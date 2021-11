Recenze hry Battlefield 2042. Rozbité bojiště budoucnosti

Co baví Svižná hratelnost

Vynikající fyzikální model

Mód Hazard Zone

Bonus v podobě Portalu Co vadí Obrovské množství bugů

Špatná optimalizace

Operátoři nefungují tak dobře jako třídy

Menší důraz na nutnost spolupráce v armádě 6 /10 Hodnocení

Cestou k úspěchu je hlavně dobrá znalost vkusu svých fanoušků. Dej jim, co si přejí, a oni si hru koupí. Battlefield se trefil do černého s Battlefieldem 1 z první světové války, který napomohl k mnoha vtipům na sérii Call of Duty. Další díl z doby druhé světové války rovněž nezklamal. Dle vývojářů bylo historie dost a bylo načase podívat se do budoucnosti.

Battlefield V: druhá světová válka znovu ožívá (recenze)

Jak název odhaluje, hra se odehrává v roce 2042. Arzenál zbraní je podobný dnešní době, ačkoli má pár hi-tech vychytávek. Rozdíl hledejte v jiných věcech. Kampaň, která byla spíše kritizovaná, je zcela vynechaná. Vedle klasického Conquestu tu máte také režim podobný Battle Royale. A pro hračičky je tu speciální novinka Battlefield Portal. Jenomže nemažme med kolem pusy, jako celek je nový Battlefield zklamáním a osobně se radši vrátím k předchozím dílům.

Válka po ekologické katastrofě

Příběh hry je prezentován pouze v úvodu. Budu velmi stručný, pro detaily si přečtěte naši novinku. Na svět přišla velká ekologická katastrofa, zničilo to města a velkou část satelitů a mnoho lidí se stalo takzvanými NO-PATS. Jsou to uprchlíci, které nikdo nechce. Přijdou vhod poté, co spolu začnou bojovat Rusko a USA a začnou být najímání jako žoldáci.



Ve hře chybí kampaň a příběh jako takový je tedy velice okrajový

Vojenská technika je blízká Battlefieldu 4. Tanky jsou modernější, po stránce hratelnosti se příliš neliší. Zbraně mají vychytávku, že si je můžete upravovat na místě. Chcete si v průběhu boje změnit míření? Není problém! Hra apeluje na rychlost a zručnost jednotlivce spíše než na úzkou spolupráci v týmu. Doplňování tříd není zásadní, na rozdíl od předchozích dílů ze světových válek, kde bylo nutné, aby medik léčil a podpora doplňovala munici. Zároveň třídy zmizely a místo nich jsou tu operátoři.

Hra apeluje na rychlost a zručnost jednotlivce spíše než na úzkou spolupráci v týmu

Příběhově v podstatě dává smysl, že si nevybíráte třídu vojáka, ale operátory. Teoreticky je to to samé. Operátor má svou třídu, ale pokud jsou řekněme dva operátoři inženýři, každý z nich se speciálními schopnostmi liší. Rozdíly nejsou malé, může to znamenat, že tento operátor má automatické dělo a tenhle zase drona, který detekuje jednotky poblíž. Dle mého je to však špatné rozhodnutí.



Místo tříd jsou zde operátoři, což nám osobně uškodilo v tom se do hry více vžít

Hra se systémem operátorů vzdálila od možnosti si postavu více přizpůsobit. Máte tu sice různé zbraně, které postupně odemykáte a hromady kosmetických doplňků. Co se ale týče postavy jako takové, je z velké části daná. Můžete (jako já) hrát za postavu, která vám není sympatická, ale má dobré speciální schopnosti. Přitom v běžném Battlefieldu byste prostě upravili vybavení třídy. Důvodem může být režim Hazard Zone (cosi jako Battle Royale), který omezuje počet určitých operátorů v týmu.

Posbírejte data a utíkejte pryč

Ačkoli Hazard Zone není vyloženě unikátní, kombinace různých prvků přeci jen přinese odlišný zážitek než jiné Battle Royale a v zásadě jde o jakousi kombinaci her Hunt a Escape from Tarkov. Vaším úkolem je jít na mapu, posbírat co nejvíce dat a utéct zpátky. Mapa se nezmenšuje, každopádně k úspěšné evakuaci musíte dosáhnout „Extraction point“ (na mapě přistane vrtulník), kam se hráči sbíhají.



Hazard Zone je příjemnou novinkou, která se na Battle Royale dívá trochu jinak

Mód je příjemnou novinkou ve hře. Máte tým čtyř hráčů a hned v samotném základu je třeba dobře spolupracovat. Musíte se domluvit, kdo bude mít jakou třídu a jaké vybavení ponesete. K hledání dat výrazně pomůže speciální skener, který umí body vyhledat, ale s ním nemůžete mít například lékárničku.

