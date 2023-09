Recenze hry Crime Boss: Rockay City. Chuck Norris ani další béčkové hvězdy neodvrátily katastrofu

Co baví S kámošem kooperace, na chvíli

Madsen proti Norrisovi

Rockový soundrack Co vadí Tupé dialogy

Nudná akce

Hra nemá žádný směr ani hloubku

Zastaralá grafika

Záplavy nepřátelů

Jednotvárné a krátké mise 2 /10 Hodnocení

Akční hra pro PlayStation 5, Xbox Series X a Series S a PC ● Cena: 1000 Kč ● Kooperace ● Věkové omezení: 18+ ● Bez oficiální češtiny

Akční hrdinové bez akce

Novinka z dílny českých Ingame Studio slibovala testosteronem a střelným prachem nabitou jízdu. Těšili jsme se na hru ve stylu filmového Nelítostného souboje nebo Miami Vice. Jména jako Madsen, Rooker, nebo Danny Trejo a nejdrsnější z drsných drsňáku Chuck Norris slibovaly adrenalinovou jízdu. Výsledek je pravý opak, a i po několika větších záplatách, které měly z úplného braku udělat alespoň průměrnou hru, zůstalo u braku. Při příležitosti očekávaného vydání deskové hry se vracíme s recenzí této videohry.

Hlavní antagonista Travis Baker v podání Madsena se na Floridě snaží rozjet trh s cukrovinkami. Pro ty, kteří se živí poctivě, jen připomenu, že se jedná se o slangový výraz pro drogy a při tom snažení mu pomáhá onen hvězdný gang. Nechybí ani sexy prsatá blondýna ztvárněna Kim Basinger.

Podstata hry je vlastě velmi jednoduchá. Ve stylu roguelite se snažíte ovládnout městské čtvrti a vyrabovat v nich vše cenné. Od obrazu, přes banky až po drogy. Lup následně prodat na černém trhu, aby bylo na výplaty pro členy gangu. Do akce můžete vyslat i šéfa Madsena, ale pokud zemře, začínáte od znova s tím, že získané schopnosti vám zůstávají. Ono to takhle na papíře nezní špatně. Představa zběsilé městské akce, kde proti vám stojí zuřivý gang ještě zuřivějšího Dannyho Trecha a legendární Chuck Norris jako tvrdá pěst zákona je pro každého fanouška macho akčňáků extrémně lákavá. Jenže hvězdná jména jsou tak vše, na co se můžete těšit. Hra je jednoduše špatná.

Myslím si, že autoři měli nejvíce práce se získáním hollywoodských jmen a zapomněli na hru samotnou. Crime Boss můžete hrát sami nebo v kooperaci. Jednotlivé mise se liší pouze tím, jaký artikl kradete. Jinak se jedná vždy o stejný koncept. Šéf vám na začátku mise vždy otcovsky poradí, že na ně můžete vlítnout, nebo zvolit opatrný způsob.

Plížení zde vypadá tak komicky, že jsem nevěřil vlastním očím. Já sám jsem se schovával za popelnici, ale mí AI kumpáni se v poklidu přikrčení pohybovali před nepřáteli jak slepice v kurníku. O to komičtější bylo, že nepřítel je hluchý a slepý. Hra je tak špatně navržená, že stačí, když soupeř nevidí vás. Vaše kumpány, přikrčené v plížení prostě ignoruje.

Primitivní a jednotvárné mise

I když je stealth primitivně jednoduchý, z nějakého mi neznámého důvodu se akce vždy zvrhla a spustila se frenetická přestřelka. Když říkám frenetická, myslím tím nekonečné zástupy nepřátelských gangsterů a policajtů. Kdyby těla nemizela, ucpala by celou herní mapu. Jednotlivé mise a úkoly jsou krátké a nejvíce času strávíte provrtáváním se trezorů pomocí již předinstalované průmyslové vrtačky.

Po tu dobu, co se vrták za kousává do oceli, se na vás valí jedna vlna za druhou. Ze všech stran. Dochází i k takovým situacím, že mi policajti vpadli do zad, když jich asi deset vyběhlo ze záchodku benzinky. Akce je tupá a nudná. Zbraně sice zobrazují nějaké parametry kadence a síly, ale není to znát. Já osobně nepoznal rozdíl, jestli proti mně stojí gangster v tílku nebo obrněný příslušník jednotky SWAT.

Když se vám míse povede a nakradete si, šéf vás pochválí nebo pohaní jednou větou a jede se dál. Ta hvězdná jména propůjčují hře pouze značku a tvář, absolutně nečekejte, že se autoři pokusili vložit do hry něco z jejich hereckého poznávacího znamení. Plní zde pouze roli vypravěčů, kteří nějaký ten děj posouvají vpřed dialogy o jedné dvou větách.

Střelba za zvuků rock&rollu

Celá recenze vyznívá zatím dosti negativně. Co musím na druhou stranu pochválit, tak Crime Boss má opravdu výborně zpracovanou haptickou odezvu ovladače. Jestli je to tedy věc, která vás na akčních hrách láká. Rovněž mi zněl libozvučně soundtrack, který věrně následuje dávné akčňáky svými rockovými fláky. Hře se povedlo v několika málo okamžicích dostat mě do let minulých a nechat rozpomenout se, jak jsem hltal Texaského Rangera a Smrtonosnou zbraň. Jo, Danny Glover je tady taky. Jenže to je na dobrý pocit ze hry málo.

Jednotlivé postavy jsou vymodelovány věrně, ale grafika působí nedetailně a fádně. Nemluvě o modelech postav nepřátel, ty mi připadaly rovnou jak z minulé dekády.

Nejhorší na celé záležitosti je, že se autoři ihned po vydání hry rozhodli vydávat opravné patche a další obsah. Další obsah do hry, která žádný obsah nemá. Vše, co tady uděláte je prázdné. Kradete, platíte žoldáky, najímáte další žoldáky a zase kradete. Hlubší smysl a přesah vaše počínaní nemá.