Recenze hry Chef Life. Simulátor šéfkuchaře, který nenadchne, ani neurazí

Chef Life zvládá prvky simulace v rámci vaření výborně, každodenní úkony šéfa kuchyně můžete také pokazit a celý večer si tím zruinovat. V rámci obsahu hra postrádá motivaci k delšímu hraní.

Co baví Vcelku realistické postupy vaření

Detaily při běhu kuchyně

Možnost vytvořit si svou postavu

Možnost přetvořit každý kousek restaurace Co vadí Malá motivace k hraní

Pomalý postup v odemykání nových receptů 7 /10 Hodnocení

Simulátor pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS ● Cena: 700 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Když se řekne simulátor šéfkuchaře, představím si něco přesně ve stylu Chef Life. Každý úkon, který je potřeba při realizaci pokrmu udělat, má své opodstatnění i originální herní mechaniku. Pokud chcete uvařit, musíte samozřejmě nejdřív nakoupit suroviny. Tento systém funguje pěkně a zajímavý je i dopad, který má váš výběr surovin. Můžete si vybrat, jestli koupíte levnější nebo kvalitnější produkt, to se na konci promítne i na výsledné kvalitě vašeho jídla a hodnocení zákazníků.

Neměl jsem žádný problém s orientací v kvalitách potravin, jsou udělané přehledně a hned na první pohled víte, z kterého obchodu se vyplatí nakupovat. Možná to tvůrci udělali pro zjednodušení, ale nemůžete si vybrat konkrétní potravinu, kterou nakoupíte. Vybíráte pouze z oblastí jako například zelenina, či maso. V konečném důsledku to ničemu nevadí, ale dokážu si představit, že opravdovým kuchařům, kteří si hru zahrají, bude tato možnost chybět.

Během přípravy jídel může dojít k trochu zmatečné situaci. Hra vám sice nabídne možnost si recept připnout a vidět po celou dobu postup a potřebné suroviny, ovšem u některých receptů je to nedostatečné a musíte si s postupem hrou už pamatovat co, kdy, kde, kam. Hlavní problém nastává, pokud si na vámi vytvořené menu dáte příliš mnoho jídel. Překlikávat mezi recepty a ujišťovat se, že jste nic nezapomněli, může vést ke stresové situaci, protože pokud jídlo zákazníkům nedodáte včas, jejich celkové hodnocení to razantně ovlivní.

To nic ale nemění na zábavnosti celého procesu. Suroviny nejdříve musíte nakrájet a poté se můžete přesunout na tepelnou úpravu. V rámci smažení nebo dušení máte i možnost recept vylepšit podle toho, kdy přihodíte doplňkovou surovinu. I při vaření stejného jídla tak můžete dosáhnout jiného výsledku. Finální fáze neboli plating, kdy jídlo dáváte na talíř tak, aby lákalo i na pohled, je velmi zábavná. Máte možnost vzhled přetvořit od základu a meze kladou pouze vaší představivosti a množství nakoupeného nádobí.

Jako správný šéfkuchař máte samozřejmě zaměstnance, kterým je možnost rozdávat úkoly, tuto část hry jsem osobně příliš nevyužíval, pokud to nebylo nezbytně nutné. Někdo musí každý den restauraci uklidit, jinak přijde kontrola z hygieny. Se spravováním zaměstnanců se pojí i celkové úpravy vaší restaurace. Editor je přehledný a nabízí mnoho možností. Od barvy židlí, až po barvu prostírání pod talíř. Vaše kuchyň je ale místo, které chcete upravit nejvíce. Pokud máte velké menu, bude potřeba mnoho místa, hrnců, pánví a v neposlední řadě i mnoho sporáků. Tady vás hra nutí přemýšlet dopředu a naplánovat si tak každý večer. Dokoupit, co chybí a nainstalovat nové vybavení.

Příjemná pro mě byla možnost vytvořit si vlastní postavu. Sice se nedočkáte propracovaného editoru postav jako v RPG, ale pro potřeby simulátoru je to více než dostačující. Změnit můžete vlasy, vousy, tetování a vzhled vašeho oblečení. I to si ostatně můžete v průběhu hry upravit, pokud byste chtěli změnit styl.

Musím se přiznat, že po odehrání několika hodin a otestování všech základních mechanismů, které hra nabízí, jsem již neměl chuť ani důvod pokračovat dál a stát se opravdovým šéfkuchařem. Hra sice nabízí styl lineárního postupu vzhůru, ale po otevření restaurace a pár povedených večerech vás kromě odemykání nových receptů nečeká nic nového.

Když se zastavíme u receptů, tak pokud se chcete naučit nový, musíte získat určitý počet bodů, které získáte za povedená jídla. Dále nám do toho vstupuje i vaše úroveň, která drží některé recepty zamčené poměrně dlouho. V rámci reálnosti je vše naprosto v pořádku a některým hráčům to bude vyhovovat, ovšem v mém případě to brzdilo postup a motivaci k jejich učení. Prvních pár hodin jsem byl opravdu zapálený a nadšený, že se naučím něco nového a budu moct předvést svůj um. Když jsem se ale dostal do fáze, kdy mám desítky bodů pro odemykání a chybí mi ještě pět úrovní, abych si recept mohl odemknout, zábava pro mě skončila. Kazí to tempo postupu, a i když je mi jasné, že v realitě se z člověka během týdne nestane uznávaný kuchař, stále je to jenom hra a takovéto brždění postupu může být až frustrující.