Recenze hry Catie in Meowmeowland. Slovenský Samorost vás zaručeně rozesměje

Slovenská verze Alenky v říši divů se humoru nebojí. Výrazně inspirovaná hrami od Amanita Design, Catie in Meowmeowland je vtipná a příjemná. Víc v tom ale nehledejte

Co baví Příjemný vizuální styl

Originální a vtipné příšerky

Každá mapa je zajímavá

Hra podporuje hravost Co vadí Žádné inovace

Lpění na přesném kliknutí

Horší ovládání na konzolích

Občasné technické problémy 7 /10 Hodnocení

Snad každý český hráč je hrdý na studio Amanita Design. Výjimečný výtvarný styl studia je znám po celém světě a výjimkou není ani sousední Slovensko. Není divu, že se slovenští vývojáři ze studia ARTillery inspirovali a vytvořili hru velmi podobného stylu jako má například Samorost. Jejich cílem je nicméně ujetý humor.

Hra byla otestována na Nintendo Switch.

V zemi koček

Hra je v podstatě Alenkou v říši divů, kdybyste vše podstatné nahradili kočkami. Malá holčička Catie se vydává za kočkou a spadne do jámy. Objeví se ve fantastickém světě a snaží se dostat domů. Toho je možné dosáhnout pouze luštěním jednoduchých logických hádanek, které jsou zpravidla založené na správné kombinaci akcí.



Catie je ve zvláštní Zemi koček a snaží se dostat pryč

Zde se styl se Samorostem v podstatě shoduje. Začnete na poloprázdné mapě a postupně, jak klikáte, odhalujete další a další věci. Občas tu záseky jsou, ale většinou je překonáte za pár minut a je úžasné, jak se postupně všechno propojí. Záporem je občasné lpění na přesném kliknutí.

Na svět se nádherně kouká a nápady vývojářů jsou skvělé.

Nejednou jsem se zasekl, protože jsem neklikl přesně a tím pádem to vypadalo, že akce nelze provést. Také mi vadí nutnost klikat každý jednotlivý krok včetně klikání na postavy a Catie jen proto, abyste spustili jejich sekvenci. Prostě jsem čekal, že to postavy provedou automaticky a když se to nestalo, myslel jsem, že mám udělat ještě něco jiného.



Ovládání je o jednoduchém klikání, novinky tu nehledejte

Největší krásou hry je vizuální styl a vtípky a v tom vyniká neskutečně dobře. Na svět se nádherně kouká a nápady vývojářů jsou skvělé. Tak dobře jsem se u hry už dost dlouho nezasmál. Krása je v tom situačním humoru, když se náhle objeví ujetá příšerka nebo ozve vtipný zvuk.

Hra se ve vás snaží probudit to vnitřní dítě a funguje to skvěle. Herní svět je příjemně hravý a vedle plnění nutných úkonů můžete trochu blbnout kolem. Najdete zde hromady menších blbůstek, které se do hry parádně hodí. Při hraní hry se prostě budete cítit dobře a přesně to jsem od Catie chtěl.

Kočičí konzervatismus

Chová se to jako Samorost a moc nových věcí to vlastně nepřináší. Ačkoli je překvapivě skoro každá úroveň ve hře nějakým způsobem originální, o herních mechanikách se to říct nedá. Nového tu není nic, což nedávám hře nutně jako zápor, ale není to ani klad. Amanita Design přeci jen u novějších her i trochu experimentovala, zatímco ARTillery se drží při zemi. No naštěstí jen v herních mechanikách, kde pouze klikáte.



Ovládání na konzolích je bohužel těžkopádné a výrazně doporučuji PC

Úrovně jsou originální a skoro každá má alespoň mírně odlišnou náplň. U hry nemáte pocit, že se to opakuje a herní doba uteče rychle. Nicméně není ani dlouhá. Catie dohrajete bez problémů za pár hodin a bohužel ani tak krátká herní doba není bez bugů. Není jich příliš, nicméně narazil jsem vedle vizuálních bugů i na blokaci v dohrání úrovně, kdy mi předmět náhle zmizel a musel jsem úroveň restartovat.

Kurzor na konzolích je stejný jako na PC, což se tolik nehodí a verze pro Nintendo Switch nepodporuje dotykové ovládání

Hru výrazně doporučuji pouze na PC. Kurzor na konzolích je stejný jako na PC, což se tolik nehodí a verze pro Nintendo Switch nepodporuje dotykové ovládání, což je velká škoda. Zároveň vás bude z analogové páčky dost bolet prst, když se překliknete a předmět zmizí, takže ho musíte opakovaně brát znovu. Lpění na přesném kliknutí dělá hraní na konzoli mnohem nepříjemnějším.

Naštěstí mi tyto problémy zážitek nezkazily a titul jsem si užil. Hře sice dávám pouze mírně nadprůměrné hodnocení, ale to je dané spíš konzervativní hratelností bez inovací, pár bugy, kratší herní dobou a horším ovládání na konzolích. Catie in Meowmeowland je jinak rozhodně velmi příjemnou point-and-click adventurou, kterou rád doporučím svým přátelům.