Recenze hry Blood West. Westernový horor s parádní hratelností neskrývá nic jiného než smrt a zrůdy z podsvětí

Blood West nabízí jen to nejlepší, ať už se jedná o pocit strachu, který nikdy nemizí nebo parádní retro stylizaci. Hra to není pro každého, ale důraz na stealth a těžký souboj rozhodně zaujme.

Co baví Parádní soundtrack

Kladený důraz na tichý postup

Retro stylizace

Hororová armosféra po celou dobu hraní

Nutnost přistupovat ke keždému nepříteli odlišně Co vadí Obtížnost může některé hráče odradit 9 /10 Hodnocení

Westernová FPS pro PC ● Cena: 610 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Na začátek řeknu, že Blood West si mě na první dobrou získal svojí stylizací. Pěkná retro grafika spolu s výborným soundtrackem mě vtáhly přímo do hry. Svou cestu začnete jako oživený pistolník, který musí oblast zbavit od všeho zlého. Příběh není ani při nejmenším to, co je na hře zajímavé, ale i tak dodává příjemné pozadí dění okolo vás.

Soustředit se na hratelnost je rozhodně cesta, kterou jít. Věřím, že nesedne každému, ale zvládnutá je výborně. Střílečka z první osoby, kde většinu nepřátel musíte zabít tiše? To zní jako blbost. No, opak je pravdou a Blood West dokázal zkombinovat jak tichý přístup, tak i střílení. I když velmi doporučuji dávat přednost tichosti, i střelba má něco do sebe. Na výběr máte z celé řady westernových zbraní. Brokovnice, Winchesterovka, revolvery a mnoho dalšího. Pro ty z vás, kteří byste se chtěli čistě pohybovat ve stínech, hra také nabízí mnoho možností. Můžete vyzkoušet nože, sekery, meče nebo můj nejoblíbenější luk.

Tichost je klíč a funguje skvěle. Pokaždé, když se přiblížíte k nepříteli, zobrazí se ukazatel, který signalizuje, kdy vás odhalí, ať už pomocí sluchu či zraku. Tady kromě celkové atmosféry přichází na scénu největší hororový prvek. Ne každého nepřítele potkáte jeden na jednoho, většinou se vyskytují ve skupinkách a věřte mi, že není horší pocit, než když se opatrně plížíte a přesně v moment, když máte napřáhnuto k útoku, se potvorák otočí. V tu chvíli přichází pocit paniky a strachu následovaný chaosem, kdy se k vám hrnou všichni nepřátelé v oblasti.

S tím se pojí systém smrti. Umíráte tu hodně, fakt hodně. Pokaždé se znovuzrodíte na posledním „bezpečném místě“, které jste navštívili. Musím říct, že do některých oblastí jsem se vracel opravdu mnohokrát a ne proto, že bych chtěl. Jednoduše jsem musel, potřeboval jsem sebrat úkolový předmět. Na jednu stranu to bylo lehce frustrující, ale na stranu druhou mi to dávalo smysl v rámci příběhu. Blood West má být těžká záležitost, rozhodně není žádná procházka růžovou zahradou.

Nervy jsem měl v mnoha chvílích našponované. Ze začátku jsem se potýkal s pocity jako u souls-like her. Jdu, umřu, jdu znovu, znovu umřu a takhle pořád dokola, dokud hru neodinstaluju. Což mi vydrží tak deset minut a pak si musím získat zpátky svou hrdost a prostě tou zatracenou částí projít. Zdroje jsou evidentně na západě nedostatkovým zbožím, a tak vám budou scházet životy, náboje, léčení, stamina a vlastně vše, co vás napadne. Takže už tu máme prvky FPS, stealth akce a survival hororu. Vše jde ruku v ruce a mechaniky krásně jedna druhou doplňují. Hratelnost je zábavná a chytlavá.

Někomu může přijít Blood West frustrující a příliš obtížný. Sám jsem měl ze začátku takový problém. Můžu ale s klidem na srdci říct, že i když se hra jeví jakkoli obtížně, tak pokud přežijete prvních pár misí a posbíráte dostatek předmětů na prodej, váš power level roste úměrně s nepřáteli. Ano, stále je obtížné je všechny sundat potichu a hlasitě to jde ještě o něco hůř. Ale postupně si odemykáte převážně pasivní schopnosti nebo vybavení, které vám otevírá jinačí cesty k úspěchu. Nezapomínejte tedy na molotovy, dynamity nebo využívat prostředí ve váš prospěch. Příšery jsou totiž tupé a neumí lézt po žebříku.

Bojujete s příšerami všemožného druhu. Byl jsem upřímně překvapen kreativitou autorů, protože se mi ještě nestalo, že by na mě střílela přerostlá vrána, či co to bylo. Narazíte také na bosse, kteří se svým vzhledem často výrazně liší od ostatních. Druhů nepřátel je, řekl bych, dostatek. Dostatek na to, abyste měli možnost si ke každému vytvořit určitý přístup. S tím vám pomůžou také cáry papíru, které najdete po světě, kde jsou příšery popsány a dočtete se v nich i to, jaká taktika na ně platí. Dám příklad, k běžnému příšerákovi přijdete zezadu a přetáhnete ho sekerou. Pak ale narazíte na potvoru, která má na sobě ještě jakousi rakev a nestačí vám tedy jedna rána sekerou, musíte mu naložit o něco víc. To každopádně znamená prozrazení a jistou smrt. Takže radím, dobře si čtěte texty, které najdete, informace z nich jsou mnohdy k nezaplacení.

Blood West je otevřený svět, kde přecházíte v průběhu kapitol do různých biomů. Začnete v klasickém westernovém zlatém dolu a přilehlých městečkách, následně se vydáte do bažin nebo hor. V dané oblasti můžete jít kamkoli. Hra vás nijak nevede za ručičku a jestli si chcete jít do dolu nebo do kostela, je čistě na vás. Průzkum odměňuje docela hodně. Nese ale i svá rizika.

V náhodné jeskyni můžete narazit na neskutečně drahé zbraně, lektvary nebo amulety. Také je ale velmi pravděpodobné, že se to tam bude hemžit nepřáteli a taková přesila většinou znamená, že jediná chybička je jistou smrtí. Útěchou může být, že i po smrti vám zůstanou všechny věci v inventáři. Takhle jsem víceméně udělal některé úkoly. Bylo potřeba vzít předmět, tak jsem k němu naběhl, vzal ho a nechal se zabít. Předmět mi zůstal a úkol byl splněný. Samozřejmě to ale nese nutnost celou oblastí posléze proběhnout znovu. Dalším prvkem hratelnosti je i správa inventáře. Ten je rozdělen na políčka a každá věc jich zabírá několik. Nejedná se o složitý systém, ale někdy vyžaduje dávku hravosti a dovednosti nabyté z Tetrisu.