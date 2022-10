Recenze hry Alfred Hitchcock: Vertigo. Psychologický thriller zaujme více jako film než hra

Hra na motivy jednoho z nejlepších filmů všech dob rozhodně zaujme příběhem. Po herní stránce však v mnohém strádá. Stojí za to dát jí šanci?

Co baví Zajímavý příběh

Skvělé zpracování psychologických témat

Více hlavních postav, skvělé herecké výkony

Pohrávání si s obrazem Co vadí Těžkopádná hratelnost

Žádná výzva (je to jen film)

Místy horší technický stav 6 /10 Hodnocení

Vertigo (v češtině závrať) označuje pocit nevolnosti, při kterém se točí hlava, dostaví se pocit vrávorání a točení vlastního těla vzhledem k okolí. Ačkoli tento pocit můžeme mít i po vystoupení z kolotoče, vážnější případy vznikající z neznámých příčin mohou mít kořeny v prožitém traumatu. Zkoumání psychologie pacienta bylo námětem slavného filmu od Alfreda Hitchcocka, který je mnohdy označován za nejlepší film všech dob a pro svůj kulturní význam byl i zachován National Film Registry USA.

Hra se filmem pouze inspiruje a jinak vypráví svůj vlastní příběh. Nevadí tedy, pokud jste film neviděli. Naopak alespoň nebudete vědět, co čekat. V průběhu hry se setkáte s nejrůznějšími tématy psychologie a sluší se říct, že tento titul není určen pro slabší povahy.

„Já si vaši pomoc nezasloužím“

Začátek hry představí zmatenou situaci, kdy vyděšený muž jménem Ed Miller, který právě boural, běží k mostu a bez úspěchu se snaží zachránit muže, který chce skočit. Myslí si, že je to jeho otec. Následně se rozhodne spáchat sebevraždu sám, ale zachrání ho řidič kamionu. Ed stále křičí, prý je stejně špatný jako jeho otec. Situace zjevně způsobená narušeným psychických stavem vedla doktory k tomu, aby Eda umístili do ústavu, jeho přítel Robert však zakročil. Zatímco je Ed kvůli propuklým závratím a nemožnosti chodit uvězněn doma, snaží se ho vyléčit doktorka Julia Lomas.



Ed je náročný případ, psycholožka k němu chodí kvůli závratím

Ed je obzvláště náročný případ. Léčbu odmítá a k doktorce má velmi nepřátelský stav. S doktorkou přesto spolupracuje a ta rychle vytuší, že jeho vzpomínky na minulost nejsou takové, jak si pamatuje. Dokonce tvrdí, že v autě zemřela jeho žena a dítě, ačkoli nic nenapovídá tomu, že by vůbec existovali. Pomocí hypnózy pomalu doluje z Eda, co se v jeho životě přesně stalo. Je to herní mechanika, kdy jsou detailně analyzovány Edovy vzpomínky.

Na střídačku hrajete za několik různých postav, přičemž je můžete vystřídat i v rámci jedné scény

Do již tak napjaté situace vstupuje ještě šerif Nick Reyes, který se zvláštním případem Edovi nehody zabývá. V jeho autě najde zbraň a alkohol a no… nechci spoilerovat, ale za chvíli začne mít podezření, že Ed může i za mnohem horší věci.



Nic ve hře není takové, jak se na první pohled zdá

Na hře je zajímavé, že tu není jedna hlavní postava. Na střídačku hrajete za několik různých postav, přičemž je můžete vystřídat i v rámci jedné scény. Překvapilo mě, že až na pár výjimek v tom nebyl chaos a jejich příběhy se dobře doplňovaly. Tohle je ostatně největší síla hry, příběh je propletený, ale dává smysl a postupné rozplétání zápletky je provedeno tak mistrovsky, že nespustíte oči z monitoru.

Skvělý příběh, těžkopádná hra

Pří hraní sice děláte rozhodnutí, ta však mění hru spíše mírně a jinak je děj pevně daný. Ve výsledku totiž mluvíme zejména o interaktivním filmu nežli hře. Cutscény, při kterých jen mačkáte tlačítka či páčky, jsou ještě častější než běžné chození. Občas dokonce musíte dělat věci, které vám jsou proti srsti, což je skvělý vyprávěcí prvek, který ve vás probudí ještě víc emocí. Zároveň to ale dokládá fakt, že uvelebit se na gauči a užívat si film je to nejlepší, jak tuto hru prožít.



Ve hře hrajete za více postav, přičemž jejich příběhy se propojí

Vývojáři sami doporučují hraní na ovladači, každopádně i na něm pocítíte, že hra je těžkopádnější chozením i hýbáním kamerou. Quick time eventy se postupně taky omrzí a nebýt dobrého příběhu, asi bych hrát přestal. Výzva tu vlastně chybí úplně. Sice by vás mohlo napadnout, že potřebujete židli, abyste tam dosáhli apod., nejedná se ale o logické hádanky, spíše o „hledání předmětu“.

Ve výsledku mluvíme zejména o interaktivním filmu nežli hře

K těžkopádnosti přispěje i více než podprůměrná grafika a horší technický stav. Komiksové zobrazení mi nevadí, do očí mě bilo to, že mluvení nesedělo na pusu, textury dělaly neplechu a hra občas nejela plynule.

Výjimečný styl

Přesto musím pochválit herecké výkony postav (všechno je motion capture) a pohrávání si s obrazem. Při zmatení se barvy rozplynou, vztek je občas vyjádřen začervenáním pozadí. Naprosto excelentní je hudební doprovod, který emoce perfektně dokreslil a některé skladby si pouštím i mimo hru.

Klady asi dokreslují to, co jsem nastínil už na začátku. Jedná se o úžasný příběh, který je skvěle zahraný, doplněný bezvadnou hudbou a týká se silných témat. Jako hra je to horší, nicméně i tak jsem rád, že to mám v podobě jistého „interaktivního filmu“. Prožil jsem to naplno a na Vertigo jen tak nezapomenu. Všeho všudy je to bohužel svým provedením maximálně mírný nadprůměr, který přesto mohu velmi doporučit těm, kteří mají příběhové adventury rádi.

Vynikající interaktivní film, hůře provedená hra. Jen málokterá hra mě svým příběhem a vyprávěním tak zaujala jako Vertigo, bohužel to je vše, co se vývojářům opravdu povedlo. V ostatních ohledech zaostává i za ostatními příběhovými adventurami a ačkoli si lidé z cílovky hru užijí, i pro ně to bude maximálně jednohubka na cca 9 hodin.