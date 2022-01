Recenze hry Asterix & Obelix: Slap them All. Udatní Galové v průměrných bitvách

Co baví Grafické zpracování

Plynulá hratelnost Co vadí Osekané příběhy

Minimální rozmanitost úderů

Opakování modelů postav a prostředí

Zbytečné natahování 5 /10 Hodnocení

Není to poprvé, co se Asterix s Obelixem dočkali herní adaptace. Už několikrát jste si za ně mohli zahrát v sérii 3D skákaček XXL. Tentokrát ale vývojáři ze studia Mr. Nutz zvolili pro tuto dvojici žánr beat’em up, který se v herním průmyslu objevuje už celé dekády. Kombinace rubání a udatných Galů nezní vůbec špatně. Na Slap them All je každopádně vidět, že tvůrci spoléhali hlavně na jméno značky a nesnažili se ani vymýšlet nic, co by Asterixe s Obelixem odlišovalo od ostatních zástupců tohoto žánru.

Jak už to ve zdejších příbězích bývá, problémy vždy začínají s Římany. Na vojska Julia Césara budete narážet skrz celou hru, i když se Asterix s Obelixem pouští do bitevní vřavy nejen v domovské Galii, ale vydávají se do různých částí světa. Vypořádat se tak budete muset nejen s Římany, ale třeba i s piráty, barbary nebo Vikingy. Skrz 6 kapitol se podíváte do Británie nebo Egypta. Pokud se v galských příbězích trochu orientujete, tak okamžitě poznáte, že Slap them All nepředstavuje nic nového. Výpravu do Egypta můžete znát z jednoho z hraných filmů. Návštěva Vikingů pak byla zpracovaná v animáku a podobně je to i s ostatními kapitolami. Dějově jsou navíc dost osekané a v této podobě sami o sobě neobstojí, pokud neznáte jejich předlohu.

Tím hlavním je tady každopádně boj. Čekají vás bitky se zástupy nepřátel, se kterými se vypořádáte kombinacemi různých úderů, kterými oba naši válečníci zvládnou dostat na kolena i tu největší Césarovu armádu. Samozřejmě jim v tom pomůže i kouzelný lektvar od Panoramixe. Z počátku se hratelnost zdá plynulá a akční. Velmi rychle ale dorazil pocit, že během boje vlastně není vůbec potřeba přemýšlet. Jakmile jsem se naučil základní komba, tak už žádný z nepřátel nebyl výzvou. Silnější útoky sice spotřebovávají energii, ale tu dostanete velmi rychle zpět zasazením pár běžných úderů. Postavy si nijak nemůžete vylepšovat, natož odemykat nové útoky. Nějaký systém postupu by mi tady přitom dával smysl. Za průchod levely totiž sbíráte body, které jsou ale ve výsledku úplně k ničemu. Maximálně za ně můžete dostat trofej.

Pokud budete hrát sólo, tak během boje můžete mezi Asterixem a Obelixem přepínat. Je ale docela jedno, za kterého z nich budete hrát. Až na pár výjimek mají totiž naprosto stejná komba a útoky, takže ve výsledku působí tak, že hrajete za stejnou postavu s jiným skinem. Všechny příběhy každopádně můžete hrát i v kooperaci pro dva hráče.

Slap them All není zrovna dlouhá záležitost, a i přes to mě za těch pár hodin stihla nudit neustálým opakováním toho samého. Není to jen kvůli totožným úderům obou postav. Jsou tady další důvody. Působí to tak, že tvůrci moc nevěděli, jak do hry nacpat více obsahu, a tak opakovali to stejné stále dokola. Během každé výpravy náhodou dojde ke střetu s piráty, opakují se použitá prostředí a na nové druhy nepřátel po první hodině hraní už nenarazíte. Z počátku jsem si říkal, že alespoň bossové vypadají zajímavě, ale i ti se v dalších částech hry opakují. A aby to nevypadalo v dalších levelech moc nápadně, tak vám jich předhodí několik najednou. Natahování hry je znát skrz celou hru. Světlými výjimkami jsou levely jako lov divočáků nebo závody proti Gluteovi Maximovi. Takových je ve hře ale jen pár.

Musím ale uznat, že po grafické stránce se Slap them All povedlo na výbornou. Prostředí i postavy vypadají jako by vypadly přímo z komiksové předlohy. Animace jsou plynulé a momentky, jako když po odpálení Římana do nebes po něm na zemi zůstanou sandály, jsou příjemným detailem. Dokázal bych si představit hru s Asterixem a Obelixem v tomto stylu klidně v mnohem větším rozsahu a nemusel by to být čistý beat’em up.

Zatímco u některých dalších her nechápu, proč do nich tvůrci mermomocí cpou RPG prvky, tady by mi to dávalo perfektní smysl. Jak jsem ale podotýkal už na začátku, je vidět, že Slap them All spoléhá hlavně na sílu značky a jakožto záležitost spíše pro mladší hráče s ní vývojáři neměli takové ambice, aby se z něj pokusili udělat něco víc než průměrnou vymlacovačku s oblíbenými komiksovými postavami.