Recenze hry Call of Duty: Warzone 2.0. Mega úspěšný battle royale se hlásí v novém a velmi povedeném provedení

Pozvání do válečné zóny od tvůrců Call of Duty navíc zcela zdarma? To je nabídka, která se neodmítá! Podaří se vývojářům rozšířit už tak obří fanouškovskou základnu?

Co baví Grafický vzhled nové mapy

Všudypřítomný adrenalin

Nové vybavení a vozidla

Technické zpracování

Hra je zdarma Co vadí Větší množství menších bugů

Hra nemusí oslovit každého 9 /10 Hodnocení

Battle royale pro PC, PS4, PS5, XO, XSX ● Cena: Zdarma ● Multiplayer ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Je to tady, konečně! Srdce všech neúnavných hunterů bijí o sto šest. Syndrom myšího tlačítka o sobě dává neskrytě znát, že teď ta ruka bude nějakou dobu zase bolet. Já to zkrátím… Nový Warzone je tu a kdo se těšil, musí být v pozoru. Měli jsme být kvůli čemu nedočkaví? Anebo to kamsi vyšumělo? Na rovinu a hned ze startu vám prozradím, že čekání stálo za to a nový Warzouny - bože já to slovo nesnáším, ale prý se používá - se více než povedly.

Lidé a týmy okolo Activisionu to zkrátka umí, vědí co dělají, mají potřebné zkušenosti a v neposlední řadě peněz jako… no hromadu. Nejzajímavější na celém hodnocení jejich nového dítka je ovšem fakt, že samotný battle royale zde má velmi zdatnou konkurenci v podobě nového módu DMZ. A jestli toto někdo čekal, tak já tedy úplně ne. Jasně, věděl jsem, že ve hře bude. Ale že se až takhle povede? No klobouček. Ale popořadě…

Mapa jak z pohádky o Aladinovi

Novinek je ve hře opravdu hodně a já začnu asi tím nejdůležitějším. Jedná se samozřejmě o novou mapu. Al Mazrah je oproti předchozím dvou sestřičkám opět o něco větší. Ne o moc, ale v porovnání s původním Verdanskem bych soudil, že se nám o nějakých 20 - 25 % rozrostla. Což je informace, která rozhodně potěší. Jak je již zvykem, mapa obsahuje různé a rozmanité území. Tentokrát nás čeká 18 oblastí, ve kterých je opravdu radost bojovat, a několik z nich vám bude důvěrně známo z nového Modern Warfare II. Většina na vás dýchne svojí originální stylizací.

Mimo jiné vás samozřejmě čeká jedno velké a několik menších měst, rafinerie, důl, letiště. Hektické přestřelky budou probíhat také v přístavu, na hřbitově atd. Mapě jako celku bych vyčetl jediné, a to je až přílišné ladění do okrové barvy. Na druhou stranu Al Mazrah je převážně pouštní oblastí, takže jakou jinou barvu asi tak očekávat. Celkově vzato je nová mapa povedená, mnohokrát mě ze začátku během kochání se tou nádherou a novostí bez milosti někdo sejmul. No nic.

Když se inovací nikdo nebojí

Na řadu přichází samotný gameplay. První dojem z pohybu vás možná trochu znejistí, změna herního enginu se zde přirozeně musela podepsat. Po pár seancích ve hře si však zvyknete a během několika hodin už o změně určitě nebudete vědět. Tvůrci nám do hry přidali skok v šipku, což je sice efektivní, když skáčete do vody - ano, ve hře se konečně dá i plavat, ale ve chvíli kdy vidíte, jak před vámi někdo skáče do křoví, je to spíše úsměvné.

„Tvůrci nám do hry přidali skok v šipku - ano, ve hře se konečně dá i plavat...“

Vyzdvihl bych vylepšené šplhání po skalách, zajímavě a inovativně se jeví přelézaní zídek, lezení po žebříku nyní působí mnohem plynuleji. Zdůrazním, že došlo k výraznému omezení dříve velice oblíbených skluzů, s tím, že byste se po nich jako dříve zase rozeběhli do sprintu, se rozlučte. Ano, tak je to přirozenější. K vašim rychlím přesunům před smrtícím plynem vám poslouží 8 druhů vozidel a nově dokonce 2 motorové čluny. V tomto ohledu je to opět obrovský krok kupředu.

