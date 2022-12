Recenze hry Choo-Choo Charles. Hororovka o pavoučím vlaku, která neumí pořádně postrašit

Charles přinesl neokoukané téma a zajímavý gameplay v otevřeném světě. Na druhou stranu, se ale nedá zbavit pocitu, že hra postrádá hloubku, pocit strachu nebo dokonce samotného Charlese.

Co baví Zajímavé téma a zasazení

Otevřený svět

Technický stav

Česká lokalizace

Dobře vyřešená mapa Co vadí Bezduchá NPC

Nudné vedlejší úkoly

Nefunkční stealth systém

Opakující se dialogy

Pocit strachu se nedostavil ani jednou 4 /10 Hodnocení

Když se mi hra dostala do rukou, nevěděl jsem co čekat. Viděl jsem trailer a bylo mi známo, že se jedná o hororový akční titul. Ale nenapadlo by mě, že akce tvoří třetinu hry a horor ani desetinu.

Nechápejte mě špatně, Charles není v jádru špatná hra. Přináší zajímavé téma. Osminohý vlak terorizuje obyvatele ostrova a vy jste povoláni z pevniny toto monstrum zastavit. Premisa zní dobře a s tím jsem do toho šel. Začátek hry mě opravdu zaujal a těšil jsem se až nasednu do svého vlaku a půjdu to nandat pavoukovi s komínem. Ovšem zájem rychle opadl. Po prvotním nadšení prozkoumat ostrov a pomoci jeho obyvatelům nezůstalo téměř nic.

První setkání s Charlesem bylo právě to, co rozpumpovalo krev v mých žilách. Přibližně po pěti minutách ve hře ho máte možnost vidět v celé své kráse. Když jeho útok úspěšně odrazíte, hra vás už nechá volně projíždět světem a seznamovat se s NPC. V tuto chvíli můj zájem opadl.

Pustit se můžete do poměrně velkého množství úkolů, ať už hlavních, vedlejších nebo těch, kterými si odemknete nové zbraně. V tomto bodě narážíme na tři zásadní nedostatky. První se pojí s hlavními úkoly. Na mapě máte vyobrazený určitý počet osob, které pro vás takový úkol mají. Mapa samotná je velmi dobře udělaná, je přehledná a je na ni vyobrazeno mnoho detailů prostředí. S každým z nich budete mít téměř totožný dialog, který se bude lišit pouze v jedné větě, což mi lezlo na nervy.

Další nedostatek zaznamenáte hned při jejich plnění. Všechny jsou stejné, jen se odehrávají v jiných lokacích. To by samo o sobě nebyl takový problém, pokud by hra po vás nevyžadovala kradmý přístup. Mimo svůj vlak totiž nemáte možnost u sebe nosit zbraň a tím pádem jste odevzdáni na pospas osudu v případě, že si vás někdo v zakázané oblasti všimne. Hra vám řekne, že použitím určitých kláves se můžete vyklánět zpoza rohů, abyste věděli, kde se nachází nepřítel. Problém je, že chybí jakékoli tlačítko pro skrčení. Nepřátelé mají poměrně velkou oblast, ve které si vás všimnou. A ještě aby ne, když dupete jako kůň bez možnosti vědět, jak příliš jste na očích a s téměř nulovou šancí to nějak ovlivnit. Tato mechanika mě přinejmenším frustrovala do chvíle, než jsem přišel na způsob, jak celý zamýšlený způsob postupu misí mazaně obejít. Stačí se rozběhnout a utíkat, co nohy stačí.

Co se týče vedlejších úkolů, ani ty vám náladu nezlepší. Všechny jsou v principu stejné. Jdi někam, něco tam posbírej a přines mi to zpět. Nejde jen o to, že vás opět NPC budou konfrontovat se stejným dialogem, který jste už mnohokrát slyšeli, ale hra vám nedá žádnou motivaci tyto úkoly plnit. Jsou nudné, bezduché a na jedno brdo. O to horší je poté zjištění, že abyste mohli finální střet s Charlesem zvládnout, je jejich plnění, dalo by se říct, nezbytné. Za splnění vždy dostanete určitý počet starého železa, které používáte na vylepšování vašeho vlaku a zbraní, který bez nich nemá šanci, tudíž ani vy. Horko těžko jsem se nutil do jejich plnění, hnalo mě pouze vědomí toho, že pokud chci hru dokončit, nemám jinou možnost.

„Za celou dobu hraní jsem měl mimo nutných setkání možnost Charlese spatřit jedinkrát, a to jen v dáli.“

Naopak příjemnou změnou byly takzvané „úkoly se zbraněmi“, díky nimž získáte novou zbraň pro svůj vlak, a tudíž lepší možnosti v boji proti Charlesovi. Jsou udělané pěkně a vždy je vyžadováno kreativní řešení. Být takhle zvládnuty všechny úkoly, hra by byla hned mnohem zábavnější.

Kdyby mi nebylo řečeno, že hra má být horor, ani by mě to nenapadlo. Pavoučí vlak, jak ho nazývají samotní vývojáři, se mimo úvodního a finálního střetnutí objeví jen sporadicky. Za celou dobu hraní jsem měl mimo nutných setkání, možnost ho spatřit jedinkrát, a to jen v dáli. Hře to na strašidelnosti rozhodně nepřidá, protože mimo Charlese nic děsivého neobsahuje. Svět se sice tváří, jako ponurý a děsivý, ale po pěti minutách tento pocit vymizí. Na atmosféře nepřidá ani příběh, který by se dal shrnout do jedné věty.

Abych nemluvil stále jen o negativech, tak naopak technická stránka hry mi přijde výborně zvládnutá. Za celou dobu hraní jsem se nesetkal s žádným problikáváním textur, propadem FPS nebo jinými technickými nedostatky. Grafika vypadá pěkně a někdy vás i zarazí svými detaily obličejů, které ovšem kazí fakt, že hra neobsahuje žádný lip sync. Disponuje dabingem všech postav, které na vás ale mluví se zavřenými ústy a nulovou mimikou. Vyzdvihnout by se dal i fakt, že hra obsahuje českou lokalizaci, jak v rozhraní, tak i v nalezených textech, či při konverzaci.

Vychýlím se od dosavadního negativního ducha recenze a pochválím finální souboj. Je to nejlepší část celé hry a při vší úctě, taky jediný důvod, proč ji hrát. Musím říct, že to pro mě byla docela výzva. Je nutná jistá koordinace při přepínání zbraní a průběžném opravování vlaku. Každá zbraň dělá něco jiného a hodí se tak na odlišnou situaci než ostatní. Tato mechanika se mi líbila a bylo mi líto, že nebyla možnost ji více využít. Hned by celý zážitek měl větší spád a byl by zábavnější.