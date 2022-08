Recenze herního notebooku Lenovo Legion 5. Hliníkový macek, co zvládne všechno

Do redakce nám přistál herní notebook Legion 5 ze stáje Lenovo za velmi příjemnou cenu. Vyplatí se toto kombo na stůl pravého hráče?

Co baví Kvalitní konstrukce

Skvělý poměr cena/výkon

Jemný kvalitní displej

Výkonná grafická karta

Pohodlná klávesnice Co vadí Horší kvalita web kamery

Slabší reproduktory

Hlučnější při velké zátěži 8 /10 Hodnocení

Před pár dny nám v redakci přistál nejnovější herní notebook výrobce Lenovo, na který si posvítíme v nadcházejících týdnech. Pokud ale neplánujete utratit za své herní dělo majlant, určitě uvítáte výkonný hardware s příjemnou cenovkou. A právě proto nás zaujal model Legion 5.

Ten totiž kombinuje velmi výkonné komponenty v pevném těle a nechce za to cenu bazarového auta. To vše se špičkovým displejem a pohodlnou klávesnicí, která vám po hodinovém hraní nezabije prsty. To zní jako skvělé kombo, co říkáte?

Futuristický hráč, co potřebuje místo

Přiznejme si něco hned na začátku. Pokud chcete přenosný a lehký notebook, nebudete si kupovat herní mašinu. Legion 5 vzdává hold všem herním strojům s robustní, lehce futuristickou konstrukcí, která je však účelná a praktická. Umožňuje dostatečný průtok vzduchu a díky dobře promyšleným větracím šachtám se notebook umí dobře uchladit i při největší zátěži. Je u toho hlučný, to bez debat, to se ale u výkonné mašiny většinou očekává.



Kombinace hliníku a plastu notebooku rozhodně na kráse neubírá

Konstrukce, kombinující hliník a plast je velmi pevná a bytelná. Nic nevrže, neodstává ani neskřípe, člověk má z notebooku opravdu mohutný pocit. Překvapivě únosná je hmotnost necelé 2,5 kg. Displej zabírá téměř celou přední plochu víka a i když bych dole uvítal trochu menší lištu s logem, rozhodně nepřekáží. Nahoře byl chytře vyřešen menší výstupek pro kamerku a celou řadu senzorů, což je módní výstřelek, který je notebookům značky Lenovo vlastní.



Potěší plnohodnotná klávesnice s numerickým blokem

Na přední straně se kromě kulatého tlačítka pro zapnutí v plné kráse ukazuje hlavně podsvícená klávesnice s numerickým blokem a prostorný touchpad. Obojí musím pochválit, klávesnice je totiž neuvěřitelně pohodlná. Má velmi příjemný odskok, klávesy jsou měkčí a je tak velmi svižné na ni hrát i psát, což potvrzuje tento článek. Podsvícení lze barevně sladit a nastavit dle potřeby, také jas je velmi vyrovnaný a skvěle rozvržený napříč celou plochou. Díky numerickému bloku vám nebudou chybět žádné důležité funkce, ty lze však nastavit dle libosti skrze programové tlačítko Fn.

Stejně kvalitní je i touchpad. Je dostatečně velký, precizně nakalibrovaný, tak akorát citlivý a dobře rozezná gesta.

Technické specifikace OS : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Procesor : Intel Core i7-12700H, 4.7GHz, E-core 1.7/3.5GHz

: Intel Core i7-12700H, 4.7GHz, E-core 1.7/3.5GHz Paměť : 16 GB DDR5-4800 RAM

: 16 GB DDR5-4800 RAM Displej : 15.6 palcový 165Hz IPS displej, rozlišení 2560 x 1440 pixelů, 100% sRGB

: 15.6 palcový 165Hz IPS displej, rozlišení 2560 x 1440 pixelů, 100% sRGB Grafika : Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6 (Boost 1485 MHz, TGP 140W)

: Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6 (Boost 1485 MHz, TGP 140W) HDD : 1 TB SSD M.2 2280, PCIe 4.0x4 NVMe

: 1 TB SSD M.2 2280, PCIe 4.0x4 NVMe Konektivita : Wi-Fi 6E 11ax, Bluetooth 5.1, USB-C, USB-A, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet, 3.5mm Jack

: Wi-Fi 6E 11ax, Bluetooth 5.1, USB-C, USB-A, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet, 3.5mm Jack Baterie a výdrž : 80 Wh, výdrž 4 hodiny na jedno nabití