Máš-li čím střílet, je to hračka

Zbraně jsou alfou a omegou každé BR hry a nejinak je tomu i ve Warzone 2.0. Je až úsměvné, jak neohrabaně dokáží ty nejzákladnější z nich působit, ale nenechte se zmýlit. Ve chvíli, kdy se vám pod ruku dostane vaše vyšperkovaná loadoutová kráska, je střílení jako vždy radost. Je jasné, co tím vývojáři chtějí naznačit. Hezky nenuceně vás tím doženou k tomu, abyste si pro svoji metu doběhli do shopu.

Dostáváme se asi k nejvýraznější novince. Zbraně si totiž můžete pořídit za peníze v nákupní stanici. Jste tím opět a ještě mnohem intenzivněji donuceni k pohybu po mapě a sbírání doláčů. Takže žádný camping, ale naopak pěkně sbírat a šetřit. Protože se svojí zbraní chce přeci hrát každý, ne? A když už jsme u své zbraně, zapomeňte na automatické shození loadoutů ve stejném čase, jako tomu bylo dříve. Nyní prostě padá někdy mezi 2 a 6 zónou a buďte připraveni na to, že většinou padne hodně daleko od vás. Z toho vyplývá, že jeho získání už není zdaleka tak jednoduché a automatické jako dříve.

Tím se celá hra stává složitější a můj soukromý názor je ten, že je to tak správně. Teď už víte, proč vám radím, ať sbíráte peníze a běžíte do shopu. Arzenál se obměnil absolutně, což přirozeně znamená konec vašich stovky hodin ohraných kamarádek. Takže nezbývá než každou zbraň pěkně expit od začátku. A konečně, s čím že tedy budete zasazovat headshoty protivníkům? Čeká vás obvyklá paleta smrtících nástrojů v podobě áerek, esemgéček, sniperek a elemgéček, marksmenek a brokáren, pistolek, rpgéček a v neposlední řadě krvelačných melee zbraní. Jako v první hře si každou z nich můžete upravit k obrazu svému skrze nekonečné množství attachementů. Variant, jak ze své zbraně vytvořit smrtící monstrum je nespočetně. A jako vždy už se internety hemží návody, jak toho docílit.

Adrenalin pro vlky samotáře i teamové hráče

Přesouváme se k módům, které zůstaly v podstatě nezměněné. Na mapu tedy můžete seskočit v režimech Solos, Duos, Trios, Quads. To asi nikoho nepřekvapí. Co překvapí jsou Tria, která je nyní možná hrát i z pohledu třetí osoby, zde tedy naposledy zmíním Fortnite. Ano, je to tak, je to šok, ale své obdivovatele si to určitě získá… Já osobně jsem vyzkoušel, děkuji a dále necítím potřebu aplikovat.

Velmi výrazná novinka spočívá též v tom, že se na mapě spolu s hráči objevují i nepřátelé řízení umělou inteligencí. Narazíte na ně především při plnění úkolů Stronghold a Black Site. Zejména první zmíněný vám doporučuji, protože je to jediná možnost, jak se k loadoutu dostat dříve, než spadne na mapu. AI protivníci v podobě frakcí Al Mazrah jsou poměrně dobře vycvičení a souboje s nimi jsou pokaždé výzva. Navíc počítejte s tím, že ve chvíli, kdy se rozhodnete do plnění úkolu jít, soubojem s umělou inteligencí k sobě vždy přilákáte nějaký team, který zaslechne vaší přestřelku.

Díky tomu je celý hra mnohem živější a atraktivnější. Dalším povedeným obohacením je možnost vyslýchání nepřátel. Ve chvíli kdy sejmete člena nepřátelského teamu, nemusíte ho hned dorazit. Můžete k němu přiběhnout a „začít ho vyslýchat“. Spočívá to v tom, že vám poražený nebožák vyzradí pozice svých kolegů, které se celému teýmu na chvíli zobrazí na mapě. Jedním slovem - geniální.

Tak a teď zmíním absolutní pecku! Do gulagu, kam se dostanete, když poprvé zemřete, a ve kterém bojujete o návrat do hry, se nyní bojuje nikoliv jeden proti jednomu ale rovnou dva na dva. Je to obrovské oživení už tak velmi adrenalinového zážitku. Navíc se z gulagu můžete vrátit, i když jste v něm byli zabiti. Jak to? Možné je to ve chvíli, kdy váš soubojový parťák z arény vyjde jako vítěz. Jen poznamenám, že v tomto případě za pokračování ve hře už nezískáváte zkušenosti.

