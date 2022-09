Recenze herního notebooku Lenovo Legion 7. Výkonný kolos s novým Intelem a RGB diskotékou

Když chcete to nejlepší, musíte si připlatit. Protože každá sranda něco stojí. Stojí za to i nejnovější Legion?

Co baví Výborný displej

Prémiový design

Lví výkon s RTX

Plnohodnotná klávesnice

Špičkový procesor Co vadí Citelně se zahřívá

Hlučnější klávesnice

Vysoká cena 8 /10 Hodnocení

Lenovo rozhodně není na poli herních notebooků žádným nováčkem. Teprve nedávno jsme zrecenzovali herní model Legion 5 se skvělým poměrem ceny a výkonu, nyní nám výrobce do redakce poslal rovnou nejnovější mašinu s doslova ustřelenou cenovkou.

To ale znamená jedno - rozchodíte na tom i Crysis. No dobře, dost vtípků. Novinka Legion 7 nabízí hráčům strop současného herního hardwaru v čele s novou generací procesoru Intel Core i9 a grafickou kartou Nvidia GeForce 3080 Ti. Zda to všechno funguje skvěle dohromady a odpovídá tak ceně jsme se pokusili zjistit v našem testu.

Prémiový kousek s pořádnou váhou

Série Legion 7 rozhodně nezačíná s námi recenzovaným kouskem, Lenovo svou nejvyšší řadu ale postupně lehce inovuje a vylepšuje a nejdražší testovaný kousek se tak předvedl s opravdu špičkovou konstrukcí a hodnotnými materiály včetně hliníku a pevného plastu. Design a celkový vzhled je sice velmi subjektivní věc, nelze ale tvrdit, že by notebook vypadal špatně. Tělo je ještě o něco tenčí než v případě staršího modelu, řezané hrany pěkně doplňují mřížky pro filtraci vzduchu a ani plast v kombinaci s hliníkem nepůsobí levným dojmem.



Design je pěknou kombinací hliníku a plastu s minimalistickým vzhledem

V zavřeném stavu je notebook překvapivě kompaktní a jediné, co budí respekt je pořádný síťový adaptér. Ostatně i sám notebook váží něco málo přes 2,5 kg. Z hlediska vzhledu Lenovo i nadále pokračuje s velmi minimalistickým, ale vkusným vzhledem. Na zadní straně víka najdete kromě malé destičky s logem výrobce hlavně větší podsvícené jméno řady Legion. Za zalomenou hranou víka se pak schovávají označení jednotlivých portů na zadní straně zařízení, kde najdete napájecí konektor, dva USB porty, HDMI, DisplayPort a ethernet. Po stranách i vzadu ochlazují hardware čtyři velké mřížky s větráčky.



Šedočerné provedení je doplněno pouze o několik RGB detailů

Na levé straně notebooku najdeme dva USB-C porty, vpravo pak další USB-C port, blokátor kamery a klasický 3.5mm Jack pro připojení vlastních sluchátek. Pravděpodobně nejlákavějším vizuálním prvkem je RGB lišta, lemující spodní hranu téměř ze všech stran. Po zapnutí se tak rozsvítí nejen logo na zadní straně, ale hlavně celá plocha kolem notebooku a musím uznat, že si Lenovo s podsvícením opravdu vyhrálo do sytosti. Barvy jsou velmi syté a i když si vše můžete nastavit v přiloženém softwaru, i základní režim budí údiv a rozhodně je vidět rozdíl oproti původním modelům, kde RGB tak výrazné nebylo.

Po otevření notebooku na vás dýchne velmi prostorný 16ti palcový displej s poměrem stran 16:10 a téměř neexistujícími rámečky kolem. Horní rámeček je lehce vykrojen pro schování senzorů a FullHD kamerky a také dole je jen menší lišta s logem řady Legion. Lenovo má ode mě palec nahoru, že zbytečně neplýtvalo místem a nabídlo hráčům kvalitní a velký displej, o kterém si povíme později.



