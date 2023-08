Recenze hry Baldur’s Gate 3. Takhle má vypadat otevřené RPG!

Larian Studios se překonaly a dost možná posunuly žánr na zcela novou úroveň. Baldur’s Gate 3 je excelentní otevřené RPG, které vás nechá dělat snad cokoliv.

Co baví Hravý otevřený svět s neomezenými možnostmi

Úžasně napsaný příběh

Zábavný soubojový systém

Úchvatná grafika, soundtrack a parádní dabing

Otevřená řešení každého úkolu Co vadí Hromada bugů

Postavy se občas zadrhnou 9 /10 Hodnocení

RPG pro PC ● Cena: 1 450 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Fenomén Dungeons and Dragons umožnil nadšencům fantasy po celém světě prožít si to dobrodružství, které většinou vyžaduje návštěvu šedého čaroděje. Obrovský úspěch hry vedl k různým herním zpracováním. Ačkoli je snad každé RPG do jisté míry inspirováno Dungeons and Dragons, přímým herním zpracováním je zejména série Baldur’s Gate či Neverwinter Nights.

Bioware, který stojí nejen za Mass Effectem, ale i právě zmíněným Baldur’s Gate, však již patří pod velký korporát EA a obdobné RPG již netvoří. Třetího dílu Baldur’s Gate se proto zhostilo Larian Studios, tvůrci série Divinity, kterým se podařilo téměř nemožné. Vzít nekonečné možnosti rozhodování a zasadit je do snad nejlepší hry roku.

Hned na začátku upřesním, že se jedná o taktické RPG. Chodíte po světě, plníte úkoly a když se dostanete do boje, řešíte je taktickým rozmýšlením, kdy dáváte pokyny skupině svých bojovníků.

Hledání léčby

Děj hry začíná zběsilou akcí. Ocitáme se na lodi takzvaných Mind Flayers, kteří místo vychovávání dětí radši nasazují larvy do oka jiných ras a mění je ve svůj druh, takové ošklivé chapadlovité monstrum. Při lovu lidí si však ukousli moc velké sousto. Začali lidi nahánět ve městě, čímž na sebe spustili útok draků, až se jejich loď nakonec zřítila.

Hlavní hrdina, kterým je vaše postavy, má Mind Flayeřího parazita ve svém oku a tato podivná věc se stane důvodem vzájemného sblížení. Z přeživších ze spadené lodi vznikne skupinka lidí s parazitem, kteří si začnou vzájemně pomáhat za cílem, aby se parazita zbavili. Vše je však mnohem zamotanější, než se zdá. Parazit jen nebere, ale také dává. Na světě je toho víc, než by se zdálo. A cesta za nalezením léčby je klikatá, trnitá a komplikovaná.

„Největší krásou hry je volnost vašeho jednání. V Baldur’s Gate 3 se nikdy nenudíte.“

Děj je strašně vtahující. V první řadě už tím, že vám umožní vytvořit si postavu dle svého gusta. Místy možná až příliš detailně. Editor vám dává na výběr nejrůznější třídy, každopádně můžete si případně vzít jednu z předpřipravených postav. Vaše statistiky pak extrémně ovlivní hru. Jestli jste spíše výřečný a ze situace se vykecáte či spíše inteligentní a rozluštíte i komplexní hádanky nebo necháte mluvit raději zbraně.

Extrémní volnost

Největší krásou hry je volnost vašeho jednání. V Baldur’s Gate 3 se nikdy nenudíte. Různé činnosti, úkoly nebo zajímavosti najdete takřka na každém rohu a nikdy vás hra nenutí cokoliv řešit určitým způsobem. Ať vás napadne jakákoliv cesta, častokrát ji můžete rovnou použít i v praxi.

Stejně jako v Dungeons and Dragons mnoho věcí lze provést, ale o úspěchu rozhodnou čísla. Potřebujete třeba hodit 15, abyste byli úspěšní, přičemž k výsledku kostky se mohou přičíst další statistiky. Například při řešení úspěchu odpovědi může přidat menší bonus charisma. Ve hře můžete hrát za každou postavu z vaší družiny a často dokonce stojí za zvážení, zda by nebylo lepší plnit nějakou výzvu s někým jiným, kdo má větší predispozice. Neúspěch se samozřejmě trestá.

„Hra je tak otevřená, že vám ani nenařizuje konat dobro či zlo. Lidem můžete pomoct nebo je hned zabít.“

Hra je tak otevřená, že vám ani nenařizuje konat dobro či zlo. Lidem můžete pomoct nebo je hned zabít. Ano, je dobré zjistit pravdu a jednat dle svého vědomí, ve výsledku vám nic nebrání v tom vytáhnout meč a vyřešit vše násilím. Je to prostě komplexní sandbox, který netrpělivcům vůbec nebrání řešit vše přímočařejší cestou.

Svět je navíc prezentován na jedničku. Hra vypadá nádherně, má úžasný soundtrack, je perfektně napsaná i namluvená. Vedlejší postavy, které vás provázejí, jsou neskutečné. Každá má své světlé i stinné stránky, postavy se mezi sebou hádají a vaše rozhodnutí klidně mohou vést k tomu, že zemřou.

Nechť promluví zbraně

Ani v momentech, kdy dojde k soubojům, Baldur's Gate nezklame. Jedná se o tahovou strategii. Každá postava má svou iniciativu, což rozhodne pořadí, ve kterém členové party mohou útočit v každém kole. Je-li víc vašich postav za sebou, už za ně můžete hrát v libovolném pořadí.

Opět zde figurují dvě důležité věci – volnost a náhoda. V boji máte obrovské množství možností. Můžete využít prostředí, předměty, každou postavu naučit spoustu různých schopností a kombinace toho všeho je zásadní pro výhru. Postavy jsou ve hře zvoleny tak, abyste je mohli dobře kombinovat dohromady a boj nikdy nebyl monotónní.

K tomu napomáhá i váš nepřítel. Ve hře je plejáda odlišných nepřátel s rozdílnými silnými a slabými stránkami. K výhře v boji musíte vědět, jak toho využít pro svůj prospěch a také pamatovat na to, že umělá inteligence není úplně hloupá a může vás nazpátek překvapit esem v rukávu. Nepřítele lze strčit z útesu, ale musíte počítat s tím, že to může udělat i on sám. Můžete na schody dát sádlo, po kterém bude nepřítel klouzat… no jo, ale pak můžete uklouznout i vy.

Škoda hromady bugů

Bylo by na dlouho vyjmenovat, co vše ve hře můžete dělat a co vše ji dělá výjimečnou. Můžete se věnovat alchymii, okrádat ostatní, kombinovat různé zbraně, pomáhat svým druhům... Jen škoda, že má hra spoustu různých bugů.

To je obecně asi jediný zápor. Mnohé úkoly se zacyklily a nešly splnit či následné řešení bylo velmi obtížně, postavy se často zadrhávaly a nejednou jsem se dostal do bitvy jen s částí skupiny a se zbytkem musel do bojové části dojít. Nemluvě o spoustě různých bugů s texturami.

Nebýt toho, máme tu možná tu nejlepší hru za poslední desítky let. Obrovská volnost Baldur’s Gate dělá z otevřeného světa hry něco tak úžasně zábavného, že bude trvat dlouho, než to někdo trumfne.