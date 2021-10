Recenze hry Back 4 Blood. Návrat do země nemrtvých

Co baví Skvěle fungující kooperace

Dynamické mapy

Různorodá prostředí

Odlišné styly hraní dle vybraných zbraní Co vadí Režim Swarm by chtěl doladit

Hloupí boti

Občasná nevyváženost map 7 /10 Hodnocení

Když v roce 2008 vyšlo Left 4 Dead, stalo se velmi rychle tak populárním, že v podstatě změnilo žánr kooperativních akčních her. Princip Left 4 Dead inspiroval hromady dalších sérií a hra má dodnes mnoho fanoušků. Tvůrci série, studio Turtle Rock, však od hry odešlo v roce 2010 a od té doby to s nimi bylo všelijaké.

Evolve: když predátor potkal mariňáka (recenze)

Studio se stalo terčem pozornosti hráčů znovu v roce 2015, kdy vydalo titul Evolve. Ten se však stal spíše zklamáním a hráči od něj rychle odešli. Studio proto změnilo zaměření a začalo tvořit hry na Oculus Rift, z nichž můžete znát například Journey to Gods. Tento rok se však, pod hlavičkou vydavatele Warner Bros., vrací ke konceptu, který ho proslavil. Back 4 Blood je jejích velkým návratem k zombie střílečkám a ačkoli nepřináší nic nového, dokáže slušně zabavit.

Umrlčí krev poteče proudem

Od hry nečekejte nic přelomového. Není tu dojemný příběh, který by vysvětloval, jak se zhroutili poslední zbytky lidské důstojnosti, ani neočekávejte hon na Twinkies. Jde jen o to, že začala zombie invaze a někdo musí kontrolovat populaci. Hra ani po stránce hratelnosti nepřináší vlastně nic moc nového. Ve hře máte dva režimy, jeden je o kooperativním postupování mapou a jeden o PvP.



Od hry neočekávejte nic nového, ale rozhodně nezklame

Kooperace je celkem klasický postup mapou doplňovaný menšími úkoly. V podstatě to samé, co znáte z Left 4 Dead nebo Vermintide. Hospodský guláš ale chutná vždy. Mapy jsou dynamické a musíte si dávat pozor, abyste nespustili alarm auta či nevylekali vrány a tím přivolali hordu. Zombíků je hodně druhů a musíte si dávat pozor na padouchy jako Tallman, který vám dokáže ubrat svou přerostlou paží či na sebevražedného atentátníka. A hlavně musíte krýt své spoluhráče, kdyby je nějaká potvora napadla a znehybnila.



Atmosféra je skvělá a level design je velmi povedený

Mapy jsou po stránce level designu velmi pěkné a překvapivě komplexní. Domy mají kuchyň a záchod, škola má i dětský koutek. Hlavně má ale smysl je prozkoumávat. Občas najdete novou zbraň, jindy náboje. Nehraje se tu na skryté předměty, vývojáři vsadili na praktičnost a dává to smysl. Opět ale musíte dávat bacha, abyste nevlítli do nějaké pasti a nepřilákali nepřátelskou pozornost.

Zombíků je hodně druhů a musíte si dávat pozor na padouchy jako tallman, který vám dokáže ubrat svou přerostlou paží či na sebevražedného atentátníka.

Mise se dělí na kola s tím, že kola končí v bunkru, kde si za našetřené peníze můžete doplnit životy, koupit nové zbraně či je vylepšit. Apelace na kooperaci je znát nejen v hratelnosti samotné, kdy se musíte krýt proti silným nepřátelům, ale i v možnosti týmových vylepšení a využívání nejrůznějších předmětů. Hra má prosté granáty, ale také třeba taser, který vás vyprostí z nepřátelského sevření či lékárničky jak pro vás, tak pro vaše spojence.



Průzkum mapy dává smysl, jelikož můžete najít nové zbraně a jiné předměty

V mapách může vadit občasná nevyváženost. Když máte vyšší obtížnost, stačí jeden idiot v týmu a nepřátelské vlny se spouští pořád. Některé bitvy vám budou připadat jako boj s větrnými mlýny. O to víc vás ale hra bude bavit v kooperaci. Hraní s přáteli je ve výsledku nutností. Boti moc inteligence nepobrali a hodí se spíše jako dobrá návnada.

Při boji je důležitá individualita

Ve hře máte několik druhů postav, které se trochu liší kartami nebo zbraněmi. Karty jsou bonusy, které si zvolíte před začátkem hry a jde o největší inovaci oproti Left 4 Dead. Ačkoli jdou z vámi sestaveného (nebo ze startovního) balíčku, v praxi jsou z něj vytahovány náhodně a vy si následně vyberete, zda chcete třeba lepší život nebo rychlejší nabíjení. Vedle těchto karet jsou tu karty výzvy, které například určí, že tento druh zombíků je obrněn. Tyto karty vybírá hra sama. Balíček karet si můžete sestavit ve své základně, kde se dá také upravovat vzhled postavy. Až na cvičné pole, kde si můžete vyzkoušet zbraně, je však základna zbytečná a vše můžete udělat v menu.



Dobré sestavení týmu je základem k úspěchu

Rozdíl je znát hlavně podle vybraných zbraní. Liší se, zda máte brokovnici, sniperku, samopal nebo palcát, a to natolik, že to hře dodává náboj a je velmi zábavné zkoušet různé kombinace. Při hraní je znát, zda jste dobře vybalancovaný akční tým nebo spíš náhodná sebranka odvedenců nalezená na hlavním nádraží. Ke zdokonalování je tu vždy prostor, a je skvělý pocit, když se vaše veteránská puška promění v promakaný válečný stroj.

Při hraní je znát, zda jste dobře vybalancovaný akční tým nebo spíš náhodná sebranka odvedenců nalezená na hlavním nádraží

Týmovost je cítit zejména v kompetitivním módu Swarm. Tam hráči hrají za zombíky i lidi. Mapy jsou zde menší a pro lidi je to v podstatě režim hordy – bráníte se proti nekončícím vlnám zombíků. Pro zombíky je cílem zabít lidi, k čemuž využívají všechny speciální nemrtváky, které v kampani poznáte. Týmy se vždy po kole prohodí a vítězem je ten tým, který ve hře za lidi přežil déle.



Dle obtížnosti může být hra pořádnou výzvu. Na Veterána si misi nejednou zopakujete

Relativně dobrá myšlenka, která je ve výsledku nudná. Hrát za zombíky je neohrabané a budete jen neustále umírat. Ostatně já měl největší úspěchy se sebevražedným tlusťochem. Za lidi je otravné se pořád „lepit“ kvůli schopnostem speciálních úmrlců a mód obecně nepřináší dobrou výzvu.

Soutěže krásy nevyhrávají mrtvoly

Ačkoli má hra skvělou atmosféru, moderním střílečkám se graficky nevyrovná. Obličeje nejsou moc detailní a efekty jsou spíše jednoduché. Naštěstí jsem se nesetkal s příliš mnoha bugy, ačkoli hra není nejlépe optimalizovaná a nabíhala docela dlouho. Musím však pochválit příjemné efekty vybouchnutí nepřátelských hlav.

Tím se dá obecně shrnout novinka Back 4 Blood. Je to dobré, ale není to nové ani výjimečné. Budete se bavit, ale bez přátel to nebude ono. Hru si tedy kupte čistě podle toho, zda si tohle přejete.