RGB lišta na spodní hraně je nejlákavějším vizuálním prvkem modelu

Na samotném těle notebooku je přímo pod displejem osamocené tlačítko pro zapnutí, ve kterém je schována také čtečka otisku prstu, a především kvalitní stereo reproduktory Harman, které i v základním režimu vyluzují až překvapivě hutný zvuk. Tomu nechybí basy ani dobře čitelné frekvence, pro kvalitní poslech ale stejně doporučujeme napojit si do notebooku bedny nebo soundbar.

Technické specifikace OS : Windows 11 Home

: Windows 11 Home Procesor : Intel Core i9-12900HX, 3,6GHz, 8PC + 8 Ec/24T

: Intel Core i9-12900HX, 3,6GHz, 8PC + 8 Ec/24T Paměť : 32 GB DDR5-4800 RAM

: 32 GB DDR5-4800 RAM Displej : 16 palcový 165Hz IPS displej, formát 16:10, rozlišení 2560 x 1600 pixelů

: 16 palcový 165Hz IPS displej, formát 16:10, rozlišení 2560 x 1600 pixelů Grafika : Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 16GB GDDR6 (MUX, Advanced Optimus, GSync) + Iris Xe

: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 16GB GDDR6 (MUX, Advanced Optimus, GSync) + Iris Xe HDD : 1 TB SSD, PCIe 4.0 x4 NVMe

: 1 TB SSD, PCIe 4.0 x4 NVMe Konektivita : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, USB-A, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet, 3.5mm Jack

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C, USB-A, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet, 3.5mm Jack Baterie a výdrž : 99,9 Wh, výdrž až 6 hodin na jedno nabití

: 99,9 Wh, výdrž až 6 hodin na jedno nabití Další technologie : FullHD kamera, RGB podsvícení, numerická klávesnice, čtečka otisku prstu

: FullHD kamera, RGB podsvícení, numerická klávesnice, čtečka otisku prstu Cena: 99 989 Kč

Potěší také plnohodnotná klávesnice s numerickým blokem a opravdu velmi prostorný touchpad. Klávesnice si koketuje s RGB lemem na dolní straně a je taktéž individuálně podsvícena, což můžete nastavit dle libosti a potřeby. Klávesy jsou prostorné a velmi pohodlné i pro větší prsty, jedinou kaňkou na kráse se pro mě zdá být jejich hluk. Klávesy jsou totiž opravdu hlučné a jejich velmi plastový zvuk mě nepřestával rušit delší dobu. Jistě, jde o čistě subjektivní dojem a z hlediska pohodlí klávesnici nemám co vytknout, zvuk ale dělá hodně a rozhodně tak nejde o ideální pracovní nástroj např. do kanceláře. Na druhou stranu pokud používáte doma na hraní sluchátka, hluk kláves vám rozhodně vadit nebude.



Prostorná klávesnice s numerickým blokem potěší nejednoho hráče

U touchpadu se pozastavím jen okrajově. Je prostorný a díky tomu i velmi pohodlný, ještě jsem však nenarazil na touchpad herního notebooku, který by byl natolik responzivní a citlivý jako v případě prémiových mobilních notebooků. Hráči navíc okamžitě napojí svou oblíbenou herní myš, jelikož hraní na touchpadu je tabu a už za zmínku bych mohl skončit v pekle.

Hry a grafika bez kompromisů

Cílem Legionu 7 je nabídnout hráčům nekompromisní herní zážitek a schopnost hrát nejnovější hry bez jediného cuku. Tomu je podřízen veškerý hardware a jeho ukázková spolupráce. Vše začíná u IPS displeje s úhlopříčkou 16 palců a poměrem stran 16:10, který zabírá většinu víka. Displej kombinuje rozlišení 2560 x 1600 bodů, maximální jas 500 nitů a 100% barevné spektrum eRGB. Podání barev je věrohodné, sytost a pozorovací úhly špičkové. Korunku všemu nasazuje obnovovací frekvence 165Hz s podporou GSync, na trhání obrazu, vizuální defekty a další neduhy, spojené s rychlostí jsem za celou dobu nenarazil ani jednou.



