Recenze hry Alan Wake Remastered. Hraje se stejně, vypadá lépe

Co baví Stále původní zážitek

Znatelné grafické vylepšení

Podpora DualSense Co vadí Otravná práce kamery

Materiál výrazně zestárl

Nevyladěná optimalizace

Chybějící česká lokalizace 7 /10 Hodnocení

Recenzovat remastery her je vždy ošidná záležitost. Brát titul jako celek bez ohledu na to, kolik změn přináší, a nebo vyložit karty na stůl a v závěrečném hodnocení vzít v úvahu pouze vylepšení, které si vývojáři připravili. To je oč tu běží. Stejné dilema tak nastává i u legendárního thrilleru Alan Wake z dílny Remedy Entertainment. Skvělý původní materiál, ale minimum změn.

Trošku lesku navíc

Ostatně sami vývojáři před vydáním této edice upozorňovali na skutečnost, že nás příliš novinek vlastně ani nečeká. Nenápadně tak krotili naděje hráčů, kteří doufali, že si po jedenácti letech zapaří svého milovaného Alana v modernější verzi. Nic takového se samozřejmě nekoná a princip remasteru byl naplněn do posledního písmenka. Do původní hry vývojáři zasahovali jen minimálně, ne-li vůbec.



Návrat do Bright Falls je krásnou vzpomínkou

Těch nejvýraznějších změn jsme se pochopitelně dočkali v oblasti grafického zpracování. Vylepšeny byly jednotlivé animace jak v samotné hře, tak během cut-scén. Vše je více uhlazené a přirozenější, i když zázraky se pochopitelně nekonají.

Recenze: Alan Wake – bojte se tmy

Jistě potěší skutečnost, že hra běží ve 4K při 60FPS. V menu ovšem chybí možnost detailnějšího grafického nastavení, tudíž jsme všichni odkázáni spíše na defaultní nastavení. Zamrzí také absence HDR.

Těch nejvýraznějších změn jsme se pochopitelně dočkali v oblasti grafického zpracování

Celkově však nelze upřít nemalý pokrok v oblasti vylepšení grafiky zahrnující nové textury či modely postav. Registrujeme vylepšené animace a vyladění všech vizuálních efektů. Mnohem lépe vypadají i jednotlivé filmečky, kterých je ve hře více než dost. Od současného standardu je ale současný Alan Wake na míle vzdálen.

Chybička se vloudila

Čeho si ovšem nelze nevšimnout je prapodivná optimalizace, která rozhodně nepatří k ukázkovým. Často jsme se setkávali s propady snímkování a nepříjemnými záškuby. Alespoň tedy na konzoli PS5. V kombinaci s dnes již zastaralými herními mechanismy a život otravující kamerou, doslova vražedná kombinace.



Po grafické stránce vývojáři odvedli slušnou práci

Pokud si chcete uvědomit, jak ten čas letí, není lepší pomůcky než remasteru Alan Wake. Je až neskutečné, jaký pokrok učinili vývojáři od roku 2010. To, co jsme dříve nazývali skvělou hratelností, vyladěným ovládáním a peckovými herními mechanismy, se dnes jeví jako primitivní a pokulhávající prvek.



Typicky temná atmosféra hry se vrací

Zejména u samotného ovládání a práce s kamerou si musíme přiznat, že takhle bychom dnes hrát asi nechtěli. Ovládání postavy má podle originálu dost nepřirozenou odezvu, je nepřesné až křečovité a celkově dost otravné. Velké výtky směřujeme i k necitlivé práci s kamerou, která je ostatně u her ze třetího pohledu častým problémem. Zde jde ale o dost frustrující zkušenost.

Kde je ta čeština?

Co se dalších kosmetických změn týče, musíme uvést dlouho diskutované odstranění product placementu, se kterým jsme se v původní verzi hry potýkali poměrně často. Jak tuhle skutečnost ale ocení hráči, nám není tak úplně jasné. Radovat se ale mohou majitelé konzole PS5, neboť v minimálním výčtu novinek má podpora ovladače DualSense své zastoupení.



Jen těch novinek mohlo být trochu více

Výsledky nejsou nikterak ohromující, ale jistě potěší. Naopak poměrně těžko se bude odpouštět absence české lokalizace v konzolových verzích. Neměl by snad remaster mimo drobná vylepšení také přinášet to nejlepší napříč jednotlivých platforem?

Neměl by snad remaster mimo drobná vylepšení také přinášet to nejlepší napříč jednotlivých platforem?

Mohlo by tedy hry spasit nějaké to bohatší obsahové rozšíření? Popravdě mohlo, ale muselo by mít nějaký hlubší smysl. Ani v tomto ohledu se bohužel vývojáři příliš nevyznamenali. Mimo zahrnutí dvou DLC The Signal a The Writer jsme se ničeho dalšího nedočkali. Nebudeme- li tedy počítat komentář jednoho z hlavních designerů. Kde je nějaká ta kapitolka navíc či speciální obleky apod.?

Přestože uplynulé odstavce vyznívají hodně katastrofálně, pravdou je, že Alan Wake byla a je nadčasová hra. Stále se tu bavíme o jednom z nejlepších thrillerů uplynulé dekády, který sice v dnešní době konkurenci nestíhá, ostudu ale rozhodně nenadělá. Jistě tak potěší příjemná cenovka stlačená hluboko pod tisíc korun. Mimo grafického vylepšení na úrovni jiných remasterů však nic nového nečekejte!