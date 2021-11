Recenze hry Call of Duty: Vanguard. Každoroční jistota, co by chtěla změnu

Co baví Skvělý gunplay

Perfektní audiovizuální zpracování

Implementace pacingu

Multiplayer jak ho známe a chceme

Působivé CGI snímečky Co vadí Kampaň mohla být delší

Minimum novinek

Zombies už nemá takovou sílu

Nutné vyladit Champion Hill 7 /10 Hodnocení

Podzim již dlouhé roky nezačíná padajícím listím. Ten pravý podzim totiž přichází teprve tehdy, když je na světě nový díl sérií Call Of Duty nebo Battlefield. Ani letos tomu samozřejmě není jinak. Opět se nám tak naskýtá možnost vrhnout se na světová bojiště v jedné z nejikoničtějších herních sérií vůbec. Jak si nový díl s podtitulem Vanguard vede, v čem se odlišuje od předchůdců a jaké inovace přináší?

Dnes se podíváme zpátky do minulosti...

Nebudeme to zbytečně dlouho natahovat, odpověď totiž většina z vás předem tuší. Call Of Duty: Vanguard je dalším klasickým přírůstkem do série, která se vlastně ani moc posouvat nechce. Proč taky? Vždy se najdou tisíce kritiků a brutálních odpůrců, ale zároveň i stovky tisíc těch, kteří budou každý nový díl COD hltat i s navijákem. Ani jednu skupinu neodsuzujeme, spíše konstatujeme. Jakkoli si všichni uvědomují, že série již dlouhé roky stagnuje, stále je velice oblíbená a nic na tom rozhodně nezmění ani nejnovější díl.



Po grafické stránce hra rozhodně nezklamala

Vývojáři nás v něm vezmou na několik světových bojišť druhé světové války, a to jak v singleplayeru, tak v multiplayeru. Zastoupen je pochopitelně i populární Zombie mód, kterému však začíná pomalu docházet dech.

Hlavní kampaň se rozjíždí trochu ospale a nejistě

Vezměme to ale pěkně popořádku. Hlavní kampaň se rozjíždí trochu ospale a nejistě. Přepadení vlaku a následná infiltrace základny zkrátka není tím nejlepším startem v sérii. Prolog je až příliš generický, chladný a nereprezentuje celkovou podobu hry dostatečně, a to jak z hlediska hratelnosti, tak i grafického potenciálu. Úvodní mise však naštěstí pouze směřuje budoucí výpravu a určuje základní rámec. Ten udává speciální vojenská jednotka tvořená vybranými jedinci z celého světa. Po nezdařené misi však o chloupek unikne smrti a padne do zajetí. V nacistickém vězení tak jednotliví členové mají spoustu času přemýšlet nad tím, co vedlo k jejich selhání a hlavně, povědět svůj příběh.



Hlavní příběhová kampaň je tak nějak "dobrá"

Prostřednictvím flashbacků se postupně seznámíte se členy tohoto týmu. Každá postava vyloží svůj válečný osud a vezme vás do jiného kouta válkou zmítaného světa. Těšit se můžete na horký žár slunné Afriky, ledově mrazivý Stalingrad či pochmurnou a zablácenou Normandii. Zastřílíte si ze snajperky, zalétáte si, pojezdíte na vlaku... Co víc si přát. Jednotlivé výpravy jsou zpracovány skvěle, ostatně jak jsme již u této série navyklí. Bohužel neustálé přesuny a změny postav jsou až zbytečně chaotické a hráč se tak rychle cítí jako hadr na holi.



Recenzovali jsme na PS5 a grafika rozhodně nezaostává

Každá jedna mise je však tradičním velkolepým zážitkem filmového charakteru, akční a dynamická zábava, jakou od COD požadujeme. Chybí ovšem větší soudržnost. Každému z hrdinů je věnována jedna až dvě mise, což je na vytvoření hlubšího vztahu zkrátka málo. Naštěstí hru doplňuje poměrně velké množství ohromujících CGI animací, které zvýrazňují celé vyprávění. Vývojáři na některých místech opravdu nešetřili, jejich kvalita je ovšem brilantní.

Uspokojivá šablona

Kdo by čekal výrazné novinky v rámci hratelnosti, bude označován za blázna. Mimo několik skutečně mini prvků typu parkourové skákání v jedné z misí apod., se evoluce rozhodně nekoná. Vanguard má podobné přednosti i zápory, jako jeho předchůdci. Skvělou prezentaci, energickou atmosféru, filmové vyprávění i skvělou dynamiku, ale bohužel i tupou umělou inteligenci, silně lineární hratelnost či řadu nelogických prvků, kterým vévodí uměle vytvořené hranice mapy. Jakákoli snaha o vlastní postup je vždy po zásluze potrestána i na místech, kde byste to rozhodně nečekali. Ovšem takové už Call Of Duty je. Lineární, ale zábavné.



