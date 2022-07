Recenze hry As Dusk Falls. Ve špatný čas na špatném místě

Že už nemají interaktivní příběhové hry co nabídnout? Omyl!

Co baví Skvělý dramatický příběh

Netradiční stylizace

Výtečné herecké výkony

Velká míra znovu hratelnosti

Hra více hráčů Co vadí Zpackané QTE volby

Ovládání na gamepadu bolí 8 /10 Hodnocení

Interaktivní příběhové videohry začínají být v poslední době stále populárnější záležitostí. Nebo si to alespoň myslí jejich tvůrci. Po nedávném The Quarry od Supermassive Games tady totiž máme další, na první pohled podobný titul. Fanoušci hororových příběhů by si však měli nechat zajít chuť. Vývojáři z INTERIOR/NIGHT totiž přistupují ke svému materiálu naprosto odlišným způsobem. Ne snad z hlediska hratelnosti, ale zejména v pojetí toho nejzásadnějšího, příběhu.

Tenkrát v Arizoně

Interaktivní videohry stojí a padají zásadně na hloubce a atraktivitě příběhu. Hratelnosti totiž příliš mnoho nenabízejí, a tak je dějová linka tím nejzásadnějším měřítkem celého zážitku. As Dusk Falls se oproti konkurenčním titulům odlišuje jak v grafickém zpracování, tak zejména v žánrovém zasazení. Vývojáři vypráví dramatický příběh dvou amerických rodin, jejichž osudy se v kritický den fatálně střetnou způsobem, který poznamená jejich životy navždy.



Netradiční stylizace nemusí sednout každému

Toto civilní interaktivní drama je zasazeno do arizonského venkova přelomu minulého století. Ale nejen tam, nabízí totiž mnoho přesahů v rámci několika časových linek. Série událostí po nepovedeném přepadení postupně vyústí v nelítostný příběh plný zrady, bolesti, utrpení, nenávisti a možná i odpuštění.

Jak už bývá v tomto žánru zvykem, vše má v rukou samotný hráč prostřednictvím vlastních rozhodnutí. Oproti konkurenčním titulům od Supermassive Games zde můžeme sledovat odklon od hororové tématiky a snahu o prezentování hlubokého rodinného dramatu s reálnějšími konturami.



Postavy jsou skvěle napsané a uvěřitelné

Pryč jsou lekačky, vlkodlaci, duchařina či teenagerské vyvražďovačky. Prostor dostává reálnější a mnohem uvěřitelnější příběh z amerického jihozápadu. Pravda, ani v tomto případě se vývojáři nevyvarovali řadě nesrovnalostí či řadě nelogických vyústění, celkově však As Dusk Falls působí neskutečně uceleně a dost dramaticky. Po sérii interaktivních příběhů inklinujících k tradičním slasherům zde máme intenzivní, pomalu plynoucí zážitek, který se svým pojetím přibližuje spíše k festivalové nezávislé produkci.

Kolize a expanze

Tvůrci hry se však nechtěli odlišit pouze v samotném námětu, své umělecké choutky totiž odráží rovněž v celkové stylizaci hry. Reálné grafické zpracování s důrazem na detail totiž nahradili výrazně stylizovaným kresleným zpracováním bez výraznějších animací. As Dusk Falls je spíše přehlídkou po sobě jdoucích snímků, což ve videoherním světě není úplně tradiční záležitostí. Titul tak do jisté míry získává určité atributy komiksu. Celková stylizace je poutavá a pohledná, i když rozhodně nemusí sednou každému.



Vše se odehrává ve více časových linkách

Do popředí vystupuje především umělecký záměr, výrazně však utrpěla dynamika celého vyprávění. Vytratily se klíčové animace, mimika postav a gestikulace, což je u interaktivní příběhové hry poměrně zásadní prvek. Netrvá to ovšem dlouho a na podobný způsob prezentace si rychle zvyknete, a to zejména díky brilantní práci všech zúčastněných dabérů. Herecké výkony jednotlivých postav jsou vskutku parádní a dosahují kvalit filmové produkce. Skvělá je rovněž titulní píseň, která se vryje pod kůži.

Herecké výkony jednotlivých postav jsou vskutku parádní a dosahují kvalit filmové produkce

Jestli se někdo domníval, že na interaktivní videohře není z hlediska hratelnosti co pokazit, je na omylu. Přestože tento žánr zpravidla nenabízí mnoho prvků hratelnosti, vývojáři dokázali zprasit, na co sáhli. Mimo stovky očekávatelných voleb je totiž k dispozici taktéž řada naprosto stupidních quick time eventů, které postrádají jak smysl, tak logiku. Snahu o zdramatizování už tak dramatických událostí jsme schopni respektovat, tenhle mačkací, klikací a točící paskvil ale zašel až moc daleko. Nehledě na skutečnost, že ovládání na gamepadu je opravdu očistec. Menší míra interakce by v tomto případě hře rozhodně prospěla.



Quick Time Eventů je někdy zbytečně mnoho

Příběh je rozdělen do dvou knih (Kolize a Expanze), dohrát jej lze za přibližně šest hodin, což je vlastně tak akorát. Tvůrci se tak vyhnuli zbytečnému nastavování kaše a dokázali udržet svižné tempo až do samotného konce. Jak už tomu u podobných her bývá, jednou ze silných zbraní As Dusk Falls je zejména silná míra znovu hratelnosti díky několika desítkám možných konců. Po dohrání každé kapitoly je k dispozici strom rozhodování, který naznačuje cesty, kterým se příběh může ubírat. A je jich skutečně mnoho. Některé volby jsou pro příběh naprosto nepodstatné, jiné naopak ovlivňují osudy postav zásadním způsobem. K dispozici jsou rovněž zajímavé statistiky utvořené na základě rozhodování. Do jisté míry se tak hráč může dozvědět něco o své osobnosti.

Několik plusů navíc

Mimo klasický singleplayer je součástí rovněž hra pro více hráčů, která přichází s několika zajímavými mechanikami. Všichni zúčastnění hrají současně a podílí se na rozhodování společně na základě hlasování. Pokud nedojde k většinové shodě, hra sáhne k náhodnému upřednostnění. Každý hráč má navíc několik speciálních žolíků, které může využít k přehlasování ostatních hráčů. Tento způsob multiplayeru je nejenže zábavný, ale také vnáší do hry určité sociální měřítko, které může dále podněcovat dlouhé diskuze. Případný nedostatek gamepadů pomáhá vyřešit aplikace pro mobilní telefony a tablety, kterými lze hru ovládat.



Arizona je krásné místo pro tak silný příběh

Po technické stránce je titul dobře vyladěný a šlape, jak má. Ostatně je to právě výše zmíněná grafická stylizace, která pomáhá zamaskovat mnoho případných nedostatků. Jistě nesmíme zapomenout zmínit českou lokalizaci ve formě titulků, což je skutečně silná zbraň, neboť tahle hra je hlavně o dialozích. No a tím nejlepším na tom všem je, že předplatitelé služby Game Pass si mohou hru užít v rámci předplatného. Za takových okolností asi není o čem diskutovat.



Česká lokalizace nechybí

V případě investice 749 Kč už bych byl opatrný. Ne každý totiž bude uspokojen. Za sebe mohu As Dusk Falls jednoznačně doporučit, avšak pouze cílové skupině hráčů. Osobně jsem si tohle civilnější drama užil více, než nedávný krvák The Quarry a je bez diskuzí, že si arizonský příběh ještě minimálně jednou zopakuji. Těch těžkých rozhodnutí totiž bylo skutečně mnoho.