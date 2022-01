Recenze hry Beyond a Steel Sky. Adventura z utopie s řadou problémů

Co baví Příběh

Nápadité hádanky

Zajímavý svět

Pohodlné ovládání na gamepadu Co vadí Horší animace a mimika

Doskakování modelů postav

Nasvícení funguje zvláštně

Propady FPS 6 /10 Hodnocení

Zápletka ohledně toho, že si lidstvo prošlo nukleární válkou a dalšími tragédiemi je docela častá. Beyond a Steel Sky na to jde podobně, ale místo toho, aby se řešilo, co si zbývající obyvatelé země teď počnou, představí příběh odehrávající se v době, kdy se situace už poměrně stabilizovala. Vznikla velká města, kde lidé žijí podle pravidel a zákonů. Existuje ale spousta skupin v zemi nikoho, které se tady říká The Gap. Z jedné takové skupiny bylo uneseno dítě a vaším úkolem je dostat ho zase zpět k jeho rodině. Stopy vás zanedlouho dovedou k městu Union City, jehož obyvatelé si na první pohled užívají pohádkový život.

Únosy v utopickém městě

V hlavní roli je Robert Foster, kterému Union City není cizí. Po incidentu z minulosti, během kterého přišel o rodiče, se totiž zasloužil o jeho osvobození společně s jeho parťákem Joeym, což je umělá inteligence, kterou si Foster vlastnoručně vyrobil. Město nechal na starosti Joeymu a odešel tam, kde ho bude více potřeba. Za dobu jeho nepřítomnosti se ale Union City dost změnilo. Vypadá to, že vše funguje jako na drátkách a zdejší obyvatelé jsou šťastní a neustále se radují, jak skvělý je koncil, který město vede. Ve skutečnosti ale nemají na výběr a kdo vybočí z řady, s tím to nedopadne dobře. Všichni se řídí podle striktně nastavených pravidel, jejichž porušení si ani nemohou dovolit, protože jsou neustále sledování zdejším systémem MINOS. Vy se každopádně musíte starat hlavně o řešení únosů, které se ukážou jako mnohem větší problém, než se z počátku zdálo.

Jistě není od věci podotknout, že to není poprvé, co se do tohoto futuristického světa můžete podívat. V roce 1994 vyšla adventura Beneath a Steel Sky, jejíž vývoj měli na starosti stejní autoři, tedy studio Revolution Software. Kromě toho od nich můžete znát i adventurní sérii Broken Sword. Příběh Beyond a Steel Sky se odehrává 10 let po událostech předchozí hry a děj pochopíte bez problému i v případě, že se chystáte pouze na pokračování. Příběh opět napsal Charles Cecil, který se na něm z velké části podílel i u Beneath a Steel Sky. Není tedy divu, že i v tomhle případě stojí za to. Má spád, odehrává se v zajímavém světě, dává smysl a není zbytečně natahovaný. Závěr sice může působit docela unáhleně, ale je vidět, že autoři ani neplánovali vyprávět příběh světa do posledního detailu. Drželi se linky s únosy a ta funguje dostatečně dobře na to, aby hráče zaujala od začátku do konce. Jen je tedy potřeba znalost angličtiny. Ve hře totiž nenajdete ani české titulky.

Není to ale jen o příběhu a konverzacích. Nechybí ani řešení hádanek, skrz které se musíte propracovat k dalším částem příběhu. I když jsem se u některých zdržel delší chvíli, tak ve výsledku řešení vždy dávalo smysl. Beyond a Steel Sky se dokázalo vyvarovat situacím, kdy byste museli použít klasickou taktiku “všechno na všechno”. Ve svém inventáři jsem většinu času ani moc věcí neměl, takže mi velmi rychle docvaklo, co by v dané situaci mohlo mít využití.

Když už u některé hádanky budete v koncích, vždy je tady ještě jedno řešení. Foster se velmi rychle dostane ke skeneru, díky kterému může měnit vlastnosti různých strojů, prohazovat je mezi sebou a upravovat jejich funkce. V takových případech vám pomohou všudypřítomní roboti, hologramy nebo automaty na lahodný nápoj spangles. Nad takovými hádankami už je potřeba trocha zamyšlení a vývojáři si dali záležet na tom, aby stále nebyly na jedno brdo. A pokud by nastala taková situace, kdy opravdu netušíte, co máte dělat, tak nemusíte zavítat na Google nebo YouTube. Nápovědu najdete přímo ve hře.

