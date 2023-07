Recenze hry Dave the Diver. Tenhle indie hit je neskutečně poutavý, humorný a komplexní

Na první pohled hezky vypadající pixelartová hra Dave The Diver je neskutečným počinem, který si získá srdce fanoušků nezávislé tvorby.

Co baví Vizuální zpracování

Nekonečné prozkoumávání

Humorné postavy

Výborná simulace sushi restaurace

Znovuhratelnost Co vadí Občasné bugy 9 /10 Hodnocení

Dobrodružná hra pro PC ● Cena: 480 Kč ● Singleplayer ● Věkové omezení: 3+ ● Bez oficiální češtiny

Upřímně je pro mě těžké začít. Nešel jsem do této hry s velkým očekáváním, o to příjemnější bylo s ní trávit mnoho hodin času. Hrát za obézního potápěče, který spolu se svými partnery vede sushi restauraci, zní zprvu dost zvláštně, ovšem při prvním potopení a obsloužení hostů se hry nepustíte.

Jakožto fanouška pixelartu mě na první pohled zaujala vizuální stylizace. Postavy vypadají skvěle, stejně tak i celý podmořský svět. Restaurace je také skvěle zpracovaná. Vše je velmi barevné a na oko poutavé. Grafické zpracování je ovšem to nejmenší, co hra nabízí. Různorodost hratelnosti je to hlavní, co mě udrželo ve hře bezmála třicet hodin. Hned s prvním ponorem se dostanete do takového limba. Nechcete zpět na hladinu, ale bohužel musíte. Je třeba si dávat pozor na množství kyslíku, které vám ještě zbývá. Každopádně každý ponor je jiný. Vždy potkáte rozličné živočichy. Někteří na vás bez váhání zaútočí jako například žralok. Na jiné budete útočit vy, abyste měli hostům co nabídnout ve vaši sushi restauraci.

Průzkum podmořského světa se odvíjí od vašeho vybavení, které získáte pomocí mobilní aplikace v Daveově telfonu. Ten v podstatě tvoří hlavní menu a středisko všech RPG prvků. Můžete si prohlížet aplikaci s fotkami, vylepšovat vybavení nebo například hrát mobilní hru. S každým lepším vybavením se budete moci dostat o něco hlouběji, což mě pohánělo stále kupředu. Chtěl jsem s každým ponorem objevit něco nového. Nové ryby, prostředí, bedny s vybavením. Hra skvěle zvládá motivaci k dalšímu průzkumu, což některé dnešní AAA hry naprosto postrádají.

Pokud se zaměříme na druhou hlavní část hry, na vaši restauraci, tak nemám co vytknout. Vylepšování je v příjemném tempu. S každou nově chycenou rybou se vám odemkne nový recept, který je dražší pro hosty a zvýší hodnocení restaurace na konci večera. Dle svého si také můžete upravit její interiér. Od japonského stylu až po celý černý nábytek. Není nic, co byste nemohli v restauraci změnit.

Pokud se vrátím k receptům, tak další příjemnou částí je odemykání jejich vylepšených variant. K těm se dostanete pouze pokud budete dostávat vysoká hodnocení v ohledu bodů a hvězdiček. Součástí každého večera je i příjemná minihra nalévání zeleného čaje, která je občas v té rychlosti, se kterou potřebujete obsluhovat hosty náročná.

I když toto všechno zní poměrně jednoduše, nenechte se zmást, vše udrží vaši pozornost po celou dobu hraní. Příjemným bonusem je sociální síť ve vašem telefonu, kde najdete profil vaší restaurace a spolu s tím i mnoho fotek od návštěvníků, kteří vychvalují a doporučují mezi své sledující. Tedy pokud budou spokojeni s tím, co jste jim naservírovali.

Postavy jsou něco, co mě mile překvapilo asi jako celá hra. Každá má svůj vlastní charakter a vtipné narážky. Z Davea si nemálo lidí děla srandu kvůli jeho obezitě, že si potápěče představovali jinak. Cobra, váš hlavní parťák, jde čistě po profitu. Kuchař v restauraci se zase bez výhrad soustředí na kvalitu svých jídel a služeb poskytovaných zákazníkům. Na pohled bláznivý akademik, který hledá ztracenou civilizaci na dně moře, je kapitola sama o sobě.

Hře není co vytknout. Občasné bugy se od indie hry dají očekávat a upřímně mi ani nevadily. Zaregistroval jsem je, ale nijak mě to neodtrhlo od samotného hraní, ani nebyly nijak zlé, že by vám zabránily v dalším postupu. Párkrát se opakoval jen jeden z těch nepříjemnějších. Při průzkumu podvodního světa jsem narazil na proudy, které mě hnaly určitým směrem. Jeden z nich bohužel vedl do skály, kde navazoval hned další do smyčky. Naneštěstí se Dave rozhodl, že se radši ve skále zasekne bez možnosti dalšího pohybu. Nic, co by nevyřešilo nahrání poslední uložené pozice. Kromě toho jsem občas nemohl trefit rybu harpunou ani zbraní, ať jsem dělal, co jsem dělal. Na některé z nich očividně nestačí ani to nejlepší vybavení.