V Hazard Zone musíte jít na mapu, posbírat co nejvíce dat a utéct zpátky. Mapa se nezmenšuje, každopádně k úspěšné evakuaci musíte dosáhnout „Extraction point“

Se zvoleným vybavením budete pravděpodobně celou hru (ačkoli můžete sebrat zbraň mrtvole) a na mapě vedle hráčů potkáte také boty. Velikost mapy je optimální, akce je dostatek, a hlavně atmosféra je skvělá. Hazard Zone je podrážen spíše menším množstvím map, což pocítíte hlavně v jiných částech hry.

Rychlé bojiště moderní války

Hlavní částí hry je stále Conquest. Jedná se o klasický režim s obsazováním pozic na mapě a sbíráním bodů. Vývojáři k němu dali také přídavek v podobě režimu Breakpoint. Jedná se v podstatě o Operations z předchozích dílů, takže jedna strana je obránce, druhá útočník a vždy se bojuje o menší úsek mapy a s úspěchy útočníka se postupuje dál na další úsek mapy. Zde bohužel nastává problém v podobě nedomyšleností.



Map je málo, zajímavé jsou jen některé. V zápasech se nám až příliš opakovaly tři stejné

Hra je rychlejší, ta část mapy, kde se bojuje, začne působit dost těsně. Útočník hlavně nemá víc pokusů a když jednou prohraje, boj končí. Breakpoint zpravidla netrvá moc dlouho, bojujete na menším úseku mapy, protože dál se nedostanete. Vývojáři se očividně nepoučili z předchozích dílů a nedali útočníkovi nějakou výhodu. Ačkoli obránce má mít šanci, mód zkrátka není zábavný, pokud utkání skončí v první nebo druhé čtvrtině celé mapy. Obecně když si vzpomenu na Operations, jednalo se dokonce o sérii map, byl tam nějaký výpravný prvek, a to tady kompletně chybí a působí to prázdně.

Battlefield 2042 s efekty RTX. Nechybí DLSS ani ray tracing Série Battlefield vždy byla jakýmsi etalonem grafického pokroku a lákala na ten nejhezčí grafický kabátek a nejmodernější technologie. Ani letošní ročník není výjimkou, i když bohužel jen zčásti. Díky spolupráci s Nvidií jsme si opět mohli pohrát v nastavení s technologiemi jako ray tracing, DLSS 2.0 či Nvidia Reflex.

DLSS 2.0 a Nvidia Reflex se postarají o hbité snímkování i dobrou odezvu Battlefield 2042 je bohužel v technicky opravdu příšerném stavu, na kompletní ortel si ještě tak budeme muset počkat. Už nyní však všechny výše zmíněné technologie fungovaly a když se dařilo i v ostatních sférách, vše skvěle odsejpalo. Reflex se postaral o minimální latenci a odezva při střelbě byla velmi uspokojivá a především přesná, bez zbytečných lagů a zasekávání. Také DLSS 2.0 je tu možné nastavit velmi podrobně, od důrazu na kvalitu až po výkon a dokonce i ultra výkon, čímž hra upřednostňuje vyšší snímkovací frekvenci před kvalitou obrazu. Hra tak dokáže svižně udržovat až 100FPS, bohužel špatný technický stav samotné hry držel snímkovací frekvenci nejčastěji kolem hranice 60FPS. Za to ale nemůže technologie, nýbrž hra samotná.

Vlevo hra bez ray tracingu, vpravu se zapnutým ray tracingem Největší smůlu mají fanoušci ray tracingu. Na realistické odrazy a lesklé povrchy můžete prozatím zapomenout, jelikož ray tracing je tu přítomen pouze u ambientní okluze a realisticky tedy ukazuje dopad světla na různé povrchy. Díky tomu jsou hrany objektů mnohem jemnější a vypadají realisticky včetně jemného stínování, což je vidět např. ve srovnávacích obrázcích výše. Tím ale využití technologie ve hře končí, budeme tedy doufat, že skrze budoucí aktualizace dorazí ten pravý ray tracing. A mnohem lepší optimalizace.

Hra trpí malým množstvím map. Sice je jich 7, což je v podstatě průměr, ale začnou se rychle opakovat a některé jsou vyloženě nezajímavě. V betě hry se ukázala mapa Orbital a chápu proč. Je s přehledem nejzajímavější, ať už mluvíme o pestré krajině, budovách a dokonce raketě. Další mapy mohou vypadat pěkně, ale pocit z bojiště nedotvoří dostatečně dobře. Až na výjimky tu nejsou intenzivnější boje centralizované kolem logické lokace a hodně míst se sobě až moc podobá. Úplnou katastrofou je Manifest, přístav v Singapuru, kde polovinu mapy tvoří kontejnery.