CGI snímečky mají filmovou kvalitu

Přestože má kampaň po nelichotivém úvodu vzestupnou tendenci, zklamáním je herní doba, která nepřekročí dobu pěti hodin, což je i na poměry série poměrně málo. Ne snad, že by delší nutně znamenala lepší, ale vzhledem k zakončení celého příběhu se zdá, že vývojáři buď neměli času nazbyt nebo na příběhovou kampaň zkrátka prdí. I přes veškerou kritiku v předchozích odstavcích nemůžeme říct, že by byl single vyloženě špatný. Po celou dobu jsme se skvěle bavili, byť jsme již zažili lepší COD kampaně.

Zombie režim se pomalu ale jistě začíná zajídat, obzvláště bez výraznějších inovací

Hlavní těžiště Vanguard, stejně tak jako u předchozích dílů, pochopitelně stojí na multiplayeru. Ten je tvořen režimem Zombies, povedeným Champion Hill ve dvou variantách a pochopitelně i klasickými režimy, na které jsme si již spolehlivě zvykli.



Od režimu Zombies jsme čekali více

Zombie režim se pomalu ale jistě začíná zajídat, obzvláště bez výraznějších inovací. Po obsahové stránce se nejedná o žádný šlágr, a i samotná hra působí tak trochu odfláknutým a hlavně chaotickým dojmem. Vývojáři si tak vlastně jen splnili svou povinnost, ničím výjimečným ovšem hráče neobohatili.

Ta výraznější složka hry

Call of Duty se vždy rovnalo skvělému multiplayerovému zážitku. A ani letos tomu není jinak. Novinky bychom hledali poměrně obtížně, přesto se na nějaké vývojáři zmohli. Hra tuto skutečnost ostatně poměrně ostentativně dává najevo hned po samotném spuštění. Asi nejvýraznější změny co do hratelnosti přináší tzv. pacing, kterým lze ovlivnit ráz jednotlivých her na základě počtu zapojených hráčů. Je totiž velký rozdíl, jestli se na mapě pohybuje 12 nebo 24 hráčů.



Na konci každého zápasu lze vybrat nejlepšího hráče

Vanguard nabízí dvacítku povedených herních map, mezi které se vrací i klasika Dome. Co se samotných módů týče, k dispozici jsou Free for All, Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination, Search & Destroy, Hardpoint a Patrol. Zde už jde pouze o otázku vlastních preferencí. Máme mapy, máme režimy, máme zbraně a pojďme na to. Nečekejte zázraky ani novinky. Klíčová je zábavná, dynamická a frenetický hratelnost s velkým množstvím obsahu. Tak to vždy bylo a nic se nemění. Taktické smýšlení hoďte za hlavu, ostatní vás za něj stejně vždy vytrestají, což je znatelné zejména při hraní Champion Hill.

Multiplayer Call of Duty: Vanguard je zkrátka starý známý krvavý maso mlýnek plný bizarních zážitků. Během hraní rozhodně nebudete nabývat pocitu, že se pohybujete po bojištích druhé světové války. Tohle je chaos v chaosu, který se nebojí v rámci zábavnosti kombinovat všechno dohromady. A ono to překvapivě funguje, jen je třeba se naladit na tu správnou vlnu.

Multiplayer Call of Duty: Vanguard je zkrátka starý známý krvavý maso mlýnek plný bizarních zážitků

K dispozici je pochopitelně široká škála vlastní customizace, tvorby vlastních tříd, možnost plnit speciální výzvy apod. Hra pro více hráčů je ten režim, který vás bude držet dlouhou dobu a kvůli kterému pravděpodobně většina hráčů investuje své peníze. Dočkali jsme se zkrátka toho, co máme rádi, byť jednotlivých módů mohlo být přece jen o trochu více. Zároveň doufáme a věříme v postupné vybalancování zmiňovaného režimu Champion Hill.



Nuda v multiplayeru vážně nehrozí

Standardně vysokou laťku vývojáři nasadili též v oblasti technického zpracování. Hra je prosta výraznějších nedodělků, bugů či glitchů. V tomto ohledu můžeme hovořit o profesionálně a skvěle odvedené práci, alespoň tedy v případě recenzované PS5 verze. Výtečné je rovněž audiovizuální zpracování, které v kombinaci s typicky klišovitou prezentací hry přináší skutečně intenzivní zážitky.

Call of Duty: Vanguard je zkrátka takové, jaké mělo dle očekávání být. Uspokojující pro tu nejpočetnější fanouškovskou základnu. Těžko v přímém porovnání s předchozími díly hledat nějaké zásadní nedostatky nebo naopak klíčové stěžejní novinky. Hra byla s chirurgickou přesností zasazena přesně tam, kde měla být. Do prostoru, který sedí milionům hráčům po celém světě.