Recenze hry Age of Empires IV. Legenda se vrací a je pořád stejná

Co baví Návyková hratelnost

Odlišné frakce

Skvěle zpracovaná historická videa Co vadí Minimum novinek

Hloupá umělá inteligence

Technicky zaostalejší 7 /10 Hodnocení

Mám hromadu přátel, kteří na sérii Age of Empires nedají dopustit. První díl vznikl v roce 1997, kdy real-timové strategie byly na vrcholu popularity. Age of Empires se do historie žánru významně zapsalo, a hlavně nám přineslo mnoho hodin zábavy. Třetí díl však vyšel v roce 2005 a ačkoli vyšlo pár DLC a několik remasterů, čtvrtý díl na sebe nechal dlouho čekat.

Age of Empires 3: Definitive Edition – jen pro nostalgiky | Recenze

Čtvrtý díl nemůžeme měřit stejně. Nejde jen o časový rozdíl, ale také o tvůrce. Původní trilogii vytvořilo texaské Ensemble Studio, zatímco nový díl dostalo na starost kanadské Relic Entertaiment. To můžete znát hlavně díky sériím Company of Heroes nebo Warhammer 40,000 Dawn of War. Novému dílu série bylo rozhodně věnováno hodně času a péče, přesto nám tu chybí něco opravdu nového.

Ovládání vás nezaskočí

Ve starém Age of Empires jste pomocí vesničanů těžili zlato, káceli stromy, zabíjeli zvířata a tím získávali suroviny, abyste tvořili nové budovy a jednotky. V Age of Empires IV je to samé a systém je zcela nezměněn. Hra se neovládá špatně. Problém je, že to platí o všem. O umisťování budov, rekrutování jednotek i válčení samotném. Novinky jsou jen v detailech, jako ve speciálních schopnostech hrdinů v kampani.



Čtvrtý díl má pramálo novinek a drží se spíše časem ověřených pravidel

Vývojáři se z nějakých důvodů drželi při zemi a snažili se hratelnost provést dobře, ale zároveň neriskovat jakoukoli větší inovaci. Nemluvím však nutně o kompletní změně herních principů, narážím i na menší věci. Hra třeba mohla dostat nějaké modernější UI. Je příjemné, že jednotky můžete dávat do skupin a ty vidíte na levé části obrazovky nebo že po označení armády můžete vybrat pouze ty jednotky, se kterými můžete hrát. Je fajn, že umístění vojáků na vyvýšené místo znamená lepší dohled. Pokud však tohle nebylo ve starších Age of Empires, jiné strategie to měli.

A nemluvím jen o hratelnosti, ale také o grafice. Hra je jednoduchá a komiksová, vykreslení větších detailů tu chybí. Animace postav jsou primitivní a napínavější a hezčí souboje budete hledat zbytečně. Naopak vás na rok 2021 zarazí krkolomná chůze jednotek, jejich občasné zadrhávání, a hlavně otřesné chování obléhacích jednotek. Beranidla jsou jednou z nejzmatenějších jednotek, jakou jsem ve strategiích za posledních pár let viděl.



Pohyb jednotek je dost krkolomný a problém mají hlavně obléhací stroje

Vývojáři možná naslouchali těm fanouškům, kteří chtějí tu strategii, kterou měli před lety. A ti budou spokojení. Nechápejte předchozí odstavce špatně, u hry jsem se opravdu bavil. Je zábavné budovat svou základnu a musím uznat, že budování hradu se opravdu povedlo a vypadá to fantasticky. Je uspokojivé ničit nepřátelské sídlo svou elitní armádou. Jen se žánr strategií posunul dál než série Age of Empires a mnoho věcí, co má konkurence, zde budete postrádat.

Světlou stránkou na hratelnosti jsou odlišné frakce, které se sice mírně, ale příjemně liší.

Světlou stránkou na hratelnosti jsou odlišné frakce, které se sice mírně, ale příjemně liší. Je tu Anglie, Francie, Svatá říše římská, Čína, Rus, nějaké arabské země… no nabídka je celkem slušná! Principy hratelnosti jsou stejné, ale trochu se liší jednotky a některé bonusy. Tato frakce má bonus v obchodu, tamta má zase levnější farmy. Zejména jednotky dělají radost, za Němce si užijete speciální landsknechty, za Mongoly zase pojízdné střelce. Každá frakce má prostě něco jiného, svého.

Prožijte konflikty středověku

Hra nabízí režimy kampaně, multiplayeru, a ještě skirmish v singleplayeru. Řekněme si nejdříve o kampani. Dámy a pánové, klobouk dolů před naprosto excelentní prezentací příběhu. Žádné nudné vyprávění, které chcete přeskočit. Kampaň se týká historických událostí a je to dokument, který se přeruší před bitvou, kterou máte vyhrát. Jedná se však o naprosto špičkově natočenou sérii dokumentů, před kterou se budou stydět i nejdražší kousky Netflixové produkce.