Hra je méně založená na spolupráci, velké boje jsou spíše o tom každý sám za sebe

Level design nedokázal vytvořit pocit toho „parku“ pro zábavné utkání. Nejsou tu intenzivní boje v ulicích ani přestřelky u vlakové stanice. Vývojáři ze hry neodstranili pouze nutnost spolupráce odlišných tříd, ale téměř nutnost spolupráce jako takovou. Mapy jsou dělané hlavně pro sólisty, kteří pobíhají po mapě a jasný směr, kterým by se vydala jednotka, tu není. A to mi velmi chybí, protože právě pocit boje v armádě pro mě vytvářel Battlefield a odlišoval ho od konkurence.

Laboratoř pro historické šílence

Zajímavých nápadem je Portal, ale zmíním ho spíše ve zkratce. Je to speciální mód, který vám umožní zahrát si dřívější Battlefieldy, a to Battlefield 1943, Bad Company 2 a Battlefield 3. A abyste nemuseli hrát běžné multiplayerové zápasy, můžete začít experimentovat.



Portal je příjěmným bonusem, převratný prvek v něm ale nehledejte

Hra vám dá možnost dát německou armádu z druhé světové války proti americké armádě ze studené války. Můžete nastavit, že jeden tým bude větší než druhý, ale ten větší tým může používat jen pistolky. Zní to lépe, než to v praxi funguje. Háček je v tom, že to zabaví jen na chvilku a ve skutečnosti mi běžný Battlefield po hodině blbnutí chyběl.

Portal je zajímavý, na chvíli zabaví, ve výsledku nic zásadního nepřináší

Celé to myšlenkou hapruje na tom, že Battlefieldy, které jsou v Portalu k dispozici, jsou vedle 2042 již starší. Série se ale posunula mílovými kroky v animacích, pohyblivosti či UI. Portal je zajímavý, na chvíli zabaví, ve výsledku nic zásadního nepřináší. Je to malý, ale příjemný bonus.

Nejvíc bugů od doby Cyberpunku

Po grafické stránce jsem trošku nerozhodný. Hra má naprosto excelentně propracovaný fyzikální model. Když fouká vítr, hýbají se větve. Když vystřelíte v budově, spustí se protipožární systém. Naprosto úchvatné jsou změny počasí, ať mluvíme o tvorbě tornáda, dešti nebo mlze. Nemá to až tak velký vliv na hratelnost, jak vývojáři slibovali, atmosféru to však dotváří bombasticky. Každopádně jak se na hru dívám jako celek, možná se mi předchozí díly líbily víc.



Počasí je parádní, veškerý vizuální prožitek ale kazí špatná optimalizace a hory bugů

Hra naprosto nezvládá detaily obličejů, to opravdu nevypadá moc pěkně. Destrukce je méně propracovaná a půlka budov se často nehne. Dál je tu nevýrazný styl hry. Obě armády se až moc podobají, takže necítíte tu atmosféru boje odlišných velmocí. Spolu s tím jde také soundtrack, který sice zvážní, jakmile jde v bitvě do tuhého, ale opět v porovnání s předchozími díly mu chybí šťáva. Katastrofální je technická stránka hry.

Všelijakých bugů je ve hře až nezdravě mnoho. Hra nám mnohokrát spadla. Jindy UI neukázalo, že voják je spojenec

Možnost vychytávek jako ray tracing zní dobře, kvůli špatné optimalizaci to nicméně využijí jen vyvolení. Když jsme u optimalizace, mám RTX2070 a Intel Core i7, a i tak se textury nebo dokonce předměty často načítaly pomalu. Vidět chvíli řidiče bez auta není neobvyklé. Nemůže vás překvapit ani občasný propad fps a velmi pomalé načítání hry. A to jsem hru nevyzkoušel na konzolích, třeba je to tam lepší. Bojím se, jak hra běží na Xbox One a PS4.



Zkoušel jsem hrát i s AI. Je tupé, snadno ho trefíte, ale dokáže mít chirurgicky přesnou mušku

Všelijakých bugů je ve hře až nezdravě mnoho. Hra nám mnohokrát spadla. Jindy UI neukázalo, že voják je spojenec a chvíli jsme stříleli do, jak se zdálo na první pohled, nezničitelného nepřítele. Jednou se mi zasekly předměty a nešlo položit automatické dělo. A můžeme pokračovat! Plná hra mi přijde v mnohem horším stavu, než v jakém byla beta a ta byla také dost rozbitá.

Battlefield 2042 je pro mě bezpochyby zklamáním. Je svižný a akční, nicméně vzal ze hry pár věcí, které pro mě znamenají Battlefield. Zhoršil kvalitu herních módů z předchozích dílů a přidal mnoho technických chyb. Pořád je to hra, kterou si můžete užít, nicméně počkejte minimálně rok, než se chyby opraví.