DMZ - hektická výzva pro všechny lovce odměn

Jak jsem již naznačil, vývojáři nám s novým BR přichystali i novinku v podobě extrakčního módu DMZ. Zmíním, že kdo hrál Escape from Tarkov bude zde jako doma. DMZ je v podstatě jeho novější a modernější varianta. Mód se odehrává také na mapě Al Mazrah, jeho náplň je však velmi odlišná. Před startem každé hry máte vždy možnost navolit si svoje vlastní vybavení, se kterým se do bojů pustíte. Platí to tedy ve chvíli, kdy už jste si z předchozích výprav něco přinesli. A to je vlastně hlavní motivace celého zápolení. Skrze plnění rozličných, velmi zábavných a v některých případech i poměrně obtížných úkolů, získáváte lepší a lepší výbavu.

Po lokacích se prohánějí nejenom konkurenční týmy živých hráčů, ale celá mapa je navíc poseta bojovníky v podobě počítačem řízených botů. A ti vám budou stejně jako v případě WZ více než zdatnými soupeři. Navíc jsou pokaždé v mnohonásobné přesile, takže i zde platí, že zdaleka ne každá hra skončí vaším úspěchem. Nejlepší na celém módu je vaše svoboda. Záleží čistě na vás, jakým směrem se na své ziskuchtivé dobrodružství vydáte a jaké úkoly se rozhodnete plnit.

Na výběr máte opravdu z rozmanitého spektra výzev, mezi které patří např. záchrana rukojmích, převoz a odevzdání cenného nákladu, ničení nepřátelských skladů atd. Musím uznale prohlásit, že se tvůrcům podařilo do hry začlenit příběhy, které mají svůj logický význam a přirozeně do ní zapadají. V neposlední řadě máte možnost plnit mise pro frakce AI. Ty jsou ve hře tři - Legion, White Lotus a Black Mous a mají pro vás připravenou velkou spoustu dalších úkolů a výzev. Navíc čím více her odehrajete, tím více budete mít možností jakou misi a pro kterou frakci zrovna chcete podstoupit.

„Ani do poslední chvíle ve hře si vaší novou kořistí nemůžete být jisti.“

Hra končí tím, že si na místech k tomu určených, tzv. exfilech, přivoláte evakuační vrtulník. K tomu přistoupíte ve chvíli, kdy se rozhodnete, že už jste splnili dost, nového vybavení máte na rozdávání a raději se přesunete na základnu. Počítejte s tím, že ani konečná akce ve hře se neobejde bez hektické přestřelky, ať už s boty, či jiným týmem. Z čehož vyplývá, že ani do poslední chvíle ve hře si vaší novou kořistí nemůžete být jisti.

DMZ mód je koncipován pro tříčlenný tým, což doporučuji, ale v případě, že se honosíte skillem, za který by se nemusel stydět ani John Rambo, můžete se na krvavé dobrodružství vypravit sám. DMZ mód je zkrátka úžasné rozšíření už tak parádní hry a ve chvílích frustrace z toho, že vás ve WZ sejmul po páté v řadě nějaký camper, je ideální náplastí na vaše rozervané ego.

Upřímně? Bez chyb to ze začátku nejde

Technický stav Warzone 2.0 hodnotím jako velmi ucházející. Vzhledem k tomu o jak velkou a svým způsobem komplikovanou hru se jedná, musím tvůrcům zatleskat. Jasně, Warzone 2.0 zdaleka není bezchybný, což se také projevuje na hejtech na internetech. Já jakožto věrný fanoušek napíši jediné. Jestli někdo čekal, že hra vyjde bez bugů, byl naivní. Jsem přesvědčen o tom, že na nás tvůrci v následující týdnech vychrlí jeden patch za druhým a nakonec se většina nedostatků opraví tak jako vždy.

Mezi největší problémy patří kupování zbraní ze shopu, kdy vám většinou vypadne úplně jiná zbraň, než chcete. To samé lze napsat o vyzvednutí loadoutu. Velký problém je s lootem, který ve chvíli, kdy napadá na sebe, tak ho nemáte šanci inteligentně sebrat. Hra vám čas od času spadne, ale s tím se prostě ze začátku musí počítat. Naopak musím vyzdvihnout celkovou optimalizaci, kdy se při dechberoucím grafickém zpracování hra na PC hýbe opravdu svižně, a to i na vysoké nastavení detailů. Navíc za zatím zdá, že se hra zbavila otravných lagů, které první díl doprovázely více méně po celou dobu.