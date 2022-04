Recenze herního soundbaru Razer Leviathan V2. Parádní zvuk, který si k televizi nedáte

Razer vypustil druhou generaci svého herního soundbaru a PC sestavy si jej ukously pro sebe. A proč ne?

Co baví Stylový design

Mohutný sytý zvuk

RGB podsvícení

Subwoofer Co vadí Chybí optika i 3.5mm Jack

Kabel subwooferu je krátký 8 /10 Hodnocení

Na kvalitní herní soundbar pro mé herní PC čekám už delší dobu a když Razer odhalil nástupce svého Leviathana, těšil jsem se jako malý. Rozhodně bylo proč, kromě lehkých inovací slíbil výrobce hned několik velmi podstatných změn oproti první generaci, takže jsem se ihned pustil do testování.

Hned zkraje musím přiznat, že se mi prvotní dojem lehce rozdělil. Osobně mám rád univerzální příslušenství a velmi omezené připojení druhé generace Leviathana mě trochu zklamalo. Stačilo však soundbar poprvé zapnout a veškeré nepříjemné pocity se rázem rozplynuly. Zní totiž pohádkově.

Plasty se nezdají

Konstrukce a design jsou již tradičně u Razeru na velmi vysoké úrovni. Hliník je kombinován s matným černým plastem a i když je ho tu více, než bych čekal, soundbar vypadá a působí velmi mohutně, stylově, až luxusně. I přední mřížka je chytře vytexturovaná plastem, zatímco bych uvítal spíše hliníkovou mřížku, kvalita je ale neustále na špici. Kromě loga výrobce a technologie THX už vepředu nenajdete žádné rušivé prvky. Soundbar je o něco protáhlejší než první generace, protože do sebe mimo jiné vměstnal také trochu té zvukové magie navíc. O tom ale až později.



Soundbar vypadá velmi stylově i přesto, že používá z větší části černé plasty

Rozhraní je tu minimalistické stejně jako design samotný. Nahoře najdete jen ovládací prvky pro zapnutí, změnu hlasitosti, zdroj a změnu režimů (i když popravdě by tam nemusely vůbec být, vše se ovládá pohodlně skrze počítač nebo telefon), v dolní hraně je pak schovaná lišta RGB podsvícení, což je jedna z novinek druhé generace soundbaru. Vzadu je pak ve výklenku pouze síťový port, USB konektor a port pro subwoofer. Velmi dobrým nápadem jsou nastavitelné nožičky, díky kterým lze soundbar postavit rovně nebo zaklonit směrem vzhůru, podle toho kam potřebujete směřovat zvuk.

Soundbar vypadá a působí velmi mohutně, stylově, až luxusně

Když už mluvíme o subwooferu, zmíním se o prvním menším nedostatku. Ten se do soundbaru zapojuje prostřednictvím kabelu a ten je až překvapivě krátký. V mém případě, kdy subwoofer stojí víceméně hned vedle soundbaru, to vůbec není problém. Pokud ale potřebujete vše více rozestavit na pracovním stole, nebo dát něco na podlahu, rozhodně se budete muset zamyslet. Jinak je ale subwoofer pěknou černou krychličkou, která taktéž lehce změnila design oproti předchůdci.

Technické specifikace Připojení : USB Audio (USB-C), Bluetooth 5.2 (režim nízké latence)

: USB Audio (USB-C), Bluetooth 5.2 (režim nízké latence) Frekvence : 45Hz - 20kHz

: 45Hz - 20kHz Měniče : širokopásmové (4"), tweetery (0.75"), pasivní radiátory (5.3")

: širokopásmové (4"), tweetery (0.75"), pasivní radiátory (5.3") Hmotnost : 1.4kg (soundbar), 3.0kg (subwoofer)

: 1.4kg (soundbar), 3.0kg (subwoofer) Technologie : Razer Chroma RGB, THX Spatial Audio

: Razer Chroma RGB, THX Spatial Audio Cena: 5 599 Kč

Celkově se mi design i styl soundbaru velmi líbí. Pokud vypnete RGB podsvícení, dokáže se bez problémů vměstnat do celkového designu vašeho pracovního stolu a splynout s okolím. Po menším štolování monitoru jsem jej po chvíli bral jako jeho součást.

