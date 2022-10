Recenze hry 1428: Shadows over Silesia. Středověké Slezsko zaujme příběhem, ale selhává ve všem ostatním

Husitská revoluce patří k nejzajímavějším husitským tématům, ale obvykle na ni nahlížíme z pohledu husitů. Velká část země trpěla kvůli drancování a násilnostem. 1428: Shadows over Silesia pohlíží i na tuto část povstání, z herního hlediska bohužel strádá.

Co baví Příjemný příběh

Temná atmosféra

Interaktivní svět Co vadí Podprůměrná grafika

Nepříjemná kamera

Neohrabaná hratelnost

Občasné bugy 5 /10 Hodnocení

Heroické nahlížení na husity dává zapomenout, že pro mnohé to byla jen loupeživá banda pohanů. Menší česká nezávislá hra 1428: Shadows over Silesia představuje i tuto část příběhu a pojí ji s mystičností. To vše prezentováno formou akční izometrické adventury. Bohužel ačkoli jsem vývojářům fandil a po příběhové stránce je pochválit mohu, hra se mi moc dobře nehrála.

Husiti, satanisti a zničené země

Pokusím se být stručný, abych se vyhnul spoilerů. Hrajete za dva hrdiny v dobách husitských válek. Každý z nich stojí na jiné straně barikády, přičemž jeden je husitský hejtman Hynek a druhý johanitský rytíř Lothar. V případě obou se po krátkém úvodu setkáte se záhadnými uctívači ďábla, kteří spřádají cosi nekalého. Kdysi nepřátelé musí uzavřít křehké spojenectví, aby hrozbě čelili.



Skvělý příběh odehrávající se v průběhu husitské revoluce

Nečekejte pohádku, jako spíš temnou adventuru, která začleňuje vše od plenění a vraždění po mučení a znásilňování. Vy v příběhu pak tu a tam čelíte volbě a můžete se zachovat jako dobrý člověk. Dobře to funguje jako prvek, který má vás do světa víc ponořit.

„Příběh je napsaný skvěle. Líbí se mi práce s historií, tajemnost i dabing.“

Příběh je napsaný skvěle. Líbí se mi práce s historií, tajemnost i dabing. Hra má český dabing a ačkoli je na něm nízký rozpočet místy znát, všeobecně se poslouchá hezky. K příběhu jsou navíc k dispozici doplňující texty, které rozvinou jak příběh, tak herní svět.

Béčkovost a neohrabanost

Zbytek je na tom hůře. Začněme grafikou. Hra běží na enginu Unity, což není vždy problém. Vývojáři bohužel chtěli, aby hra působila realisticky, což vedlo k tomu, že tu máte hromadu jednoduchých modelů. Obecně nevypadá dobře, má ještě méně detailů než starší MMORPG Runescape, a zvuky mi přišly místy zvláštní. Horší grafiku uvidíte i cutscénách vytvořených v herním enginu. Chválím, že tu přeci jen nějaké jsou, ve výsledku je to bohužel šílené béčko, kdy v mnohých figurují bugy. Například koně, co se lepili na sebe.



Hratelnost je neohrabaná a těžko se do nepřátel vůbec trefíte

Možná omezení grafiky vedly k tomu, že kameru máte zaseklou v jednom bodu, který mi bránil se rozhlédnout a po herním světě se lépe pohybovat. Můžete s ní pohybovat jen velmi omezeně. Hratelnost je děsně neohrabaná. Při boji se mi obtížně trefovalo. Chápu, že vývojáři chtěli realistický pocit z bojů, a to se ve hře z izometrického pohledu dělá obtížně. Možná se měli zamyslet nad lepšími asistenčními prvky či promyšlenějším UI. Boje jsem chtěl mít vždy jen za sebou a místo příjemné výzvy jsem mačkal a doufal, že to dopadne dobře.

„Hratelnost je děsně neohrabaná. Při boji se mi obtížně trefovalo.“

Trpěl jsem rovněž při stealthu, kde mě kvůli mé neohrabanosti odhalovali snadno. Vlastně se jen krčíte a vyhýbáte se červeným místům, který symbolizují, kam nepřátelští vojáci vidí. Horší kamera a nedostatečně výrazné zbarvení mě opakovaně podrážely.



Interaktivita herního světa je jedním z mála kladných bodů

Kladem je interaktivní herní svět, což využívají logické hádanky. Zaujalo mě, že předměty člověk často nosí a jen je nestrká někam do kapsy. Například koně vodíte tak, že ho skutečně vezměte za uzdu. To pro mě však určujícím faktorem zábavy nebývá.

Stačí vám příběh?

Přijde mi škoda, že vývojáři nebrali víc v potaz svá omezení a neudělali hru způsobem, kde menší budget a hádám rovněž menší zkušenosti nebudou tolik znát. Třeba udělat hru 2D a vyhnout se problémům s grafikou.

Výborný příběh znamená, že těm, kteří těžkopádnou hratelnost prominou, stále přinese titul příjemný zážitek. Bohužel horší hodnocení musím dát zároveň kvůli ceně. 800 Kč mi přijde přehnané, když v podobné cenové kategorii se pohybuje například nedávno vydaný Stray.