Nelichotivý technický stav

Tam, kde Beyond a Steel Sky exceluje s příběhem, ho bohužel táhne dolů grafika a technický stav. Vývojáři pro tuto hru zvolili styl cel-shade a vypůjčili si i bubliny z klasických komiksů. Nebyl by to takový problém, pokud by to zvládli zpracovat dobře jako třeba v Borderlands. Nejvíc mi vadí, že zdejší postavy nemění výrazy. Je jedno, jestli je zrovna všude klid nebo se řeší napjatá situace. Foster i ostatní, se kterými vede konverzaci, se budou tvářit stále stejně. Vzhledem k tomu, že tohle je vesměs čistá příběhovka, by jí zapracování na mimice dle mého hodně prospělo. To platí pro animace obecně. Jiné hry dokázaly, že i s tímto grafickým stylem se dá s animacemi pracovat mnohem lépe.

Musím pochválit ovládání na gamepadu. Z nedávné doby mám v paměti konzolovou verzi Disco Elysium, která se neovládala zrovna pohodlně. Beyond a Steel Sky je oproti tomu bez problému hratelné na kterékoliv platformě, na kterou se dostalo. Sám jsem měl k dispozici verzi pro Nintendo Switch. Tato verze oproti ostatním má ale na druhou stranu svá negativa kvůli nižšímu výkonu. Je samozřejmé, že detaily a rozlišení na tom budou hůř. Stále to ale není nic hrozného a obzvlášť při hraní v handheld módu Beyond a Steel Sky nevypadá špatně. Oproti ostatním verzím je každopádně na první pohled znát, že vývojáři hodně osekávali kvalitu i grafické efekty.

Docela mě zarazila plynulost. Občas nestačím žasnout nad tím, co jsou některá studia na této konzoli schopna rozběhnout. Tituly jako Zaklínač 3, Dying Light nebo Alien: Isolation na Switchi běží až překvapivě dobře. Oproti tomu bych od adventury, jejíž děj se odehrává v poměrně uzavřených lokacích a nemá žádné náročné mechaniky, očekával, že s tímhle nebude nejmenší problém. Beyond a Steel Sky se na Switchi bohužel nedaří držet stabilně ani na 30 FPS. Tím ale technické nedostatky nekončí. Na některých místech funguje nasvícení docela zvláštně. Ze strany, kde na postavu svítí slunce, je občas tmavá, zatímco z té druhé září. U stínů mi pak přišlo, že je to o náhodě, jestli se zrovna vykreslí nebo ne. A když už se ji zadaří, tak jejich kvalita úplně nelahodí oku.

Ještě je tady jedna technická věc, která docela nepříjemně ovlivňuje hratelnost. Modely se v prostředí načítají až ve chvíli, kdy k nim dojdete na bližší vzdálenost. Problém je, že to platí hlavně pro postavy. Vypadá to tedy tak, že se rozhlédnete po lokaci a na první pohled vám přijde úplně prázdná. Když ale začněte pobíhat kolem, tak zjistíte, že se jen nenačetly postavy. Je to otravné hlavně v místech, kde pochodují po lokaci a vy musíte zdlouhavě hledat, kde zrovna jsou.

„Pokud vám nestačí jen dobře napsaný příběh a chtěli byste si hru užít s lepším vizuálem, určitě sáhněte po verzi pro PC nebo ostatní konzole.“

Podle toho, co jsem viděl na záběrech z verzí pro ostatní platformy, na tom Beyond a Steel Sky jinde není vůbec špatně. Vývojáři by se nicméně měli postarat o to, aby hra vypadala dle jejich představ na všech platformách a pokud ji kvůli menšímu výkonu Switche nejsou schopni naportovat v dostatečné kvalitě, tak by to snad ani neměli vůbec dělat. Pokud vám nestačí jen dobře napsaný příběh a chtěli byste si hru užít s lepším vizuálem, určitě sáhněte po verzi pro PC nebo ostatní konzole.