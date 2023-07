Recenze hry Crash Team Rumble. Ucházející týmovka, která na klasické Crashovy plošinovky nestačí

Activision po úspěchu s posledním pokračováním her s Crashem Bandicootem zkouší se značkou prorazit i v žánru MOBA her. Pokus to není špatný, ale Crashe bychom raději příště viděli zase v jeho obvyklé podobě.