Zvuk za všechny prachy

O vzhledu jsme toho už řekli dost, pojďme se soustředit na to podstatné - zvuk. Soundbar se oproti minulé generaci lehce rozrostl, a to není náhoda. Schovává v sobě dva základní čtyřpalcové širokopásmové měniče, dva tweetery v horní části a dva pasivní radiátory pro mohutnější a výraznější nízké frekvence. V subwooferu je pak integrovaná velký pětipalcový reproduktor směrem dolů (pokud máte rádi své sousedy, opravdu nedoporučuji jej stavět na podlahu pod pracovní stůl. Budou klepat a nebude to přátelské). Soundbar pak umí frekvenční rozsah 45 Hz až 20 kHz.



Před nákupem rozhodně zhodnoťte, zda se soundbar vejde pod váš monitor nebo před něj

O zvuku bych toho mohl napsat hodně, řeknu ale jen, že je naprosto parádní. Vlastně jde o jeden z nejlepších herních soundbarů, které jsem na počítači kdy používal (a že jich kvalitních moc není). Zvuk je neuvěřitelně plný a čistý na všech frekvencích, nikdy jsem neměl pocit, že by se někde něco ztrácelo nebo zaostávalo. Je úplně jedno, zda hrajete hry, posloucháte hudbu nebo koukáte na Netflix, zvuk je jedním slovem špičkový. Vše si navíc můžete velmi bohatě nastavit v softwaru Synapse, kde je k mání také vlastní ekvalizér, možnost centralizace zvuku i nastavení THX. Se zvukem si tedy pohrajete a bude přesně podle představ.



Ovládací prvky jsou minimální, vše si nastavíte v programu Synapse

Zde musím podotknout, že je vidět velmi herní zaměření soundbaru. Razer nepočítá s tím, že jej univerzálně budete připojovat k počítači a televizi kvůli herní konzoli. Leviathan V2 je prostě PC soundbar a poukazuje na to i velmi ořezané připojení. Zapojíte jej totiž víceméně jen skrze USB port, což značně omezuje využitelnost. Druhou stranou mince je Bluetooth připojení, díky čemuž si můžete bezdrátově napojit například mobilní telefon nebo tablet a využívat jej za těmito účely. Ale to je spíše bonus a osobně jsem toto připojení využíval hlavně kvůli nastavení RGB v aplikaci.



Subwoofer je úhledná krychlička s repráčkem, směřujícím dolů

Když už mluvíme o RGB, je to další důkaz herního zaměření soundbaru. Dolní lištu lze nastavit již tradičně mnoha různými způsoby, stabilní barvou nebo animacemi, které budou pružně reagovat např. na hudbu. Skvělým nápadem je možnost napojit podsvícení na hru stejně, jako je tomu např. u klávesnice výrobce. Díky tomu vám tak může soundbar bliknout pokaždé, když vstřelíte ze zbraně nebo se rozsvítit červeně, když pustíte nitro v Need for Speed. Je to blbůstka, ale potěší.

Závěrem se zmíním o prostorovém zvuku THX Spatial Audio, který Razer dává do většiny svých nových sluchátek a obejít nemohl ani soundbar. Prostorový zvuk je překvapivě dobrý, umí hodit do prostoru kolem vás všechny důležité zvuky a neměl jsem problém mít prostorové cítění ve hrách jako Call of Duty Warzone nebo Apex Legends. Jde však stále spíše o příjemné rozšíření zážitku než opravdu precizní zpracování, na nejlepší prostorový zvuk si zkrátka musíte vzít sluchátka.