: 80 Wh, výdrž 4 hodiny na jedno nabití Další technologie : HD kamera, RGB podsvícení, numerická klávesnice

: HD kamera, RGB podsvícení, numerická klávesnice Cena: 49 989 Kč

Podíváme-li se po stranách, najdeme celou řadu užitečných portů. Vzadu mezi dvěma mřížkami se schovává ethernetový konektor, USB-C, HDMI a tři USB-A porty. Z pravé strany nechybí další USB-A port a konektor pro 3.5mm Jack na připojení sluchátek. Levá strana potěší dalším USB-C portem a Thunderboltem čtvrté generace. Z hlediska připojení je teda notebook připraven na všechno a není problém z něj udělat plnohodnotný stolní herní systém, aniž byste museli sahat po USB hubech a dodatečném příslušenství. Příjemným vizuálním bonusem je také zadní lišta, která v sobě drží podsvícené diodky jednotlivých funkcí a technologií notebooku.

Přechroustá vše, od práce po herní nálož

Legion 5 je koncipován především jako herní notebook, zvládnete na něm však víceméně cokoliv. Díky téměř kompletní klávesnici je skvělý pro pracovní nasazení a smysluplnou produktivitu, primárním cílem je však nekompromisní výkon. O ten se stará procesor Intel Core i7-12700H, operační paměť 16 GB a grafická karta Nvidia GeForce RTX 3070 Ti s 8 GB GDDR6 paměti.

Co to znamená? Jak se můžete přesvědčit z okolních benchmarků, jde o nesmírně účinnou kombinaci, která zvládne nejnovější videohry levou zadní. Notebook si hravě poradil s hrami jako Cyberpunk 2077, Battlefield 2042, Ready or Not či nejnovějším Spider-Manem. Díky grafické kartě z rodiny RTX samozřejmě nechybí veškeré nejnovější technologie v čele s ray tracingem a DLSS. Legion 5 si tedy poradí i s nejnovějšími PC hrami. Ve většině případů jsem se bez problémů dostal na vysokou míru detailů při maximálním možném rozlišení 2560 x 1440 bodů a jen v několika případech jsem musel pár grafických nastavení povolit na střední hranici.



Ze všech stran je dostačující množství portů pro maximální připojitelnost

Stěžejním prvkem pro skvělé herní zážitky je mimo jiné výborný IPS displej. Ten kombinuje WQHD rozlišení, 165Hz obnovovací frekvenci, 100% sRGB rozsah a technologie Dolby Vision a G-Sync. Kromě vysoké ostrosti a výbornému podání barev tedy budete projíždět jako nůž máslem i v kompetitivních online střílečkách. Dostačující je i jas na hranici 300 nitů.



Displej je špičkový, s vysokým rozlišením, jasem i obnovovací frekvencí

Moderní hry rozhodně nejsou žádná ořezávátka a hravě vám zaberou i 100 GB místa, takže potěší integrované SSD o velikosti 1 TB, kam se vám vejde dostatek herních radostí.

Několik ale

Závěrem se zastavím u několika důležitých aspektů. První z nich, pravděpodobně nejméně důležitý, je kvalita webkamery. Ta je tak trochu žalostná a rozhodně neodpovídá úrovni současných konkurenčních notebooků. Nesmíme však zapomínat, že to není primární zaměření tohoto modelu a pro hráče to pravděpodobně nebude moc velká ztráta. Streameři si navíc stejně do notebooku zapojí profesionální webkameru.



Spousta "větraček" zaručuje dobrou cirkulaci vzduchu pro ochlazení hardwaru

Co už potěší méně jsou integrované reproduktory. Ty jsou docela slabé a i když hlasitostí vystačí pro hraní v pokoji doma, zvuk docela postrádá hloubku a dunivost, kterou bych očekával. To samozřejmě spraví např. herní soundbar, při cestování si ale moc nepomůžete. Situaci naštěstí lze vyřešit kvalitními sluchátky.

Když už jsme se opřeli o cestování, okrajově zmíním také výdrž. Jak jistě chápete, nejde o přenosný mobilní notebook, který vám má vystačit na celodenní pracovní zátěž. V plném nasazení vám Legion 5 vydrží cca 4 hodiny herních klání, což je průměrná hodnota. Co naopak potěší je ale technologie rychlého nabíjení Super Rapid Charge, díky které nabijete 80% baterie za pouhou půl hodinu. A to už je zatraceně znát.