I přes svou herní mohutnost je Legion 7 relativně tenký

Na druhou stranu však pečlivě čekám na to, až Lenovo začne do svých notebooků dávat o něco novější technologie, lépe padnoucí do herního koutku, jako např. miniLED displeje s mnohem lepším podáním barev a prací s jasem.

Pojďme se ale přesunout k masu recenze, a sice hardwaru samotnému. Legion 7 láká na nejnovější generaci mobilního procesoru Intel Core i9-12900HX na platformě Alder Lake 12th-gen, 32 GB operační paměti a grafickou kartu Nvidia GeForce RTX 3080 Ti s 16 GB paměti a funkcí Dynamic Boost. Pravděpodobně není třeba dodávat, že jde o smrtící kombinaci, která hravě přelouská naprosto vše, co do notebooku nasoukáte, ať už jde o nejnovější videohry nebo graficky náročné programy pro úpravu 4K (nebo rovnou 8K?) videa. V zásadě jde v tuto chvíli o to nejvýkonnější, co Intel a Nvidia na trhu nabízí.



Chlazení pomáhají rovnou čtyři mřížky vzadu i po stranách

Aby se na notebook vešlo dostatek her, k dispozici je SSD disk o velikosti 1 TB ve slotech M.2 2280 PCIe gen4. Samozřejmě nechybí ani přiložený software s celou řadou speciální funkcí, díky kterým vyladíte výkon notebooku podle toho, zda zrovna hrajete se zapojeným síťovým adaptérem doma a potřebujete maximální výkon, nebo cestujete a využíváte dynamické nastavení výkonu a výdrže. To má vliv i na počet aktivně využívaných jader procesoru a primární grafické kartě, která je používána.

Z hlediska výkonu poslouží dobře ukázky benchmarků kolem tohoto textu, při plné zátěži notebook dosahuje hluku 48 dB a dokáže bez větší námahy rozběhnout nové hry v čele se Cyberpunkem 2077, Forza Horizon, Battlefieldem 2042 či God of War při 4K rozlišení a maximálních detailech. Snímky se povětšinou drží nad hranicí 50 - 150FPS dle hry a jen v případě, že snížíte rozlišení na FullHD a pohrajete si s nastavením vyskočí snímky i na hranici 300FPS. Při zátěžovém testu RTX karty potěší notebook velmi vyrovnanými výsledky, kdy při DX12, ultra detailech a zapnutých technologiích ray-tracing/DLSS udrží stabilně hranici snímků 40 - 90FPS dle hry.

Nechybí tu ani tichý režim, který sníží hlučnost na cca 30 dB a ponechá jen životně důležitá jádra a integrovanou grafickou kartu Iris. To je ostatně vhodné na obyčejné brouzdání internetem a sledování YouTube a moc velký rozdíl ve výdrži uživatel stejně nepozná. Vzhledem k zaměření notebooku se dostanete cca na 4 hodiny hraní na jedno nabití a cca 6 hodin obyčejného užívání, což se stejně nemůže měřit s mobilními ultrabooky s celodenní výdrží. Ostatně o tom Legion 7 ani není.

U výkonu narážíme na jeden z mála neduhů testovaného notebooku, a tím je odvod tepla. Mřížky na filtraci vzduchu se nachází vzadu i po stranách, relativně tenký design však komplikuje kvalitnímu odvodu tepla a především při dlouhodobém herním maratónu graficky náročné hry se notebook opravdu razantně zahřívá. Situaci pomůže dobrý držák na notebook, který jej nadzvedne ze stolu a umožní lepší pohyb vzduchu a tím i chlazení, což vysoce doporučujeme.

Verdikt Pokud hledáte prémiově vypadající herní notebook, který přelouská naprosto vše, co mu předhodíte bez sebemenšího zaváhání, Legion 7 rozhodně splní vaše očekávání. Lví výkon, kvalitní displej, skvělý design a široká škála připojení. Cenově rozhodně nejde o žádného drobka, výhody a pozitivní stránky však vysoce převyšují všechna možná negativa v podobě slabší baterie, hlučné klávesnice a zahřívání. Jen tak do batohu jej rozhodně nehodíte, ale to pravděpodobně ani nemáte v plánu.

