfort. Ano, cena je dost vysoká, je však opodstatněná. Opravdové nedostatky jsem hledal jen stěží a nepočítám-li absenci některých prvků a trochu krkolomné ovládání menu monitoru skrze joystick, vlastně si nemůžu vzpomenout na nic, co by mi vyloženě vadilo.