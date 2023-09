Recenze hry Baldur's Gate 3. Excelentní RPG nezklamalo ani na PlayStationu

Začátkem srpna vyšla na PC jedna z nejlepších her, jaké jsme doposud měli tu čest zakusit. Toto tvrzení není nijak přehnané soudě podle extrémně pozitivních reakcích jak kritiků, tak celé hráčské obce. Baldur's Gate 3 vyšlo 6. září rovněž na Playstation 5 a já se vám pokusím přiblížit, jak se tento megalomanský projekt ovládá a hraje na konzoli.

Co baví Obrovská variabilita příběhových linek

Hloubka a logika

Dialogy doprovázené stovkami cutscén

Souboje představují důstojnou výzvu

Nejlepší převedení pravidel papírového D&

D do videohry Co vadí Obtížnost a komplikované mechanismy mohou odradit

Ovládání na ovladači není úplně intuitivní

Němý hlavní hrdina 10 /10 Hodnocení

RPG pro PlayStation 5 a PC ● Cena: 1659 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Tušíte správně, žádná dramata se nekonají, hra je stejně dokonalá jako na PC, avšak k ovládání mám několik výhrad a neobešlo se to párkrát bez zlostného zasyčení směrem k Larianům.

Velikost hry je dechberoucí

Dovolte mi se alespoň v několika řádcích podělit o své dojmy ze hry. Příběh Baldur's 3 se odehrává nějakých 140 let po událostech druhého dílu, takže hlubší znalost předchozích události není zapotřebí. Spíše jsem se setkal několikrát s pomrknutím na neméně slavnou hru od Larian Studios, Divinity 2. Děj se odehrává na Mečovém pobřeží s hlavním městem Baldur's Gate.

Příběh začíná velmi dramatickým zřícením mezihvězdného plavidla bytostí zvaných Mind flyers. Tito chapadlatci vám do hlavy nasadí brouka hned v úvodu a to doslova. Jak se vypořádáte s dalšími nástrahami a oním vetřelcem ve vaším mozku, je už pak na vás, ale vězte, že nikdo vás tady za ruku nepovede a zemřít se dá velmi snadno v nehostinném světe Dungeons & Dragons. I kdybych chtěl prozradit něco víc z příběhu, tak to ani moc dobře nejde. Prakticky od prvního úkolu si píšete příběh sami. Na všem záleží. Co řeknete, komu to řeknete, co mu řeknete a s kým se setkáte dříve a kdo vám do cesty přijde později.

Mnohdy se stane, že kdybyste sled události otočili, ten, který leží v krvi u vašich nohou, mohl být vaším přítelem. Každý úkol, každá výprava je drama samo o sobě. Každý příběh v této hře má svoji hloubku, účel a návaznost na předchozí i budoucí události. Baví mě objevovat všechny zákoutí mapy, protože co když zrovna tam v tom rohu najdu předmět, kus dopisu nebo zajímavé NPC, které můj příběh, můj osobní příběh, obohatí? Proto taky můj postup hrou nebude trvat oněch avizovaných 100 hodin, ale mnohem více.

Komplikovanost bude pro mnohé nepřekonatelná

Důvod mého rozvážného postupu není jen radost z objevování, ale rovněž samotná obtížnost hry a komplikovanost páté edice pravidel D&D. Nejsem úplný začátečník a věděl jsem co je 20stěnná kostka, ale ten objem informací, statistik a mechanik je pohlcující. K tomu si připočtěte tuhé bitvy i na střední obtížnosti a vychází z toho, že hra, která strávila 6 let ve vývoji a 3 roky v předběžném přístupu nemusí být pro každého.

Kdo není v pravidlech zběžný a nehodlá věnovat čas studiu jednotlivých mechanismů, tak si dovolím tvrdit, že znechuceně hru odloží. Chce to čas, přemýšlení a pečlivé plánování každého kroku jedinečné party prazvláštních jedinců. Opět jste jednou vyšli na cestu za záchranou lidstva, tak se připravte na pot a krev.

„Chce to čas, přemýšlení a pečlivé plánování každého kroku jedinečné party prazvláštních jedinců.“

Tenhle macek si ukousne z disku významných 110 GB místa a je to oprávněné sousto. Grafika a okolní svět je vytvořený do nejmenších detailů, a navíc každá interakce s postavou, i tou nejméně důležitou je vyprávěna cutscénou. Autoři museli nahrát a nadabovat obrovské množství textu. O to víc zamrzí, že hlavní hrdina je němý. Kamera jakoby vždy zabere jeho tvář a z mimiky lze vyčíst pocity, ale nemohu tomu jaksi přijít na chuť. Chápu to, autoři by museli namluvit velké množství hlasových variací pro všechny rasy apod., ale i přesto je to pro mě rušivý element. Hudba a ozvučení si taky musely vyžádat pořádnou porci úložného prostoru, neboť celý svět hraje a zpívá. Z každého koutu lesa, osady nebo sklepení se linou zvuky a pazvuky. Do toho přihrává atmosférická hudba, kde se mi opět podsouvá srovnání s Divinity 2.

S ovladačem se nehraje ideálně

Přiznávám se, že se řadím mezi hráče, kteří vyrůstali na PC, respektive na dnes již legendárních RPGéčkách jako jsou první dva Baldury, Planescape Torment, Fallout 1 a 2 apod. Zkrátka hry z izometrického pohledu, kde ovládání je primárně tvořeno pro myš a klávesnici. Myší brouzdáte po mapě a posouváte hrdiny, klávesnice poskytuje zkratky pro inventář, deník, tolik potřebný quick-save... Však to znáte. Nejinak tomu je u Baldur's Gate 3. Z celého interface je zkrátka cítit, že bylo stvořeno pro počítačové periferie. Nicméně musím autory pochválit za tu snahou, kterou věnovali ladění ovládání na PS5, protože udělali asi maximum.

Není to ideální, skřípal jsem zuby, ale nakonec se mi ty funkce vžily do krve. Každý čudlík a páčka má minimálně dvě funkce a mnohdy se mi stalo, že při vypjaté bitvě, která už trvala několik desítek minut, jsem si ty funkce zkrátka popletl. Nevím, možná vy ostatní budete šikovnější, ale já se přiznám, že ani po dvaceti hodinách hry, jsem se stále necítil jistý v kramflecích. Často mi ujela mapa nebo jsem si omylem rozpojil partu, uklikl se a okradl nesprávné NPC. Rovněž mám pocit, že poměrně často zaměřovač v průběhu boje jakoby zamrzne a nelze tak využít celého dosahu kouzla. Přibližování a rotace mapy na páčce ovladače je rovněž kapitola pro ty trpělivější jedince, což já bohužel nejsem.

Nyní po několika desátkách hodin strávených toulkami Mečovým pobřežím, studiem pravidel a vnitřním soubojem s herním ovladačem se mohu přidat k dlouhému zástupu uctívačů nejnovějšího počinu Larian Studios a zvolat, že dílo je dokonáno a je dokonalé.