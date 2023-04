Recenze hry Dead Island 2. Výborné porcování zombíků doprovází tuctový příběh

Po dvanácti letech od vydání prvního dílu jsme se konečně dočkali. Ve stylu předešlé hry se nám dostane nekončící akce, která místy už ani není zábava.

Co baví Výborná hratelnost

Různorodí nepřátelé

Velké množství zbraní

Využití prostředí při boji

Neopakující se mise Co vadí Tuctový příběh

Až příliš hord zombíků 8 /10 Hodnocení

Zombie akce pro PC, PS4, PS5, XO a XSX ● Cena: 1 800 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 18+ ● Oficiální české titulky

Vzhledem k tomu, že jsem měl hru možnost si vyzkoušet už v preview, věděl jsem do čeho jdu. Nebudu vám lhát, hra na mě udělala dojem. Souboj je výborně udělaný, ovládání je responzivní a postava dělá přesně to, co chcete. Po prvních pěti hodinách jsem měl pocit, že nás čeká herní klenot. Mrzí mě jen, že hra nenaplnila očekávání, které ve mně vzbudila.

První polovina hry je nabitá akcí a poutavým příběhem. Nechal jsem se jednoduše pohltit vším, co mi hra nabízela. Jak jsem již zmínil, ovládání a celkově boj je rozhodně to nejlepší, co Dead Island 2 nabízí. Měl jsem radost, když jsem zjistil, že chybí možnost nastavení obtížnosti, a tudíž jsem od prvního momentu věděl, že to bude výzva. Nemýlil jsem se a hned v prvních pár hodinách jsem se potil a takticky zvažoval každý můj krok. Souboj není jednoduchý, a jestli chcete úspěšně masakrovat zombie, určitě využijte všechny dostupné techniky.

Jako nejdůležitější mi přišlo využívání prostředí. Po světě najdete mnoho volně ležících barelů s naftou, které se dají podpálit a zabijete tak nespočet zombie. Narazíte také na generátory, které mají příhodně uřezaný kabel ve vodě, tady je možnost všechny usmažit. I s modifikacemi vašich zbraní můžete vlastnosti okolního prostředí využít. Například když na zbrani budete mít elektrickou modifikaci, tak stačí stát ve vodě, máchat kolem sebe a všichni nepřátelé pocítí, jaké to je stát se smažákem.

Modifikace zbraní jsou různorodé a rozhodně si každý najde, co mu vyhovuje. Je také potřeba si dávat pozor na typ zbraně, který používáte. Například kladivo bude mít větší sílu, ale menší rychlost útoků. Také nebude uřezávat končetiny, ale spíše je drtit. Každá zbraň má své využití v konkrétní situaci a je tedy potřeba vybírat moudře. Střelné zbraně jsou ovšem něco úplně jiného. Když jsem dostal svou první pistoli, byl jsem štěstím bez sebe. Hra najednou působí mnohem jednodušeji, dokud vám nedojdou náboje. Střelivo se ale po světě válí ve velkém množství a není tedy žádný problém ze zombie mlátičky najednou udělat zombie střílečku.

Vývojáři nám v této hře představují nový systém F.L.A.S.H., který jim umožnil do hry vložit realistickou fyziku těla a také ji přenést na všechny možné modely nepřátel. Ani nedokážu popsat pocit uspokojení, když jsem někomu, kdo mi pil krev, urazil kladivem obě nohy a jen se díval, jak mu šlapu na hlavu. Hra je velmi brutální v rámci masakrování těl. Dokonce i ty už mrtvé je možnost rozsekat na malé kousíčky. Různorodost nepřátel bylo něco, co mě drželo ve střehu po celou dobu hraní. Nikdy jsem nevěděl, co na mě za rohem čeká. Bylo příjemné pokaždé masakrovat někoho jiného i když jen vzhledově. Ale například bossové se s každou lokací mění a narazíte tak na nespočet různých variací toho, co jste již potkali.

„Různorodost nepřátel bylo něco, co mě drželo ve střehu po celou dobu hraní. Nikdy jsem nevěděl, co na mě za rohem čeká.“

Příběh, něco, co obsahuje každá hra, ale ne každá zvládá ať už jeho vyprávění, či samotnou zápletku. Dead Island 2 zprvu příběhem nadchne a budete chtít zjistit, co se bude dít dál. Výborně napsané postavy, zajímavé dialogy a dobře vylíčená situace postapokalyptického L.A s nemalou dávkou humoru. Výborné postavy ovšem neznamenají výborný příběh. Ano, každá postava má svou duši, svou osobnost a nabíjelo mě to chutí si s každým promluvit a zjistit, co se mu honí hlavou.

Čím dále, ale v příběhu jste, tím víc tuctově na vás působí. Klasické klišé zombie apokalypsy se odehrává i tady. Kdo jiný, než vaše postava může být imunní vůči kousnutí. I přes to se vyprávění rozjede a jednoduše vás pohltí. Je škoda, že s každým novým střípkem trochu tušíte, co se bude dít dál a vyvrcholení popravdě zanechá hořkou pachuť v puse. V průběhu se sice občas objeví nová záhada, která nabízí naději, že to neskončí tak, jak očekáváte, ale naděje po chvíli zmizí a vše se ubírá zase stejným směrem.

S postupem v příběhu narůstá i obtížnost soubojů. S nelibostí musím ale říct, že s každou mísí jsou hordy zombie větší a ke konci hry to nabírá už nesmyslných obrátek. Pokaždé prosekávat nekončící hordou zombie už to bylo až otravné. Když říkám nekončící, myslím to doslova. Nejdřív na vás vtrhne jedna horda, která se překvapivě mnohdy zjeví odnikud a po jejím skolení se vám za zády zjeví opět odnikud další a pak další a další...

Mimo mnoha druhů zbraní hra nabízí také spoustu skillů v podobě karet. Musím říct, že mě tento systém bavil a s radostí jsem projížděl všechny dostupné karty a skládal si vlastní balíček dovedností tak, aby odpovídali mému stylu hraní. Různorodost je rozhodně klíčové slovo. Mnoho schopností, mnoho negativních, ale i pozitivních efektů, které se s nimi pojí. Každý si přijde na své, vytvoří si svůj dokonalý balíček a set zbraní, které odpovídají zvolenému stylu hraní. S tím se také pojí možnost vybrat si svou postavu. Každá z nich nabízí jiné benefity, ale také i v určitém slova smyslu i komplikace při hraní. Někdo má hodně životů, ale menší poškození a naopak. Vývojáři opravdu dbali na to, aby si každý našel, co mu sedí.