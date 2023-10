Recenze hry Cities: Skylines II. Návrat krále budovatelských strategií je na půli cesty k finální podobě

Cities: Skylines II navazuje v mnohém na svého předchůdce, přidává zajímavé mechanismy a zároveň se snaží jít s dobou. Avšak protřelý recenzent cítí pod povrchem cosi prohnilého a nekalého.

Co baví Široké možnosti vedení města

Dobře zpracovaný tutoriál

Názorné ukazatele spokojenosti obyvatel

Množství staveb a upgradů Co vadí Opakující se hlášky v rádiu a na soc. sítích

Otravné nedostatky v budování infrastruktury

Grafické bugy

Osekaný obsah kvůli budoucím DLC 7 /10 Hodnocení

Budovatelská strategie pro PC (PS5 a XSX později) ● Cena: 1 235 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Základem druhého dílu Cities je samozřejmě správa a stavba vašeho vysněného města. Nejprve si vyberete jednu z 10 nabízených map. Ty nejsou kdo ví jak pestré, v zásadě jde o mapy dost podobné, nacházející se v mírném podnebném pásmu s velkým množstvím tekoucí vody. Některé mapy jsou více rovinaté, někde je více hor, ale jinak je prostředí takřka totožné.

Dále si zvolíte, zda chcete mít zapnutý tutoriál, zda mají být odemknuty všechny stavby nebo jestli budete pracovat s neomezeným rozpočtem či nikoli. Pokud si chcete jen stavět bez omezení, pilovat infrastrukturu a činit své obyvatele šťastným, pak si navolte neomezený rozpočet. Ta pravá výzva je ale samozřejmě jinde. A tou je postupné odemykání staveb a s tím spojený boj se vždy napnutým rozpočtem.

Následně jsme již vrženi doprostřed dění. Nejprve je nutno vystavět alespoň základní infrastrukturu. Tedy silnice plus potrubí na odpad a vodu. Neméně důležitá je i elektřina a její zdroj. Budování infrastruktury je ve druhém díle podstatně zjednodušeno. Společně se silnicemi totiž stavíte automaticky i potrubí a elektrické vedení. Přesto není tento mechanismus bez problémů. Zvláště v pozdějších fázích hry. Jak se vaše město rozšiřuje, je nutné rozšiřovat i cesty. Na mapě se nachází některé již automaticky vystavěné. Jenže ty potřebné rozvody neobsahují. Vy tak buď musíte vše natáhnout ručně nebo dané silnice přestavět cestou novou. Což není zase takový problém, jen je to otravné. Horší je to třeba u velkých mostů. Zde vám často nezbude nic jiného, než staré mosty shodit a postavit fungl nové, což už zabere poměrně velké množství času.

Horší je, že obdobný problém se objevuje i u nových staveb. V pozdějších fázích hry můžete postavit složité víceúrovňové silniční komplexy plné zatáček, odboček, nájezdů a podjezdů. Jde o opravdové kolosy, navíc poměrně drahé. A ty, světe div se, rozvody elektřiny a odpadu také neobsahují. Hráč tak stojí před volbou tyto objekty vůbec nestavět nebo je sice postavit, ale kolem nich vybudovat i síť dalších menších silnic, které propojí energetické sítě. Ano, vodu a odpad lze postavit i samostatně, u elektřiny je to ale o něco složitější. Proto stavět silnice, i když je nepotřebujete, je tou nejjednodušší cestou ven z tohoto potrubního pekla.

Nevím, zda jde o opomenutí tvůrců či záměr, jedno je ale jisté. Jde o dost otravný prvek. Zvláště ve spojení s tím, že samotné navazování cest či potrubí na jednotlivé budovy je mnohdy také dost frustrující. Protože ne vždy se vše správně propojí, i když to tak na první pohled vypadá. Často jde tak o takřka chirurgickou práci, kdy se snažíte propojit jednu trubku s druhou, ale ono se to ne a ne podařit. Nejhorší je, že právě takovými blbostmi stráví člověk dost času, který mohl věnovat činnostem zábavnějším. A těch je zde naštěstí také dost.

Jakmile se postaráte o infrastrukturu, začíná to pravé stavění. Z počátku dost omezené, ale postupem času se vaše možností rozšiřují geometrickou řadou. Hra totiž stojí na systému tzv. milestonů, tedy jakýchsi úrovní. Nejdříve budujete vesnici, abyste se postupně propracovávali přes různé typy měst a velkoměst až ke gigantické megapoli. K postupu na vyšší úroveň se dopracujete pomocí zkušenostních bodů. Ty získáváte stavbou nových a nových budov a růstem vaší populace, respektive celkové úrovně štěstí místních obyvatel.