Vyprávění pomocí historických dokumentů je naprosto perfektní

Vývojáři natočili lokace a umístili na ně siluety, kde vojáci v minulosti byli. Když vyhrajete bitvu, můžete se v doprovodných filmečcích naučit ještě mnohem víc. Víte, jak funguje trebuchet nebo jak si Mongolové předávali signály při boji? Tady se jen neříká, ale vše je ukázáno a popsáno na praktických příkladech. Vlastně jsem si dokumenty občas užíval skoro víc než hraní.

Kampaň se týká historických událostí a je to dokument, který se přeruší před bitvou, kterou máte vyhrát.

Dojmy z kampaně samotné jsou trochu rozpačité. Problém je zejména v nastavení AI. Jak to není běžný protivník, má jasně dané vlny a spawnování svých vojáků. Jsou momenty, kdy vojáci tupě drží pozici a pronásledují vás jen pár metrů, takže opakované vracení je ustřílí. Jsou tu momenty, kdy hra vypráví, jak vám jdou na pomoc udatné posily, ale špatné vybalancování způsobí, že téměř zemřou, než se k vám vůbec dostanou.



Kampaň má hodně nedokonalostí, zejména vadí nekonečné spawnování vojáků kvůli stanovenému skriptu

Kampaň má sice příjemnou výzvu a celkem dobře vás provede fungováním hry. Často se však zvrtne v boj s nekonečnými vlnami, kdy je nepřátelská pevnost téměř nedobytná a vyhrajete jen kvůli divné umělé inteligenci. Zážitek je dost rozdílný a ačkoli bych nepřeháněl slovem frustrace, je tu dost momentů, kdy už to prostě chcete mít za sebou, jelikož jen pořád dokola tvoříte jednotky proti nepříteli, který vyhrává jen kvůli nastavenému spawnování vojáků.



Osvědčené mechaniky stále baví a zejména stavění hradů vypadá famózně

Kampaň obsahuje dobytí Anglie Vilémem Dobyvatelem, stoletou válku, zrod mongolské Zlaté Hordy a vzestup Moskvy. Rozhodně doufám, že se časem dočkáme nějakých rozšíření. Tahle výuka historie je zábavnější než ve škole.

Zabojujme v klasice

Když nemáte chuť na kampaň, můžete se utkávat s jinými hráči nebo s boty v klasickém režimu Skirmish. Pro neznalé, jedná se o mód, kde dostanete hlavní budovy, pár dělníků a budujete svou civilizaci od počátku. Zde musím pochválit zejména velké možnosti, jak si upravit mapu, včetně podmínek vítězství. Pokud se s ničím nastavovat nechcete, můžete si zahrát jeden ze scénářů jako Velká expanze nebo Válka ve svaté říši římské, což je podle mě skvělý nápad a vlastně jsem si vlastní mapu nikdy nenastavil.



Vedle kampaně si můžete užít také klasický mód Skirmish jak v multipalyeru, tak proti AI

S hráči jsem bohužel nehrál (jako novinář jsem měl přístup před vydáním, kdy nebylo s kým), ale vyzkoušel jsem zápasení s AI. Její kvalita je trochu proměnlivá. Stejně jako v kampani často neútočí, když může. Obzvláště hloupé bylo vybudování obrovské námořní flotily na mapě, která byla z 95 procent zemí. Ve výsledku bylo zápasení s ní zábavné, každopádně AI má hloupé návyky, které za chvíli začnete zneužívat.

AI má hloupé návyky, které za chvíli začnete zneužívat

Všechny boje se projevují na levelování vašeho profilu. Upřímně mám problém zjistit, v čem to má opravdu výhodu. Odemyká to nové portraity vašeho profilu a nové naučné dokumenty, k čemuž slouží také Mastery, což je plnění specifických úkolů za určitou frakci, například zabijte za Angličany špióna v době temna. Nicméně jedná se o docela dobrý důvod, proč ve hře pokračovat a chtít něčeho dosáhnout.

Hospodský guláš chutná stále stejně

Relativně dobrá kampaň, návyková hratelnost, ale bez novinek a excelentní zpracování dokumentů. Je úsměvné, že videa jsou možná nejlépe odvedenou částí hry, přesto neberte kritiku moc vážně. Age of Empires IV se hlavně neposouvá dál a ačkoli horší grafika a hloupá AI působí zvláštně, veteráni AoE se budou bavit a nováčci možná také. Jen tu není nic, co by vzbudilo jistý „WOW!“ efekt. Ačkoli si dokážu představit hráče, kteří budou říkat: „Takhle mají vypadat ty pravé strategie, a ne ty novodobé divnosti!“

Spíše mírný nadprůměr je ve výsledku dobrou volbou pro fanouška real-time strategií a téměř povinností pro rodiče, kteří chtějí vzdělávat své děti v historii zábavnějším způsobem.