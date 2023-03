Recenze hry Beyond The Wall. Kratičké, ale kouzelné dobrodružství v klasické adventuře

Studio Rocking Toy odvedlo výbornou práci při tvorbě svého díla. Krásná stylizace a pohádkové prostředí kazí snad jen krátká herní doba.

Co baví Krásný vizuál

Nápadité prostředí

Dobré hádanky Co vadí Krátká herní doba 9 /10 Hodnocení

Beyond The Wall zastupuje žánr point & click adventur, které se už bohužel v dnešní době netěší takové popularitě jako dříve. To nic nemění na tom, že tvůrci si na hře dali viditelně záležet a zvládli to na výbornou. Při prvním pohledu na hru mě zaujala grafická stylizace. Celý svět působí přesně tak, jak bych si představoval nějakou dětskou pohádkovou knihu.

Narazíte na oživlá zvířata, rostliny, a dokonce i zahradní trpaslíky. Prostředí krásně dokresluje celou pohádkovou a v některých místech i trochu děsivou atmosféru. Pro hru je to jednoznačné plus. I když řešení hádanek není nijak časově omezené, měl jsem mnohdy pocit, že je asi lepší si pospíšit, než si pro mě přijde ta příšera, co čeká za rohem. Představivosti se meze nekladou a na Beyond the Wall je to vidět. Svět vnímáme očima malé dívky, jejíž kamarád neodpovídá na zvonek u dveří, i když se u něj doma svítí. Pro dívku tohoto věku je dobrodružství vydat se sama přes různé překážky až k onomu domu a na stejné vlně jsem byl během hraní i já sám. Celé mě to dokázalo vtáhnout a vytvořit pocit, že ne všechno je tak mírumilovné, jak vypadá.

Samotný herní zážitek v rámci hádanek je přiměřeně obtížný. Nesetkal jsem se s ničím, co by mi vyloženě dělalo problém a nemohl jsem to vyřešit. Jak už bývá zvykem u point & click adventur, hlavní roli hraje prostředí a co v něm naleznete. I ten jeden předmět, který se zdá na první pohled nepoužitelný, se bude někdy hodit. Pokud byste si nevěděli rady, je k dispozici drobná nápověda v podobě dětské kresby, která vám vždy ukáže, co je vaším cílem. Neukáže vám ovšem, jak ho dosáhnout. Každopádně hratelnost a hádanky působí skvěle a je radost je řešit a postupovat dál.

Jediné, co mi na hře vadilo, je fakt, že k jejímu dohrání vám stačí zhruba něco málo přes hodinu. Dokážu si představit, že u této hry bych strávil alespoň o dvě hodinky víc a s radostí prozkoumával svět dál.