Postupovat žebříčkem k vyšším úrovním je životně důležité. Za každý takový krok kupředu totiž získáváte tolik potřebné finanční injekce od státu. Také se zvyšuje suma, kterou si lze vypůjčit od bank. Dále se odemykají nové stavby a v neposlední řadě dostanete i nějaké ty bodíky, které lze investovat do objevů a technologií. Chcete například, aby vaše město bylo centrem vzdělanosti? Věnujte body do oblasti školství a postupně postavte střední a vysoké školy, univerzity a specializované výzkumné ústavy.

Zdejší panďuláci jsou nároční a vy musíte uspokojovat jejich potřeby. Krom slušné dopravy tak postupně stavíte nemocnice, policejní stanice, hasičské zbrojnice, úřady, ale třeba i parky a různá sportoviště, doly a farmy. Většinu budov lze navíc dále upgradovat. Zároveň ale stavby potřebují finance na provoz. Ty je nutné nějak pokrýt. Ideálně za dotace od státu. Ale třeba i daněmi. Hra obsahuje i množství právě takovýchto statistik, jež je nutné bedlivě sledovat. Opravdu totiž nechcete, aby vaše město zbankrotovalo. Využít tak můžete spousty ukazatelů a posuvných tlačítek, kdy rozhodujete, do jakých služeb nasypete drahocenné finance a které naopak upozadíte. Jaké daně budou platit velké firmy a jaké obyčejní smrtelníci. Cílem je samozřejmě vyrovnaný rozpočet, což není nic snadného.

Zmínit musím i to, že ne všechny stavby stavíte vy. Obytné či firemní budovy si staví obyvatelé sami. Na vás je, abyste uspokojili jejich poptávku. To uděláte tak, že volným stavebním parcelám přiřadíte, co na nich má stát. Zda obytné domky, obchody, kanceláře nebo průmyslové fabriky. I při této akci je potřeba trochu přemýšlet. Není dobré stavět ocelárny blízko rodinným domkům. Znečištěné prostředí a hluk vašim obyvatelům samozřejmě nedělají dobře, což může vést k poklesu jejich štěstí a tím pádem i k pomalejšímu postupu na další úroveň.

Mezi moderní funkce, které jsem zmínil výše, pak patří například jakási obdoba Twitteru. Čas od času na vás vyskočí hlášení z této sociální sítě, kde vás obyvatelé chválí nebo si naopak stěžují. To vám dává zpětnou vazbu a upozorňuje na věci, na které je potřeba se zaměřit. Bohužel, hlášky a příspěvky se velmi brzy začnou opakovat. To samé platí o rádiu. Hudební doprovod není špatný, horší jsou ale úryvky z rádiových pořadů. Ty také poukazují na neduhy vašeho města, ale zároveň se opakují ještě častěji než příspěvky na Twitteru. Slyšet blekotat jakéhosi profesora s hlasem Alzáka o krizi v dostupnosti bydlení, začne štvát už po třetím či čtvrtém poslechu. Frekvence tohoto rozhovoru je ale i několikrát za hodinu. Což je už opravdu neúnosné. Naopak za pozornost stojí velmi dobře a detailně propracovaný fotorežim, jež nabízí nepřeberné množství funkcí.

Hře se nevyhnuly i další menší bugy. Pokud zvolíte v hlavním menu tlačítko pokračovat ve hře, ne vždy se načte poslední uložená pozice. V tom případě pomůže jen manuální nahrání. Tutoriál, ač je zvládnutý na výbornou, se občas opakuje. Hra si nepamatuje, jakou jeho část jste již prošly. Naštěstí lze tato upozornění vypnout. Zaznamenal jsem také chyby v grafice, kdy se mnohdy špatně vykreslí rozlehlejší budova nebo silnice. Postupně se grafika načte správně, ale chvíli to trvá.

Grafika je celkově poměrně detailní a mnohdy vykreslí zajímavé scenérie. Obzvláště při východu či západu slunce. Nechybí ani měnící se roční doby. Přesto jsou někdy objekty rozostřené a při větším přiblížení dost hranaté. Celkově je ale vizuál více než slušný.

Nyní se dostáváme k tomu, co jsem nakousl na začátku. Jde o vtíravý pocit, že tvůrci nehrají úplně fér a množství funkcí si schovávají do placených přídavků. První indicií je původní díl této série. Ten na Steamu obsahuje 59 placených DLC. Dále jmenujme málo variabilní prostředí. Styl staveb je také dost jednotvárný, evropského, potažmo severoamerického typu. Různých turistických atrakcí rovněž není mnoho. Na výběr je zde pouze ze tří rádiových stanic. A tak bych mohl pokračovat. Často jsem měl dojem, že větší variabilita byla záměrně odstraněna, aby se mohla prodat později zvlášť. Rád bych se pletl a až čas ukáže, zda jsem se obával zbytečně. Ale těchto náznaků je zde na můj vkus příliš.