Recenze hry Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Poznejte, co předcházelo událostem Cloudova dobrodružství

Výborné RPG Crisis Core se konečně z PSP dostává na aktuální platformy a ve vylepšené podobě se mu daří ještě lépe, než originálu.

Co baví Spletitý příběh

Grafika, až na postavy

Svižné a zábavné souboje

RPG prvky založené na kombinování materií Co vadí Většina misí se odehrává v jednoduchých koridorech

Příliš mnoho opakujících se misí

Pro někoho příliš japonské 8 /10 Hodnocení

JRPG pro PC, PS4, PS5, XO, XSX a NS ● Cena: 1 200 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 16+ ● Bez oficiální češtiny

Poslední roky je celkem rušno kolem nejslavnějšího sedmého dílu ságy Final Fantasy. Kromě remaku a příběhového DLC si borci ze Square Enix připravili pro letošní rok Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, a to přesně k pětadvacátému výročí značky. Tento titul před mnoha lety bavil miliony hráčů na PSP a Square Enix vynaložil mnoho sil, aby hra vypadala dobře i na nových konzolích.

A je třeba uznat, že se to z větší části povedlo. Bohužel je na první pohled patrné, že hra byla původně vytvořena pro handheld, takže určitá grafická strohost a jednoduchý level design zákonitě zůstaly. I když Reunion může působit jako remake, ve skutečnosti je to "pouze" remaster. Velké změny tedy ani očekávat nelze. Nic to ale nemění na faktu, že propracovaný příběh smutného hrdiny Zacka a jeho pohnutého osudu má stále co nabídnout starým i novým hráčům.

Ideální vstup do příběhu Final Fantasy VII

Přiznám se bez bití, že jsem nikdy předtím žádnou hru ze světa Final Fantasy nehrál. Po vyzkoušení Reunionu to hodlám změnit. Navíc je tento titul ideální pro pochopení velmi obsáhlého příběhu Final Fantasy VII. Reunion totiž funguje jako dokonalý prequel k remakované trilogii původní sedmičky.

Příběh Crisis Core se odehrává několik let před událostmi sedmičky v době zuřící války mezi frakcemi Shinra a Wutai. Na scéně se objevuje mladý a ambiciózní člen jednotky SOLDIER, Zack. Cítí, že jednou může být stejně udatný jako jeho učitel a mentor a přichází jeho čas ukázat své kvality v době, kdy se jeden z vysoce postavených členů jednotky obrátí proti Shinře. Záhy po několika prvních misích, kdy jde hlavnímu hrdinovi o život, se začne příběh zamotávat a Zack je stále více vystavován otázkám cti, hrdosti a zjišťuje, kde je jeho místo v organizaci.

Tohle je pro japonskou tvorbu příznačné a musíte si zvyknout, že jednou vyslechnete infantilní a rádoby vtipný komentář, jemuž se zasmějí snad pouze Japonci, ale na druhou stranu často doslova cítíte morální dilemata, které se v protagonistech odehrávají. Ze Zacka se postupně stane ikona Shinry a největší hvězda Crisis Core. Ve hře se objeví rovněž známe postavy a budeme rozplétat některé příběhové linky, které mají přímou návaznost na nejslavnější díl celé série.

Reunion je díky handheldovému původu záležitostí na asi 15 hodin. Navíc většina lokací je řešena koridory. Když jsem viděl po několikáté praktický stejnou arénu, ale s trošku odlišnými nepřáteli, chtěl jsem hru zahodit. Jenže to by byla škoda, protože by došlo z mé strany k hrubému nepochopení jádra hry. A to netkví v prozkoumávání rádoby rozsáhlého světa tvořeného arénami, ale v detailně propracovaném a funkčním soubojovém systému.

Jednoduchý, ale extrémně návykový bojový systém

Celý systém je vlastně akční hack & slash RPG, ve kterém likvidujete zástupy nepřátel pomocí vlastních reflexů a schopností číst pohyb a útoky nepřátel. Ovládání je velmi přesné a práce s kamerou intuitivní. Nepřátele nekosíte pouze svým až komicky velkým mečem, ale rovněž pomocí tzv. materie. V rámci menu rychlých voleb sesíláte na nepřátele oheň, led nebo se můžete léčit. V průběhu hry tyto dovednosti za pomocí zmiňované materie zlepšujete a zdokonalujete se tak v likvidaci zlosynů.

Zajímavý, i když pro mě poměrně bizarní doplněk soubojů, je systém zvaný tajuplně „Digital Mind Wave“. Funguje to tak, že v každém souboji se aktivuji tři otáčející se číselné sloty, které každou chvíli zastavují a v návaznosti na číselnou sekvenci získáte určitý bonus k souboji s nepřáteli. Tyto bonusy jsou ale řízený náhodou a při souboji mi to spíše kazilo atmosféru hry, než přidávalo na hratelnosti.

U soubojů ještě chvíli zůstaneme, neboť jako opravdu povedený nápad vnímám možnost zredukovat nejsilnější útočnou schopnost hlavních bossů. Každý důležitější záporák se několik vteřin jakoby připravuje na svůj ultimátní atak a v té chvíli máte krátký okamžik na provedení rychlých útoku, abyste mu v tomto silném úderu zabránili. Pokud jste dostatečně rychlí, můžete jeho superschopnost zcela vyřadit.

„Autoři udělali maximum, aby se hra líbila i na nových konzolích.“

Možností, kde využít svoje nabyté zkušenosti v soubojích je obrovské množství. Hlavní příběhová linka je dlouhá tak akorát, abych se stihli dozvědět vše podstatné o příběhu, na druhou stranu těch vedlejších misí a opakujících se arén je na můj vkus až příliš. Ve většině případu se totiž jedná o úkoly typu, jdi tam a v genericky vytvořených mapách posbírej předměty a likviduj stále silnější nepřátele až k závěrečnému bossovi.

Na Crisis Core je cítit, že není nejmladší, ale autoři udělali maximum, aby se hra líbila i na nových konzolích. Reunion byl převeden do Unreal Enginu 4, který udělal z původní strohé grafiky živoucí a barevný svět. Na postavách je už poznat zub času, ale není to nic hanebného. Nepovedené postavy po stránce grafické plně vyvažuje jejich perfektní dabing, zejména v japonštině, ale ani ten anglický se nemusí za nic stydět.

Hra je dokonale optimalizována a zvládá 4K při 60 fps, což je dáno hlavně její menší rozlohou v jednotlivých mapách. Vizuál je více než zdařilý, navíc se autorům povedlo vytvořit velké množství akčních cutscén a doprovodných videi k příběhu. I když je základ hry položen někdy před 15 roky, splňuje dosti náročná kritéria i pro dnešního hráče. Zmínit musím rovněž hudbu, která se mi opravdu líbila. Střídání klavírní melancholie s rockovými riffy a elektronickou hudbou v akčních pasážích, výborně doplňuje celkovou atmosféru.